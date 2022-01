Rekonstrukce Windows 11. Vracíme staré kontextové nabídky, Průzkumník či přetahování na hlavní panel

K základním problémům prvního oficiálního vydání Windows 11 patří redukce možností základních prvků uživatelského prostředí, čímž Microsoft omezil efektivitu práce. Během prvních týdnů na trhu vznikla řada nástrojů, které se snaží omezení překonat. Jde to ztuha, pokud nechcete zasáhnout hlouběji do systému, byť i taková řešení vznikají.

Staré kontextové nabídky

První tip nepředstavuje samostatný nástroj. Jenže když si vystačíme s prostou úpravou registru, tak proč takovou cestu nejít? Manuální úprava sice není zrovna pohodlná, akci si aspoň usnadníte transformací do příkazu. Před úpravami registr zálohujte, byť je snadné se vrátit k původnímu stavu.

Níže uvedené příkazy obnovují původní kontextové nabídky, které Microsoft z důvodu zachování zpětné kompatibility z Jedenáctek neodstranil. Vy systém pouze přinutíte, aby je používal přednostně. Ruční otevírání původních nabídek pomocí posledního příkazu není zrovna pohodlné, pokud tak činíte často.

Nové nabídky postrádají některé příkazy, které vám v nich mohou chybět. Navíc s nimi není integrována řada nástrojů třetích stran, typicky prohlížeče obrázků nebo komprimační nástroje. Od vydání Windows 11 na začátku října se situace zlepšila, ještě ale potrvá, než se vývojáři a vývojářky adaptují v širším měřítku.

Do té doby můžete vrátit do hry původní kontextové nabídky. První příkaz nastaví jako výchozí starý typ, druhý příkaz pak obnoví nový typ nabídek. Vybraný příkaz zkopírujte např. do Příkazového řádku a potvrďte provedení. Můžete jej i vložit do nástroje Spustit (Win+R). Posléze zrestartujte Průzkumník, případně počítač, pokud je to pro vás snazší.

Příkaz pro nastavení původních kontextových nabídek, které známe z Windows 10, jako výchozích:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Příkaz pro opětovnou aktivaci nových kontextových nabídek, které byly představeny ve Windows 11: