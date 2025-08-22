Revoluční odpovídač Googlu už funguje na celém světě kromě EU. My na AI Mode zatím nemáme nárok

Google na svém blogu oznámil, že tzv. AI Mode je nově dostupný ve více než 180 zemích světa. Na seznamu jsou prakticky všechny státy s výjimkou těch spadajících do EU nebo EHP. V Evropě totiž firmu čeká ještě kličkování v mezích zákona a toho, co mu dovolí vydavatelé.
AI Mode je totiž rozšířením toho, což už i zde známe pod označením Přehled od AI (AI Overviews). Stávající přehled do výsledků vyhledávače na váš dotaz vloží boxík s vygenerovanou stručnou odpovědí.
Naproti tomu AI Mode odsune klasické výsledky (a odkazy) na takřka neviditelné místo a poskytne promyšlenější odpověď, na kterou se ještě můžete dál doptávat a upřesňovat. Výsledek navíc připomíná spíš wikipeckou stránku, protože Google jej hezky naformátuje, doplní obrázky apod. A to se evropským vydavatelům líbit nebude, protože se ještě více sníží tendence uživatelů navštěvovat jejich weby, když jim Google naservíruje přečtená data odjinud.
Tak či onak zatím AI Mode stále funguje jen v angličtině, takže byť je dostupný i na Madagaskaru, žádným africkým jazykem zatím nepromlouvá. A Google ani nedává žádné vodítko k tomu, kdy lokalizaci rozšíří.
Ukázka AI Mode
Naopak ještě více rozevírá nůžky mezi USA a zbytkem světa. Na domácím trhu totiž začal předplatitelům nejvyššího tarifu AI Ultra postupně aktivovat i Project Mariner. Do vyhledávače tak míří agent, který může za uživatele procházet vybrané weby a rovnou na nich klikat. Google uzavřel dohodu s Ticketmasterem, OpenTable atd., takže uživatelé mohou ve vyhledávači rezervovat místo v restauraci nebo zjistit, kolik zbývá volných vstupenek na koncert.
Zdroje a další informace: Google