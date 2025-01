Regulace technologií v EU. Od skvělého roamingu po ballot screen a další otravnosti

První březnový den uplyne 14 let od okamžiku, kdy vstoupila v platnost dohoda mezi Evropskou komisí a společností Microsoft o zavedení tzv. ballot screenu. Tím byla označována obrazovka, která se zobrazila po instalaci systému Windows a nabídla uživateli na výběr výchozí prohlížeč. Kromě pětice největších i ty malé, jakými byla Opera, jejíž tvůrci jednání iniciovali žalobou u Komise.



Na tuto obrazovku jsme velmi rádi zapomněli. Ballot screen umožňoval volit výchozí prohlížeč.

Byť nás ballot screen všechny obtěžoval, v médiích jsme se mu smáli, jeho dlouhodobý přínos pro malé prohlížeče byl nulový a platil jen po dobu 4 let, byl předzvěstí větších zásahů Evropské unie do světa technologií. Mnohé z nich se povedly výrazně lépe než tato vlaštovka, jiné jsou ale ještě otravnější a zbytečnější. Na úvod také upřesním, že jsme apolitičtí a jde o čistě odborné hodnocení zásahů, které z Bruselu do technologického segmentu dorazily či dorazí v nejbližší budoucnosti.

Evropský roaming

Začneme pozitivně: telekomunikačním roamingem v zemích Evropské unie. Ten je tu s námi od roku 2017 a jen málokdo si dnes vzpomene na to, že jsme řešili mobilní data i volání i z okolních zemí. V současnosti považujeme účtování podle pravidla RLAH (Roam Like At Home) za samozřejmost a z itinerářů evropských dovolených zmizely návštěvy letištních trafik kvůli lokální SIM kartě. Byť je evropský roaming prozatím schválen na omezenou dobu do roku 2032, téměř jistě se ani po této době nic zásadně nezmění.

O evropském roamingu se začalo jednat na úrovni EU už v roce 2007, kdy Komise regulaci roamingových poplatků navrhla. První nařízení vešlo v platnost o dva roky později, kdy byly zavedeny stropy jak na ceny volání a zpráv, tak na mobilní data. Jen pro představu: průměrná cena za přenos 100 kB dat byla v roce 2007 necelých 7 Kč. Ovšem při použití české SIM karty na Slovensku vyšla ta stejná porce dat na 26 Kč. Radikální změna přišla už ve zmíněném roce 2009, kdy byl v létě zaveden strop na 1 € za 1 MB. Zmíněných 100 kB tak v zahraničí vyšlo maximálně na 2,50 Kč, tedy necelou desetinu než před zavedením regulace. Limit se následně postupně snižoval: o dva roky později na 0,50 €/1 MB, v roce 2013 to bylo 0,15 €/1 MB a v roce 2016 0,05 €/1 MB.