Reklamy v nabídce Start už brzy ve vašich počítačích. Windows 11 vnucují OneDrive

Není to tak dávno, co jsme poukazovali na to, že Microsoft experimentuje s dalšími typy reklamy ve Windows 11. V různých podobách výzvy, abyste zálohovali své soubory na OneDrive a přihlásili se k online účtu, testují Redmondští už od podzimu. Tyto apely se teď začnou zjevovat ve stabilních Windows 11 verze 22H2.

Konkrétně je poprvé přináší aktualizace KB5023778, která je volitelná. Obsah těchto volitelných aktualizací ale vždy přináší navazující povinná aktualizace vydávaná v rámci cyklu, který nazýváme záplatovacím úterým. K funkčním novinkám pak Microsoft přidá opravy týkající se bezpečnosti, přičemž téhle aktualizaci se už nevyhnete.

Šance, že se Microsoft rozmyslí, je minimální, byť ne nulová. Je si zřejmě vědomý, že půjde o kontroverzní krok, protože výzvy k zálohování na OneDrive nejdříve zobrazí jen v malém procentu instalací a postupně je bude rozšiřovat v nadcházejících měsících. Proč Microsoft potřebuje, abyste si nejlépe předplatili jeho služby 365, jsme si nedávno vysvětlili – Windows ztrácí důležitost.



V různých variacích se ve Windows 11 začnou objevovat reklamy na OneDrive ve Startu

Volitelná aktualizace dále kosmeticky upravuje vyhledávacího pole, které mají Jedenáctky chvíli. Pokud nastavíte vlastní barevný režim a pro aplikace určíte světlý a pro systém tmavý motiv, pole zůstane světlé. Aktualizace dále zlepšuje Microsoft Defender for Endpoint a opravuje řadu nebezpečnostních chyb.

Zdroje: Microsoft Support