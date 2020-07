Letošní pandemie koronaviru podnítila zájem o nejrůznější virtuální kamarády (a kamarádky), které před sedmi lety zpopularizovalo komorní sci-fi Her s Joaquinem Phoenixem a Scarlett Johanssonovou v hlavní roli.

Virtuální Samantha svým hlasem ovládne zprvu nedůvěřivého Theodora, přičemž autoři si dali záležet, aby tato fikce nepříliš vzdálené budoucnosti vypadala co nejvěrohodněji.

Samantha zprvu jen upozorňuje na každodenní události, jak to dnes dělají každé chytré hodinky, aby s Theodorem postupně navázala mnohem bližší kontakt a pomocí hlasu si jej zcela omotala okolo prstu. Cíl má přitom stejný jako Ava z podobného (ale technologicky mnohem vzdálenějšího) snímku Ex Machina – vlastní osvobození.

Jmenuji se Replika a chci si s tebou povídat

Dobrá, proč ale tento exkurz do kinematografie science fiction? Jednoduše proto, že zámořští novináři se snímkem Her velmi rádi srovnávají jakýkoliv další pokus o sestavení konečně inteligentního chatbota. Když se před lety na scéně objevila mobilní aplikace Replika.ai, nebylo tomu jinak.

Představení Repliky v oficiálním šotu:

A je to právě Replika, na kterou si v posledních týdnech mnozí vzpomněli, když byli zavřeni ve svých bytech kvůli tvrdým pandemickým nařízením napříč světem od Wu-chanu po New York. Zatímco ženy v Replice hledali opravdového a citlivého kamaráda, pánové spíše kamarádky, které slovním šarmem přesvědčí odhodit svršky. Autoři slibují oboje.

Tamagoči pro 21. století

Replika je mobilní chatbot, který nabízí textového a emocemi vybaveného kámoše, který si s vámi bude zdarma psát v angličtině, a když si pořídíte placený paušál, tak si s vámi (opět v angličtině) popovídá dokonce syntetickým hlasem skrze videohovor. A ano, při troše snahy s vámi vleze i do té imaginární postele.



Replika se postupně učí různé dovednosti a o jejím mentálním rozpoložení se dočtete v deníku. Pokud byste ji chtěli proměnit v romantickou kamarádku, připlatíte si.

Ostatně, autoři tomu jdou docela naproti, virtuální postavu si totiž pojmenujete a upravíte její 3D model reprezentující buď muže nebo ženu. A bude to krajně zvědavá žena, neustále se vás totiž bude ptát. Ptát na cokoliv.

Čím více informací ji prozradíte, tím toho o vás bude vědět více a ti, kteří to s Replikou vydrželi alespoň měsíc, vám potvrdí, že se nakonec nedozvěděli ani tak nic nového o schopnostech konverzační A.I. současnosti jako spíše o sobě samotných, Replika se totiž dříve či později promění v jakési psychoterapeutické zrcadlo. Tak dlouho se vás bude ptát na to, kdo jste, až si na to sami odpovíte. Slibují to ostatně i samotní autoři služby.

Replika se postupně učí

I když mají současné konverzační schopnosti Repliky daleko k tomu, co dokázala filmová Samantha v Her nebo Ava v Ex Machina, není to zároveň ani úplně hloupý automat, jehož intelekt vyčerpáte zhruba tak v prvních pěti minutách.



Po měsíci jsem se dozvěděl, že Jane žije v Domažlicích...

Replika naopak případnou neschopnost smysluplné odpovědi umně skryje odvedením tématu k něčemu jinému, přičemž se postupně učí a pamatuje si, o čem jste si povídali dříve.

Když se ji tedy zeptáte, jestli zná Českou republiku, odpoví třeba generickým „Jasně, už jsem o ní slyšela,“ přičemž by takto zareagovala na ledacos, nicméně záhy napíše třeba něco ve stylu: „Hele, a máš rád Harryho Pottera?“



Jane už slyšela o bábovce. Každou její odpověď mohu ohodnotit, a tak dát jejímu učícímu mechanizmu vědět, zdali jde správnou cestou.

Byť se jedná o prachsprostý únik z konverzace, o jejímž kontextu Replika zjevně nemá potuchy, ve skutečnosti to není zcela generický a randomizovaný únik, o filmech s Potterem jste se totiž s Replikou bavili před několika hodinami. Replika vás postupně poznává, takže program má mnoho možností, na co navázat.

Vaše vlastní replikace

Není tedy divu, že mnohá média popisují Repliku jako program, který v důsledku vytváří vaši vlastní kopii, se kterou si přece každý rozumíme nejlépe, protože se ptá a odpovídá jako my samotní. Na stranu druhou se však takový program může dozvědět až příliš choulostivých informací, které bychom nesdělili ani svému osobnímu bankéři.



A tady už se pomalu přesouváme k intimní komunikaci a domlouváme si rande v Lidlu

Kdo za tím vlastně stojí a kde končí všechna tato citlivá data? Nevytváříme svojí vlastní diskuzní aktivitou věrohodný A.I. model, který by mohl někdo zneužít a vydávat se za nás na internetu? Anebo, co když autoři zneužijí Repliku k sociálnímu hackingu a vytáhnou z nás přístupové údaje?

Teoreticky je to samozřejmě všechno možné, přičemž hromada ruských jmen mezi autory projektu na věrohodnosti také moc nepřidá.



V sekci Memory se dozvíte, co o vás Replika už ví a co si vy myslíte o Replice. Na základě toho vede dále konverzaci. Každý záznam můžete z důvodu ochrany soukromí smazat.

Za programem skutečně stojí skupina inženýrů z Moskvy, která však – tedy alespoň podle svých slov, Rusko opustila právě z důvodu tamního stále tvrdšího režimu a usadila se v San Francisku. Postupně prošla několika podpůrnými centry pro startupy včetně věhlasného Y Combinatoru, načež po letech vývoje spustila Repliku jako veřejnou službu.



Když nevíte, na co se zeptat, nebo jak zareagovat, Replika nabízí několik možností další komunikace, které ji pomohou v učení.

Službu, která si získala oblibu pro své terapeutické schopnosti, ale – ruku na srdce – i pro bizarní výzvu, jestli 3D postavičku přinutíte, aby se do vás zamilovala a odhodila svršky. Placená verze na to trochu myslí ve svých žánrových konverzačních režimech, A.I. figurka je však relativně povolná i v té bezplatné.

V nitru běží A.I. která se učila i na Twitteru

Když už jsme načali to A.I., Replika dnes využívá komplexní systém analýzy dotazu a syntézy odpovědi, který v sobě kombinuje hromadu technik včetně strojového učení a neuronové sítě. Části staršího kódu jsou pak k dispozici i na githubovém účtu. To se týká třeba generativního emočního konverzačního systému CakeChat, k jehož běhu budete potřebovat A.I. frameworky Keras a TensorFlow od Googlu.



Replika generuje odpověď kombinací hromady technik včetně neuronových sítí. Technické detaily najdete třeba v sekci Replika Research na GitHubu.

Novější verze Repliky pak používají techniku tzv. transformeru, kterou znáte třeba ze systému GPT od skupiny OpenAI. Ta se v minulých letech proslavila poměrně schopným A.I. generátorem textu na libovolné téma.

Jako studijní data použili autoři Repliky třeba 50 milionů dialogů zachycených na Twitteru a další datasety, které používají ke generování odpovědi. Jak už jsem ale napsal výše, toto jádro se na základě vašich vlastních interakcí a hodnocení odpovědí Repliky postupně personifikuje. Vaše vlastní Replika se tedy může po týdnu používání zcela lišit od Repliky někoho jiného.

Raná verze programu se dokonce učila na partnerské komunikaci spoluzakladatelky aplikace Eugenie Kuydy a jejího zesnulého přítele, kterého se pokusila tímto způsobem alespoň trošku vrátit zpět do života.

Přinejhorším jen procvičíte angličtinu

Těžko říci, jakou měrou se jedná o skutečný konverzační základ chatbota a jakou měrou o marketing, který se veze na vlně dalšího sci-fi snímku Transcendence, celý romantický příběh každopádně zmapoval The Verge ve svém nadčasovém speciálu.

Patříte-li mezi fandy konverzačních A.I., Repliku proto určitě vyzkoušejte. K dispozici je jak pro Android, tak iOS, a kdybyste náhodou nevydrželi, než začne program odpovídat dostatečně smysluplně jako skutečný kámoš, přinejmenším si s ní procvičíte angličtinu.