Reklamy PC vs. Mac se vrací. Tentokrát je ale natočil Intel

Je to patnáct let od spuštění kampaně Get a Mac. Apple natočil sérii několika desítek reklam, v nichž ukazoval výhody Macu a nedostatky PC. Platformy v klipech zosobnili herci John Hodgman (PC) a Justin Long (Mac). A právě druhý zmiňovaný se vrací v nové kampani, kterou si však tentokrát objednal Intel.

„Hello, I'm a… Justin,“ takto Long začíná každé z pěti videí jednoznačně odkazující k dřívějším reklamám s úvodním: „Hello, I'm a Mac.“ Long tentokrát není tváří Applu, charakterizuje se jako obyčejný uživatel, který se rozhoduje o nákupu. A zde Intel vytahuje trumfy, které má jeho platforma oproti Macu.

V jednom klipu Intel prezentuje hybridní notebooky, jejichž alternativu Apple nemá. Musíte si koupit MacBook a k němu iPad, klávesnici, pero a redukci. Ukazuje také pestrý výběr různých notebooků, dotykové obrazovky, možnost připojit tři monitory nebo herní modely.

Dříve by si Intel podobné reklamy nedovolil, protože od roku 2006 (kdy též vznikla kampaň Get a Mac) byl dvorním dodavatelem procesorů jablečných počítačů. To už ale neplatí, Apple loni zahájil postupnou migraci na vlastní armové čipy a do dvou let jimi chce Intel vystrnadit ze všech modelových řad Maců.

Kampaň Get a Mac probíhala také v zahraničí, kde měla jiné tváře Macu i PC. V Británii ji například točila komediální dvojice David Mitchell a Robert Webb. U nás se nevysílala, ale silně se v ní inspirují reklamy na Air Bank. Microsoft mimochodem už v roce 2008 zareagoval vlastní sérií klipů I'm a PC.

via Neowin