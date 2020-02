Reinkarnace Toshiby: Otestovali jsme Dynabook Portege A30-E, pracovní notebook bez známek luxusu

Plusy Výborný displej

Volný slot pro paměť

Gigabit LAN

Příjemná výdrž Minusy Plastové tělo

Starý procesor

Tlusté rámečky okolo displeje 6 /10 Hodnocení

Dva roky představují ve světě počítačů téměř geologické období, vše se mění mnohem rychleji. Neplatí to ale vždy. Před skoro dvěma roky přestala Toshiba vyrábět notebooky a vše předala pod křídla firmy Sharp. A už před rokem dostaly tyto počítače oficiálně nové jméno Dynabook. Přesto stále, když uvidíte notebook nazvaný Portege s charakteristickým tvarem kloubů displeje, se vám vrátí do hlavy jméno Toshiba.

Inženýrům Dynabooku, kteří přešli z Toshiby, upřímně není moc co závidět. Toshiba skončila s notebooky kvůli přešlapům a podvodům koncernového vedení, nikoli kvůli chybám ve strategii a vývoji produktů. Ve světě, kde vyvíjíte produkty několik let před uvedením na trh, naráz nevěděli, co bude zítra, natož jaké produkty budou prodávat za rok.

Chvíli ještě Dynabooku procházelo přelepení loga Toshiba novou značkou, ale ta doba se chýlí ke konci. Musí začít vyvíjet nové produkty. Testovaný Dynabook Portege A30-E představuje krok směrem do levnějšího segmentu. Celoplastové tělo se starším procesorem Core tak boduje cenou, nikoli vzhledem.

Dynabook Portege A30-E Core i7-8550U ● UHD Graphics 620 ● 16 GB ● 13,3" 1920×1080 IPS matný (jas 434 nits, dE 2,8) ● 256 GB SSD ● USB, USB-C, HDMI, audio, čtečka microSD, SIM ● 802.11ac 2×2, Bluetooth 4.2 ● 42 Wh ● 31,6 × 22,7 × 1,4 cm ● 1,2 kg Cena: 23 200 Kč

PSZ10E-0FC01XCZ (testovaný kus měl 24 GB RAM a 1 TB SSD)

Zvenku ošklivý gumídek

Toshibu jsme vždy vnímali více jako prémiovou značku se sice drahými, ale za to kvalitními robustními stroji. Chybějící nabídka modelů s novějšími procesory Core ale znamená, že v dražším segmentu nemá Dynabook moc co nabídnout. Na každý notebook Dynabook s procesorem Core 8. generace pohodlně najdete na trhu lepší odpověď s 10. generací.



Pořád rozeznáte charakteristické rysy starých notebooků Toshiba. Logo je ale už jiné

Dynabook už konečně uvádí nové modely a tvrdí, že používá zcela nová šasi, popravdě se ale designového jazyka Toshiby, který jsme viděli už před více jak pěti lety, stále nevzdává. Dynabook Portege A30-E tedy vypadá na pohled pořád jako stará Toshiba.

Tento plastový notebook si ale popravdě nekoupíte kvůli vzhledu. V cenové kategorii kolem 20 tisíc běžně seženete celokovové notebooky, často i výkonnější. Tady je i vnější víko displeje z plastu a navíc při dovření nebudí prohnutá mezera mezi displejem a klávesnicí zrovna důvěru. Je to prostě ošklivé káčátko, které jen při pohledu na fotky nejspíš obejdete obloukem.

Uvnitř zdravé jádro

Při bližším pohledu ale zjistíte, že tu nechybí klasický LAN konektor pro drátovou síť, USB-C můžete použít i pro dobíjení notebooku, nad displejem leží kamera pro přihlašování se do Windows a dokonce je na boku šuplík na SIM kartu pro vestavěný LTE modem. Tuto maximální konfiguraci si určitě nekoupíte, ale ukazuje to, že se tu hraje především na výbavu, nikoli vzhled.



