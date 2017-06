Reproduktory k počítači Ravcore Trident: říkají, že jsou herní a mají Bluetooth

Počítačových reproduktorů systému 2.1, tedy se dvěma satelity a jedním subwooferem, je v nabídce celá řada. Ravcore Trident 2.1 jsou zajímavé tím, že mají pozoruhodný design, podsvícení a díky přítomnosti Bluetooth zastanou i funkci domácích reproduktorů k telefonu. Značka Ravcore u nás není nějak etablovaná, tak jsme tyto reproduktory vyzkoušeli, ať máte představu, co od nich čekat.

Od zvuku zázraky nečekejte

Jak reproduktory vypadají, jak se zapojují a co obnáší balení, to jste viděli ve videu. Ale co ten zvuk? S tím to bohužel moc slavné není. I v tomto směru se reproduktory striktně drží svého zaměření a zvukové podání má silný důraz na basovou složku, která přitom není vykreslena nějak zřetelně, spíše dunivě. Ostatní složky zvukového spektra vnímáme se zjevným zkreslením a celkové podání zvuku je tak poněkud plytké.

Výše uvedená kritika však platí při hodnocení jakožto univerzálních reproduktorů pro hudbu různých žánrů. Jakmile spustíte hry, začne to dávat větší smysl. Výbuchy, efekty, nebo i rázná taneční hudba zní docela dobře a díky dostupnému výkonu i hodně nahlas.

Bohužel idea univerzálních reproduktorů, které rozdrnčí okna při hrách a z bezdrátově připojeného telefonu pak pěkně zahrají jakoukoli hudbu, se zcela nenaplnila. Hrají lépe než kdejaký levný bluetoothový reproduktor, ale pokud je pro vás prioritou multižánrový poslech hudby, zvolte raději jiné reproduktory. Tyto jsou vhodné prakticky výhradně na hry, filmy a elektronickou hudbu.

Reproduktory k vyzkoušení zapůjčil CZC.cz, kde se prodávají za 2 799 Kč

Co se líbilo

U jednotlivých fotek jsou popsány detaily, které se vám budou líbit:

Co se nelíbilo

U jednotlivých fotek jsou popsány detaily, které by vám mohly vadit:

Rozbalujte s námi dál: