Reproduktor Marshall za 253 Kč!!! Ukázka sofistikovaného podvodu, který by možná nachytal i vás

Podvodné e-shopy na internetu se zjevují a mizí neustále. Málokdo z nás na některý nenarazil. Dříve nebyl pro běžně vzdělaného člověka velký problém takový obchod odhalit. Většinou nabízel pofidérní zboží, nebo naopak značkové zboží, ale za neuvěřitelně nízké ceny. Společným jmenovatelem bylo to, že texty a popisky byly plné gramatických chyb. Podvodníci to zkoušeli spíš na kvantitu než na kvalitu, fakeové obchody tak vznikaly zejména v zahraničí a k nám se dostávaly jejich nedokonalé jazykové mutace. Cílem nebylo ani tak to, aby si zákazník nějaké zboží zakoupil, ale hlavně získání jeho platebních údajů a následné vysátí účtů.

Doba se však mění a s ní i záškodnické praktiky. V minulosti byly falešné obchody zaměřené především na oblečení či obuv, případně se tvářily jako čínské e-shopy s čímkoli, typu AliExpress. Dnes se však čím dál víc setkáváme se sofistikovanými pokusy okopírovat zavedené e-shopy se zbožím, u kterého bychom podvod ani nečekali.

Kytary pod palbou

Příkladem toho může být srpnový případ, kdy si podvodníci vyhlédli český obchod s hudebninami Kytary.cz. V půlce prázdnin se na sociálních sítích začaly množit falešné profily tohoto obchodu a lákat zákazníky na neuvěřitelné ceny. V rámci jakéhosi výročí si tak skrze ně mělo být možné objednat reproduktor Marshall či kytaru Fender se slevou 97 % za nádherných 253 Kč.

Celá kampaň byla podpořena i povedenými falešnými webovkami. Profily i stránky používaly originální logo, fotografie a další grafické prvky Kytar.cz. „Podvodník také používá přesné kopie textací a fotek našich facebookových příspěvků. Odpovídá na dotazy uživatelů, vytvořil sadu komentářů a reaguje na příspěvky pod komentáři, takže vše působí živým dojmem a důvěryhodně. Navíc si rychle nakoupí tisíce fanoušků, takže profil vypadá jako pravý,“ uvedly následně na svém webu Kytary.cz.

Právě různé komentáře z nakoupené trollí farmy dávaly celému podvodu punc poctivosti – nebyly to jen typické pochvalné příspěvky, některé si naoko dovolily i trochu kritiky: „Není to plná velikost, takže tón je lehčí. Ale hraje dobře,“ napsal třeba jeden z údajných diskutérů o kytaře Fender.

Masivní šíření

Příspěvky byly podpořeny i masivní kampaní a prakticky nekontrolovatelně i přes mnohá nahlášení se několik dní šířily sociálními sítěmi. Zde je bohužel vidět, že pro vedení Facebooku, Googlu a dalších internetových gigantů pořád zůstává klíčový příjem peněz bez ohledu na jejich zločinný původ. Velké břímě tak leží na nás, samotných uživatelích.

Na první pohled docela uvěřitelné, co myslíte?

Pokud vás nějaká podobná akce v budoucnu zaujme, vždy si pečlivě zkontrolujte, kam odkazy míří, a mrkněte i na originální stránky prodejce, zda nabídku najdete také na nich. Rozdíl mezi originálem a falešnou kopií přitom může být skutečně minimální. Třeba v tomto konkrétním případě má oficiální profil adresu www.facebook.com/Kytary.cz, zatímco jeden z fakeových byl třeba www.facebook.com/kytaryczk. A jestliže na podobný podvod narazíte, okamžitě jej správcům ohlaste. Síla komunity může někomu dalšímu zachránit peněženku.



Ten seznam falešných profilů je docela dlouhý... Dnes jsou všechny pochopitelně zablokované.