Displej zrovna nedoléhá na klávesnici, konektory to ale vynahradí, napravo je slot pro SIM, nalevo čtečka microSD

Plastový notebook obvykle naznačuje spoustu dalších ústupků. Když přece výrobce ušetřil na materiálu víka, nejspíš i ušetřil na klávesnici, touchpadu, displeji a výbavě. A to tady právě tak úplně neplatí. Plastové, špatně pasující tělo ve skutečnosti schovává pohodovou klávesnici, rozumný touchpad a především displej, za jehož barevnou věrnost by se nemusely stydět ani notebooky pro náročné.



Podsvícená klávesnice pro pohodlné psaní stačí, při větším tlaku se ale prohne. Na prst tlusté rámečky už dnes nevídáme, hlavně je ale tady kamera pro přihlašování

Starý procesor v podstatě stále stačí

Z konfigurace budete nejspíš ohrnovat nos nad starým procesorem osmé generace Core i5-8250U nebo Core i7-8550U. Už před více jak rokem přitom Intel uvedl Core i5-8265U a Core i7-8265U. Nevím, jestli Dynabook stále vymetá dva roky staré skladiště Toshiby, ale popravdě ten procesor pro kancelářskou práci v podstatě stále stačí a aktuální 10. generace má hlavně lepší grafiku.



Snadno se dostanete k paměti, SSD se ale schovává z druhé strany desky. Takové plýtvání místem uvnitř není zrovna běžné, notebook ale díky tomu přežije i případný náraz

Po stránce výdrže Dynabook dokazuje, že inženýři Toshiby pořád umí. V pohodě s ním překonáte osmihodinovou práci v kanceláři nebo 10 hodin přehrávání filmů.

Naměřili jsme

Dynabook A30-E Acer Travelmate P6 Thinkbook 13s procesor Core i7-8550U Core i5-8265U Core i5-8265U grafika UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 paměť 24 GB DDR3* 8 GB DDR4 8 GB DDR3 3DMark Cloud Gate 7 178 7 933 8 068 Sky Diver 3 942 4 296 4 328 Fire Strike 1 012 983 1 005 Time Spy 412 405 412 PCMark 10 Celkem 3 405 3 553 3 771 Essentials 7 937 7 958 8 070 Productivity 5 823 5 222 6 015 Creation 2 320 2 931 2 999 Unigine Heaven Extreme [FPS] 6,3 5,4 5,5 Valley Extreme HD [FPS] 4,9 3,8 3,8 Další v-ray benchmark 3009/17 Cinebench R20 1 106 1 237 1 302 Crystal Disk Mark* sekv. čtení [MB/s] 3 529,6 1 685,1 1 732,4 sekv. zápis [MB/s] 2 391,8 1 039,5 557,9 4KB čtení [MB/s] 970,9 901,8 672,8 4KB zápis [MB/s] 1 229,5 817.2 356,9 Výdrž Film 10:13 12:46 9:57 Kancelář bez Wi-Fi 12:30 20:07 11:20

* testovaný kus obsahoval větší SSD a více paměti než základní prodávaný model

Firmou přidělený spolehlivý kolega

U tohoto notebooku prostě nesmíte dát na první dojem. Protože Dynabook cílí své notebooky na podnikové zákazníky, tento notebook si většinou osobně ani nevyberete. Bude vám jednoduše přidělen IT oddělením. Z jeho pohledu představuje tento notebook funkční dostupný základ.

Vnitřek notebooku je dobře dostupný a servisáci se pohodlně dostanou k vyměnitelnému akumulátoru, jednomu slotu pro paměti (16 GB je pevně na desce) a kartám pro bezdrátovou a mobilní síť. Pouze SSD se hloupě schovává na zadní straně základní desky a tak jej jednoduše nevyměníte.

Pokud si vybíráte notebook sami pro sebe, upřímně tento Dynabook raději obejděte. Plastové tělo lákavě nevypadá. Klávesnice se při větším tlaku už prohýbá, zkroucené víko displeje na ni zrovna přesně nedoléhá a popravdě na trhu najdete lépe zpracované, výkonnější notebooky. Když už vám ho ale někdo přidělí, zas tak velký průšvih vás nečeká. Výborný jasný displej může konkurence závidět, konektorům nechybí Gigabit LAN nebo vybavené USB-C a díky plastu nejde o nijak těžký notebook. Když už tedy toto ošklivé káčátko u vás přistane, spíš si jej časem oblíbíte, než aby ve vás rostlo opovržení.