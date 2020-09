Revolut už funguje i na počítači. Webová verze je ale zatím hodně omezená

Pokud vás od používání Revolutu odrazovalo to, že je závislý na mobilní aplikaci, v budoucnu by se to mohlo změnit. Finanční služba, kterou již používá přes 12 milionů lidí z 35 zemí světa, totiž konečně dostala i webovou verzi app.revolut.com.

Jen těžko bychom o ní mohli mluvit jako o internetovém bankovnictví. Momentálně slouží jen k přehledu zůstatků na účtech v různých měnách, prohlédnout lze poslední transakce a zbylými užitečnými funkcemi jsou možnost zablokovat karty nebo odblokovat jejich piny.

Zapomeňte na dobíjení kreditu, převody financí, správu vaultů, nákup akcií/kryptoměn/komodit a další funkce dostupné na mobilech. Těch se možná dočkáme časem. Revolut zatím ostatně webovou verzi nikde nepropaguje. Podle Redditu jde o čerstvou novinku, která v tuto chvíli ani nefunguje ve všech zemích.

via Ondřej Peroutka