Režisér, hráč a vývojář. Hry inspirované filmy od Stevena Spielberga

Nejslavnější filmový režisér čerstvě oslavil 78 let. Třemi Oscary ověnčený tvůrce má neuvěřitelně plodnou kariéru. Natočil Čelisti, E.T., Indianu Jonese, Jurský park, Schindlerův seznam, Zachraňte vojína Ryana, Minority Report a další bijáky, které uspěly u kritiků i diváků. Někdy zvládal poslat do kina dva velké filmy ročně. A to ke všemu pracoval také jako producent, který dohlížel na tvorbu jiných. I v takto nabitém kalendáři však Steven Spielberg našel čas na to, aby hry nejen hrál, ale také je tvořil.

Že měl k výpočetní technice blízko, nejspíš není náhoda. Jeho otec Arnold byl totiž elektrický inženýr, který pro General Electric navrhoval sálové počítače řady GE-200. Na nich vznikl programovací jazyk Basic, který přiblížil počítače masám. Steven ale v otcových šlépějích nešel, už od dětství měl umělecké sklony, a moderní technologie mu pouze pomáhaly naplňovat jeho vize. Nebo si u nich čistil hlavu.

Co Spielberg hrál

Historie Spielberga jako hráče je skoro stejně stará jako dějiny samotných videoher. Začal totiž u Pongu, jednoduché tenisové arkády, která od roku 1972 plnila americké zábavní parky. Při natáčení Čelistí se dostal k jednomu automatu a spolu s hercem Richardem Dreyfussem prý byli schopní jej hrát tak dlouho, dokud stroj nezaplnili mincemi.



Na place filmu Čelisti Spielberg propadl Pongu, pak už s ním hry zůstaly.

Od té doby máme mnoho dochovaných fotek, kterak Spielberg buď hraje, nebo má nějakou herní mašinu ve své kanceláři. Ještě v roce 1975, kdy šly do kin zmíněné Čelisti, vydala americká společnost Project Support Engineering hru tímto filmem evidentně inspirovanou – Maneater. Také tu si režisér zkusil. Blízko měl také k Missile Command a Space Invaders, na automatu hrál také první Donkey Kong.