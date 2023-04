Ředitel přiznal, že TikTok prohledává publikovaná videa, aby zjistil skutečný věk svých uživatelů

Generální ředitel TikToku Shou Zi Chew byl ve čtvrtek vyslýchán americkým Kongresem. Kromě jiného padly například dotazy na používání biometrických údajů a informace o tom, jak provozovatel této sociální sítě prověřuje potenciálně nezletilé uživatele.

Chew striktně popřel, že by aplikace kvůli identifikaci uživatelů shromažďovala údaje o postavě, tváři nebo hlasu. Jedinou výjimkou v tomto směru jsou dle něj údaje potřebné pro fungování filtrů v rámci rozšířené reality, informuje magazín TechCrunch.

Ověřování věku uživatelů

Generální ředitel byl následně dotázán, jak TikTok určuje věk svých uživatelů. První odpověď byla očekávaná: aplikace požaduje po uživatelích během registrace zadání data narození. Tento údaj pak není dále ověřován – například požadavkem na vyfocení dokladu prokazujícího uvedenou skutečnost.

V rámci TikToku existují tři různé úrovně zkušeností: pro uživatele mladší 13 let, mladší teenagery a dospělé nad 18 let. To, do které kategorie bude uživatel zařazen a jaký obsah mu bude následně nabízen, se odvíjí od jím uvedeného věku.

Spoléhat se pouze na tuto metodu je samozřejmě problém, protože děti při registraci do aplikací a webových stránek sociálních médií často o svém věku lžou. Jak se záhy ukázalo, TikTok dělá víc než jen to, že se dívá na věk zadaný do formulářového pole.

Kontrola veřejných videí

Chew během slyšení přiznal, že TikTok skenuje videa uživatelů s cílem určit jejich skutečný věk. „Vyvinuli jsme také několik nástrojů, kterými se díváme na jejich veřejný profil, abychom prošli videa, jež zveřejňují, a zjistili, zda...,“ začal Chew, než ho přerušil republikán Buddy Carter, který se vmísil: „To je strašidelné. Řekněte mi o tom víc.“

Když mohl Chew pokračovat, vysvětlil: „Je to veřejné. Pokud tedy zveřejníte video, rozhodnete se, že bude veřejné – tak se na vaše video podívají lidé. My se na něj podíváme, abychom zjistili, zda odpovídá věku, který jste zadali.“ řekl. „Pro naše odvětví je to skutečná výzva, protože ochrana soukromí versus kontrola věku je opravdu velký problém,“ konstatoval.

Zajímavou doplňující otázkou k odpovědi generálního ředitele by bylo zeptat se, jakým způsobem TikTok tato videa skenuje, jaké konkrétní technologie pro rozpoznávání obličeje nebo jiné technologie používá a zda tyto technologie vytvořil sám, nebo zda se spoléhá na technologie pro rozpoznávání obličeje vytvořené třetími stranami. Naneštěstí pro nás Carter v tomto směru dotazování nepokračoval.

Identifikace dětí

Místo toho Carter generálního ředitele odsoudil za to, že odmítl ověřování věku jako problém celého odvětví. „Mluvíme tu o umírání dětí!“ zvolal s odkazem na nebezpečné výzvy, které aplikace jako TikTok a další umožnily virálně šířit – například „blackout challenge“, jejíž podstatou je škrcení, ať už skupinové, či individuální, přičemž výzva velmi často končí bezvědomím a v krajních případech i smrtí.

Loni agentura Bloomberg informovala, že se zástupci TikToku v roce 2021 setkali se dvěma poskytovateli softwaru pro odhadování věku podle obličeje. Obě firmy nabízely software, který údajně dokáže rozlišit děti od dospělých, ale jeden z vedoucích pracovníků TikToku tyto nabídky zamítl kvůli obavám, že by takové skenování obličeje vedlo k obavám, že Čína špehuje dětské uživatele.

Skutečnost je taková, že ověřování věku je opravdu problémem celého odvětví a neexistence amerických zákonů týkajících se používání sociálních médií dětmi nechává tuto úlohu na jednotlivých platformách. Například Instagram začal ověřovat věk uživatelů teprve loni s tím, že uživatelům nabídl výběr ze tří možností. Buď mohou vyfotit svůj průkaz totožnosti, nahrát video selfie, nebo požádat společné přátele, aby potvrdili jejich věk.

Jak to dělá Instagram?

Počátkem března Instagram kromě stávající podpory ve Spojených státech, Brazílii a Japonsku zavedl nástroje pro ověřování věku také v Kanadě a Mexiku. Firma již dříve uvedla, že pro část procesu ověřování věku, která se týká kontroly selfie, uzavřela partnerství s londýnským startupem Yoti, který se zabývá digitální identitou.

Instagram také již dříve vysvětlil, jak identifikuje uživatele, u kterých má podezření, že jsou nezletilí. Kromě zkoumání označených účtů vyvinul technologii umělé inteligence, kterou používá k odvození věku. Její model má představu o tom, jak lidé stejné věkové skupiny obvykle interagují s obsahem.

Dalším ze způsobů, jak může Instagram identifikovat nezletilého uživatele, který lže o svém věku, je skenování komentářů k narozeninovým příspěvkům, kde může být zmíněn věk daného uživatele. Provozovatel kromě toho uvedl, že se může pokusit porovnat věk uživatele na Facebooku s věkem uvedeným na Instagramu, spolu s využitím „mnoha dalších signálů“, které nezveřejňuje.