Rickroll je nesmrtelný. Na YouTube překonal hranici miliardy zhlédnutí a jede dál

Přiznejme si to. Každý, kdo se pohybuje ve virtuálním prostoru, byl minimálně jednou rickrollován, tzn. při hledání konkrétního videa narazil místo toho na píseň Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Rickrollování už navždy bude součástí internetové kultury. A teď legendární video dosáhlo na milník, díky kterému se zařadí do síně slávy YouTube – překonalo miliardu zhlédnutí.

Původní písnička pochází z roku 1987 a dlouho byla jen obyčejným popovým hitem, nijak zvlášť se vymykajícím se od těch ostatních. Internetovou slávu nabrala až kolem roku 2007, kdy si ji mezi sebou začali posílat lidé na 4chanu. Vždy, když někdo hledal odkaz na nějaké video, mu bylo odesláno právě Never Gonna Give You Up. Čím víc zamaskovanější odkaz byl, tím lepší. Praktika dostala název rickrollování a neuvěřitelně se uchytila.

Sám Rick Astley z toho nejdříve příliš nadšený nebyl, ale nakonec přijal fakt, že se stal internetovým meme a nečekanou druhu vlnu slávy si začal užívat. Díky rickrollování jej poznala i nová generace, která by jinak takový zájem o zpěváky z 80. let neměla. Proto když nyní video překonalo miliardu zhlédnutí, Rick Astley nešetřil slovy díků a přiznal, že číslo je naprosto neuvěřitelné.

Přitom rickrollování zcela jistě proběhlo více než miliardakrát. Video, u kterého se číslo objevilo, je oficiální z YouTube kanálu Ricka Astleyho a bylo nahráno až v roce 2009, poté, co už Never Gonna Give You Up zachvátilo internet. Existují stovky kopií všude možně, takže reálný počet bude mnohem vyšší.

Miliarda také v kontextu ostatních hitů YouTube není až tolik. Aktuálně žebříček nejsledovanějších videí vede dětská taneční píseň Baby Shark, která má přes 9 miliard zhlédnutí. Jenže Baby Shark tu s námi nejspíš příliš dlouho nebude, zato rickroll srdce milovníků meme nikdy neopustí.

