Receze notebooku Asus ZenBook 13 OLED. Pastva pro oči

ZenBook 13 je malý, tenký a funkcemi nabitý notebook, který navíc Asus nedávno vybavil i OLED panelem. Ten z něj dělá ještě zajímavější stroj.

Tenký ZenBook 13 s tloušťkou pouhých 13,9 mm je velmi snadno přenosný i díky svým úzkým postranním rámečkům okolo displeje. Vzhledem k tomu a hmotnosti příjemných 1,1 kg se snadno přenáší, vejde se vám i do malého cestovního batůžku.

Je celý z kovových slitin, takže se můžete spolehnout na vynikající pevnost jak základny, tak víka. Nikde se nic neprohýbá, nevrže a potěší i příjemné matné povrchy, na kterých neulpívají šmouhy ani otisky prstů. Trochu výjimkou je jen do kruhu broušená zadní strana víka. To otevřete až do plně dostačujícího širokého úhlu 144° a panty jsou tuhé tak akorát, aby se vám víko samovolně neotevíralo, a přitom bylo možné ho otevřít jen jednou rukou.

Úchvatný displej

Výkladní skříní tohoto notebooku je jeho 13,3" Full HD OLED displej. Ten vás ohromí svými zářivými barvami s neobyčejně širokým gamutem pokrývajícím barevný prostor DCI-P3, přičemž námi naměřená průměrná barevná odchylka ΔE činila pouhých 1,5. Když k tomu přidáte mimořádně vysoký maximální jas 372 nitů a velmi nízký minimální 5 nitů, je radost na displeji pracovat v jakémkoli prostředí, přestože má lesklý povrch. Případné odlesky snadno přesvítíte a barvy jsou i díky lesklému povrchu čistší a věrnější. Jednoznačné pozitivum OLED displeje je skutečná černá a krásně homogenní obraz, při pohledu z úhlu ovšem lehce duhuje.

Málo zmiňovanou výhodou OLED je i zachování vynikajícího kontrastu i při sníženém jasu, kdy obraz zkrátka už není zastřen šedou mlhou a je tedy mnohem lépe viditelnější při nižším namáhání zraku. Naopak nevýhodou může pro někoho být značná spotřeba panelu, když budete zobrazovat celistvé bílé plochy – je proto vhodné všude přejít na tmavé prostředí. Životnost bodů OLED panelu Asus vyřešil pomocí různých metod zabraňujících vypalování obrazu – nechybí ani spořič displeje.