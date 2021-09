Reportáž z dílny Octopus Lab. Jaké to je, být bastlířem na plný úvazek

Pražská dílna Octopus Lab sjednocuje nadšence do elektrotechniky. Komunita se snaží ve svých projektech propojit elektroniku, internet věcí, robotiku s virtuální realitou a umělou inteligencí. A také se u toho bavit.

Chcete porozumět světu elektrotechniky a časem si třeba seskládat vlastního robota? V klasické škole se toho kromě naprostých základů o této oblasti moc nedozvíte. Nejlepší je najít partu podobných nadšenců, kteří vás prvními i dalšími kroky rádi provedou. Jedny takové objevíte v pražských Vršovicích, kde sídlí dílna Octopus Lab. Stojí za ní především velký fanoušek technologií Jan Čopák. „S drátky a žárovičkami jsem si hrál už od devíti let. Vyrůstal jsem na článcích v ABC, později hlavně ve VTM a pak i Amatérském rádiu. Doma dělané cuprex desky mi sloužily na pokusy s logickými obvody,“ vzpomíná Čopák.

Jen málokomu se splní sen spojit práci se zábavou. Čopákovi se to podařilo před několika lety, kdy společně s přáteli otevřeli bastlířskou dílnu. „Octopus Engine byl někdy po roce 2010 obyčejný klub, který sdružoval nadšence do moderních technologií. Nepravidelná setkání klubu byla inspirována vyhlášenými salóny z dob vrcholného období Nikoly Tesly, kde lidé různých oborů probírali možné i nemožné cesty dalšího směřování lidské společnosti,“ vypráví inženýr, který vystudoval technickou kybernetiku na pražské ČVUT.



Bastlíř a milovník elektrotechniky Jan Čopák s modulem ESP32. Jeho základem je rychlý a výkonný 32bitový mikrokontrolér s podporou Bluetooth a Wi-Fi. Využití najde třeba v zařízeních pro automatizaci domácnosti a dalších oblastech IoT. Další projekty najdete v galerii tohoto článku.

Od počátku se v dílně věnovali webovým aplikacím a databázím, strojovému učení a neuronovým sítím, technologii blockchainu a kryptoměnám nebo virtuální a rozšířené realitě. Především ale také vývoji elektroniky, internetu věcí a technologiím 3D tisku. Bastlíři pracovali s jednočipovými kontroléry, hráli si s Arduinem a linuxovým Raspberry Pi. „Malou revoluci pak u nás provedly první funkční moduly a nepájivá kontaktní pole, kterými nás začala zaplavovat Čína,“ nastiňuje Čopák.

Někdy v té době se také objevily první myšlenky na tvorbu dnešní vlajkové lodi dílny. „Vznikl jakýsi prototyp první desky pro vývojáře DEVboard. Začali jsme se rovněž setkávat s lidmi kolem Paralelní Polis, kde někteří v době dalšího obrovského boomu bitcoinu poptávali krabičku, která ukazuje aktuální kurzy. Vzniká tak #tickernátor a objevujeme potenciál modulu ESP8266 a následně ESP32. Na setkání s makery a geeky na prvním Prague Maker Faire jsme se rozhodli tyto moduly zpřístupnit světu,“ vysvětluje bastlíř.

Pozvánka na Maker Faire:

Jednoduché nebo částečně zapojené projekty mohou výborně pomoci třeba při výuce elektroniky a programování. Z dílny Octopus Lab tak nyní vycházejí originální vývojové a experimentální desky, které slouží i jako finálně zapojitelné moduly pro projekty nebo jejich části. Ukázková zapojení, projekty a zdrojové kódy jsou postupně publikovány na GitHubu. „Naším cílem nebylo vytvořit stavebnici podobnou Legu, kde prostě jen podle návodu poskládáte pár součástek do sebe a ono to nějak funguje,“ nastiňuje tehdejší záměry Jan Čopák. „S naší deskou jdeme do větší hloubky. Chceme, aby ten, kdo s ní pracuje, pochopil princip, jak funguje. Aby si jednotlivé části sám naprogramoval a podobně.“

Pokud máte zájem se do komunity kolem Octopus Lab zapojit i vy, stačí navštívit letošní Maker Faire, který se uskuteční 11. a 12. září na výstavišti v pražských Holešovicích. Dílna tam bude mít stánek, ve kterém představí úspěšné projekty. Třeba vás její zakladatel zláká: „Vracíme se tak trochu ke kořenům. Ukážeme například v praxi Turingův stroj.“