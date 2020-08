Revolut přináší tmavý režim a užitečné skupinové účty

Revolut nedávno představil zcela přepracovaný vzhled své mobilní aplikace, překvapivě ale nebyl jeho součástí tmavý režim. To se mění nyní a konečně je tak dostupný jak pro Android a iOS. K tomu přináší i další novinky.

Pokud používáte novější Android či iOS, možná využíváte i nativní funkci tmavého režimu, která přebarví celý systém do tmavých barev, případně i další podporované aplikace. To umí výrazně ušetřit baterii a pro mnoho uživatelů je tato varianta jednodušší ke čtení. Není tak divu, že se tmavý režim dostává do čím dál více aplikací a další na řadu přišel Revolut.



Aplikace Revolutu je konečně dostupná i v tmavém režimu.

Ten nedávno prošel velkou designovou změnou a získal i nové logo. Nový tmavý design je pak prostoupený napříč celou aplikací a používá i základní černou, což právě dokáže ušetřit energii baterie u telefonů s AMOLED displeji – tyto části displeje se prostě nerozsvítí.

Další větší novinkou jsou pak skupinové účty. Doposud bylo možné vytvořit si sdílený trezor, kam může střádat peníze více osob a kdokoliv z nich je i vybrat. Teď je ale možné vytvořit skupinu, do které pak lze následně přidávat různé= transakce a rozdělit je mezi uživatele. Revolut pak už jen vypočítá, kdo komu kolik dluží a je tak snadné držet si přehled.



Nově také podporuje skupinové účty.

Aplikace umí zadat částku i ručně, není tak nutné vybírat jen z transakcí provedených skrze Revolut. Tím ale bohužel prozatím končí výčet pokročilejších funkcí – schopnosti jsou velmi základní, pro udržení si přehledu o výdajích např. na sdíleném bytě či na výletu ale bohatě stačí. S přehledem tak nahradí aplikace typu Dlužníček či Splitwise.

Novou verzi aplikace můžete stahovat pro Android i iOS.