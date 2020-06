Revolut mění limity pro účet zdarma. Za méně standardní věci si připlatíte

Revolut se rozhodl k úpravě svých tarifů. Největších změn se dočkal Standard, který je bezplatný. Sníží se limity pro směnu peněz a navýší kurzy o víkendu. U placených účtů naopak narostla částka pro výběr zdarma.

Finanční služba aktuálně řeší expanzi a papírový odchod z Velké Británie kvůli brexitu. Zároveň se snaží o dosažení zisku, a tak upravuje pravidla pro účet Standard, který poskytuje uživatelům zdarma. V zásadě se nic nemění, rozdílné jsou ale limity pro některé úkony a poplatky. Jedna z novinek je snížení částky, kterou lze zdarma směnit v rámci aplikace. Nově se jedná o 25 000 korun, v e-mailu zaslaném uživatelům se ale objevila chyba a chybně se uvádí částka 1 250 korun. Firma uvedla, že dotčeným lidem rozešle opravenou zprávu.



Revolut v e-mailu pro uživatele nesprávně uvedl, že limit pro převody bude snížen na 1250 korun.

Nový limit se tak dotkne hlavně těch, kteří Revolut využívali jako směnárnu ve velkém. Netýká se plateb kartou a ani dalších úkonů a běžný uživatel na limit částky zřejmě nikdy nenarazí. Po jeho překročení je pak účtován poplatek ve výši 0,5 % z dané částky. Pokud si ale platíte účet Premium (174,99 korun měsíčně) či Metal (299,99 korun měsíčně), žádné limity se vás netýkají.

Vyšší poplatky za transakce a snaha o předplatné

Zároveň dochází k navýšení kurzu o víkendu – aktuálně se jednalo o 0,5 %, nyní bude na úrovni 1%. Pro méně obvyklé měny přitom může být částka vyšší. Revolut toto navýšení využívá k pokrytí případných změn, které by po víkendu mohly nastat.

Novinky jsou i u plateb. Mezi uživateli Revolutu jsou i nadále zcela zdarma, stejně jako platby v eurech uvnitř eurozóny, stejně jako platby v místní měně. Pokud ale provedete jinou platbu do cizí země, první platba je zdarma, každá další ale stojí 15 korun. Zároveň, pokud provedete platbu ve měně, která není v národní měně daného státu, bude poplatek činit 90 korun v případě amerického dolaru (tedy když pošlete např. platbu v dolarech do Brazílie) či 150 v případě jiných měn (třeba v korunách do Brazílie). Výše poplatku je vždy uvedená před provedením transakce.

Nové podmínky vstoupí v platnost od 12. srpna a většina změn se netýká uživatelů předplatného Premium a Metal. Firma tak jasně dává najevo, že by ráda, abyste si ji předplatili. U obou tarifů nabízí funkce navíc, jako je např. účet Junior, či lepší přístup k obchodování s akciemi.

U tarifu Metal nabízí Revolut i kovové platební karty: