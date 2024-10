Recenze základní desky MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi: Ideální pro hráče i nadšence

Plusy Jednoduchý BIOS Nezahřívá se Dobrá výbava Drobnosti zpříjemňující používání Minusy Aktuálně mají základní desky s čipsetem Z890 vyšší ceny Minimum prvků RGB 9 /10

Na trh právě přicházejí nové procesory Intel Core Ultra 200 také známé jako Arrow Lake, ty mají novou patici a s tím se pojí i kompletně nové řady základních desek. Právě se začaly prodávat základní desky s čipsetem Z890 a novou paticí LGA 1851. Dá se očekávat, že na trh dorazí i levnější základní desky řady B, ty ale nejspíše nebudou podporovat přetaktování, takže pro uživatele odemčených procesorů budou nejlepší právě základní desky s čipsetem Z890.

My máme v testu MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi, tato základní deska by se dala charakterizovat jako střední třída, pokud bychom produkty s čipsetem Z890 měli rozdělit ještě detailněji. Jinými slovy nabídne něco navíc oproti úplně nejlevějším modelům prodávaným okolo 6 000 Kč, příplatek však ještě má smysl. Naopak jak si povíme za chvíli, možná nedává úplně smysl kupovat cokoli dražšího, než je testovaná deska MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi.

MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi čipset: Intel Z890 patice: LGA 1851 maximální kapacita RAM: 4× 64 GB maximální rychlost RAM: 9200 MT/s sloty: PCIe 5.0 ×16 a 2× PCIe 4.0 ×4 úložiště: M.2 PCIe 5.0, 3× M.2 PCIe 4.0, 4× SATA bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 zadní porty: 4× USB 5 Gb/s, 3× USB 10 Gb/s, USB-C 10 Gb/s, 2× Thunderbolt 4 (až 40 Gb/s), 5GB/s Ethernet, HDMI, optika, 2× audio jack interní porty: napájení, 8× chlazení, 3× ARGB, RGB, 4× USB 2.0, 2× USB 5Gb/s, USB-C 10 Gb/s, TPM, Thunderbolt 5 header rozměry: ATX Cena v době testování: 8 500 Kč

Obsah balení:

Čipset Z890 v kostce

Nový čipset je evolucí Z790, největší změnou je pochopitelně jiná patice a podpora nových procesorů. Protože neexistuje kompatibilita nových procesorů se staršími základními deskami, musíme aspoň ze začátku počítat s mírně vyššími cenami. Zkrátka se jedná o nové technologie, pokud byste chtěli počkat na lepší ceny, doporučil bych kupovat počítač po novém roce, kdy by měly na trh přijít základní desky řady B a procesory Intelu s uzamčeným násobičem, které ceny potáhnou dolů.

Čipset Z890 je zajímavý především podporou CUDIMM RAM, tedy rychlejšími paměťmi. Nové Intely dokáží využít rychlejších pamětí a základní desky tomu jdou naproti. MSI uvádí maximální rychlost +9200 MHz při jedné RAM na kanál a při modulu s jedním rankem, u dvou ranků klesá maximální frekvence na +7200 MHz a u dvou pamětí na kanál na +4800 MHz.

RAM s CUDIMM mají interní hodiny, které pomáhají udržet vysoké takty, a proto je možné dosáhnout hodnot nad 8000 MHz. Takových pamětí zatím moc není, takže jsme je v praxi netestovali, ale v dohledné době se dostaneme i k tomu. Nově je pro tento čipset nutností mít PCIe 5.0 pro slot PCIe x16 a základní deska podporuje i čtyři SSD formátu M.2, přičemž jedno může běžet na PCIe 5.0.

Dalším lákadlem je Thunderbolt 4, tato deska má dva porty. Tento konektor umožňuje Daisy-chain a připojení více obrazovek, samozřejmě nechybí ani vysoká rychlost pro přenos dat, konkrétně 40 GB/s. I samotná základní deska má několik zajímavých funkcí a implementací nejnovějších technologií, tak si je pojďme projít.

Hlavní přednosti testované desky

Začneme u netradičního napájecího konektoru ATX, běžně se nacházejí dva nahoře pro napájení procesoru, ale MSI přidává ještě třetí dolů na desku. Tento konektor slouží pro napájení karet v PCIe slotech a třeba RGB, ARGB a ventilátorů. Ostatní výrobci toto řešení nepoužívají, takže kdybyste vyloženě potřebovali více napájení pro tyto součástky, tak MSI je jediné na trhu.

Potěší i sedmisegmentové displeje pro rychlou diagnostiku, ty nejsou úplně běžné pro nejlevnější základní desky, ale zde se již dostaly. Stejně tak jsou příhodná i tlačítka na zadním I/O panelu. Nachází se tam tlačítko pro rychlý flash BIOSu a pro vymazání nastavení BIOSu. Pokud si rádi se svým počítačem více hrajete, přesně tyto vychytávky se vám budou hodit.

Skvělá je i konektorová výbava, deska má osm rychlých USB a k tomu ještě dva Thunderbolty 4. U USB mluvíme o čtyřech s rychlostí 10 GB/s (jeden z nich je Typ-C) a čtyřech s rychlostí 5 GB/s. To doplňuje bezdrátový Wi-Fi modul s Bluetooth, 5GB/s Ethernet, zvykové výstupy a HDMI pro jednoduché připojení monitoru.

Celkově na základní desce nic nechybí, výrobci mívají tendence si některé nepříliš drahé součástky jako třeba ony sedmisegmentové displeje nechávat do dražších desek čistě pro účely segmentace produktů. To se zde neděje. Také zde nejsou funkce, které by znamenaly zbytečný příplatek, což z této základní desky dělá dobrou koupi.