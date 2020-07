Richard Branson má 70 let. Začal jako prodejce stromků, teď létá do vesmíru

Podnikatel Richard Branson stojí za více než čtyřmi stovkami firem. Promluvil jak do hudebního průmyslu, tak třeba do vesmírného cestování nebo IT. Geniální manažer s často kontroverzními názory oslaví 18. července sedmdesát let.

Anglický miliardář Richard Branson je jedním z lidí, o kterých lze říct, že úspěch a slávu nezískali díky vzdělání. Ačkoli podnikat začal už na střední škole, nejprve pěstoval a prodával vánoční stromky, choval a nabízel andulky a následně v šestnácti letech založil časopis Student. Tehdy se také rozhodl se školou skončit a ředitel mu prý řekl, že buď skončí ve vězení, nebo jako milionář. Odhadl to docela dobře. Každopádně studium mu komplikovala i dyslexie, pro kterou jeho kantoři neměli příliš pochopení.