Ředitel Intelu varuje, že problém s nedostatkem čipů neskončí přinejmenším do roku 2023

Generální ředitel Intelu Patrick Gelsinger před zveřejněním hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí zopakoval, že očekává, že nedostatek čipů bude trvat nejméně do roku 2023. Akcie Intelu během čtvrtku reagovaly na předpokládané snížení tržeb poklesem o více než 8 %, informuje zpravodajství CNBC.

„Nyní jsme v nejhorším období; v každém dalším čtvrtletí se situace bude postupně zlepšovat, ale rovnováha mezi nabídkou a poptávkou nastane až v roce 2023,“ uvedl Gelsinger v rozhovoru. Již nyní firma zaznamenala snížení prodeje osobních počítačů způsobené především poklesem prodejů notebooků v důsledku nedostatku čipů.

Problém se potáhne minimálně dva roky

Nepříliš veselý výhled Intelu přichází v době, kdy firma oznámila 2% pokles příjmů divize Client Computing Group, která vyrábí čipy pro stolní počítače a notebooky. Na to navazuje 5% pokles prodeje notebooků, jež Intel přičítá „omezením ekosystému notebooků“, což v praxi znamená, že firmy vyrábějící notebooky prostě nemají dostatek součástek. Tento vzorec jsme již viděli v jiných zprávách, přičemž analytici zdůrazňují nedostatek komponent jako klíčový faktor nedávného zpomalení prodeje notebooků.

Problém však není jen v nedostatku čipů – chybí i mnohé další komponenty. Výrobce tak například má procesor, ale nemá LCD displej nebo Wi-Fi modul. „Datová centra se potýkají zejména s nedostatkem některých síťových nebo ethernetových čipů,“ vykresluje kritickou situaci Gelsinger.

Část propadu byla kompenzována růstem v segmentu stolních počítačů, kde Intel zaznamenal 20% nárůst tržeb. To však nestačilo na kompenzaci poklesu prodeje notebooků. Prodej osobních počítačů klesal zhruba deset let, než pandemie – a přechod milionů lidí na práci a vzdělávání na dálku – způsobily, že prodeje opět prudce vzrostly. S tím, jak se lidé začínají vracet do kanceláří a k prezenčnímu vzdělávání, začal na počátku letošního roku růst zpomalovat, což je problém, který ještě umocnil nedávný nedostatek komponent.

AMD to vidí optimističtěji

Zdá se, že konkurenční AMD má optimističtější očekávání, neboť jeho generální ředitelka Lisa Su na konferenci 2021 Code Conference uvedla, že zatímco v blízké budoucnosti budou dodávky „pravděpodobně omezené“, tak „v roce 2022 se to zlepší“, protože se budou nadále zvyšovat výrobní kapacity.

„V příštím roce se to zlepší, ne hned, ale postupně se to zlepší, jak budou přibývat další továrny.“ uvedla. Další velký výrobce Nvidia sdílel podobná očekávání ohledně problémů s dodávkami v průběhu roku 2022 pro své grafické procesory.

I přes pokles tržeb z notebooků se celkové tržby společnosti Intel meziročně zvýšily o 5 % na 18,1 miliardy dolarů, a to zejména díky významnému růstu v segmentu datových center, internetu věcí a společnosti Mobileye. Celkově však Intel nesplnil svůj červencový výhled o 0,1 miliardy amerických dolarů.