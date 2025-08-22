Řidičák si můžete vyzvednout třeba v AlzaBoxu. Časem tam půjde poslat i SPZ a techničák

Od 1. července je možné nový řidičský průkaz vyzvednout ve výdejnách či boxech sítě Balíkovna. Lidé už tak nemusí chodit na úřad, ale o průkaz si zažádají online na Portálu dopravy a nechají si jej poslat na Poštu, do AlzaBoxu, OX Pointu nebo Penguin boxu. Úřadů obcí s rozšířenou působností je u nás 206, ale výdejních míst 50krát tolik.
V druhé polovině letošního roku čeká výměnu řidičáku 400 tisíc občanů. Podle ministerstva dopravy využilo boxy v prvním měsíci po spuštění této možnosti skoro devět tisíc z nich. Celkem jde o 41 % občanů, kteří o průkaz zažádali přes internet.
Ministerstvo také mluví o tom, že do dvou let by chtělo prostřednictvím výdejen a boxů zasílat také registrační značky a technické průkazy. Potřebná novela zákona však ještě ani nezačala vznikat.
Doručení řidičáku do boxu
- Je nutné o průkaz zažádat na Portálu dopravy.
- Správní poplatek za vydání do 5 dní činí 560 Kč, do 20 dní pak 160 Kč, avšak při podání online platí 20% sleva. Vydání v případě končící platnosti je ve standardní 20denní lhůtě bezplatné.
- Doporučení na výdejní místo stojí 100 Kč, na úřadu je to nadále zdarma.
- V boxu zásilka zůstane nanejvýš dva dny, na výdejně až pět. Pokud si řidičák nestihnete vyzvednout, odešle se na úřad.
Od ledna 2024 již řidiči nemusí fyzické kartičky nosit u sebe, stačí jen občanka nebo eDoklady v mobilu. Evropská legislativa ale stále nařizuje řidičák jednou za deset let vyměnit a v rámci členských států je řidič povinen tímto dokladem prokazovat oprávnění auto řídit.
Zdroje a další informace: MDČR
, TN