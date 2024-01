Reklama na Apple Macintosh dnes slaví 40 let. Vysílala se jen jednou, přesto je z ní legenda

Dnes je to přesně 40 let, od chvíle, kdy se svět poprvé dozvěděl o existenci počítače Apple Macintosh. Postarala se o to již legendární reklama Ridley Scotta ve stylu románu 1984 George Orwella.



Jediným náznakem Macintoshe je lehká silueta na tričku

U nás v té době jsme pochopitelně americké reklamy nesledovali a román 1984 kritizující totalitární zřízení byl na seznamu zakázané literatury. O fenoménu této reklamy jsme se tak dozvěděli až s několikaletým zpožděním.

Tohle viděla Amerika dva dny před premiérou Macintoshe:

Tato reklama se v televizi vysílala jen jednou – 22. ledna 1984 v reklamním bloku ve třetí čtvrtině Super Bowlu. Finále amerického fotbalu je dlouhodobě platformou pro draze produkované a později slavné reklamy. Apple tak zamířil svůj spot „1984“ do toho nejexponovanějšího místa americké televizní kultury. Reklama to byla tak revoluční, že zpravodajské kanály ji v rámci zpravodajství několikrát zopakovaly a poskytly tak Applu publicitu zdarma.

Reklama přitom neukazuje žádný počítač, ani náznak siluety Macintoshe, je jen a pouze o emocích. Šedé zástupy nemyslících postav naslouchají projevu Velkého Bratra na velké obrazovce, když tu přiběhne hrdinka ve trenkách a tričku, a hozeným kladivem roztříští obraz Velkého Bratra a vysvobodí lidstvo z jeho moci. Reklama končí textem 24. ledna Apple Computer představí Macintosh a uvidíte, proč 1984 nebude jako "1984".

V té době sklízela velké úspěchy IBM se svým IBM PC, využívaným hlavně s textovými aplikacemi v kancelářích firem. Apple se tak stylizoval do role proti nadvládě IBM. Macintosh přišel s grafickým prostředím a cílil (navzdory vysoké ceně) hlavně na domácnosti a tvůrčí profesionály.

Reklama „1984“ se pak stala součástí popkultury a narážky na ni najdete v mnoha filmech, seriálech i počítačových hrách.



Futurama: Future Stock a Simpsons: Mypods and Boomsticks



Epic oznámil začátek soudu s Applem parodií Fortnite na 1984



Valve oznamuje Half-Life 2 a na OS X variantou na 1984

Ač tedy naprostá většina z nás nebyla přímo u prvního odvysílání reklamy 1984, je pro nás dnes už součástí kulturního povědomí a pevnou součástí moderní kultury.