Recenze vysavače iRobot Roomba Combo j7+. Transformer s mopem, popelnicí a detektorem psích výkalů

Plusy Perfektní suchý úklid

Přehledná aplikace v češtině

Dobře fungující detekce překážek

Efektivní navigace Minusy Vyšší příplatek za popelnici

Mopování bez vibrací 8,5 Hodnocení

Vysavače Roomba v hodnocení většinou patří k těm nejlepším: ukázal to i srovnávací test v časopisu Computer 3/22, který opanoval model j7. Na řadu nyní přišel pokročilejší model Roomba Combo j7+, který se navzdory malému rozdílu v názvu liší docela podstatně. Kromě pokročilejších funkcí totiž přidává i integrovaný mop, který funguje lépe než pasivně tahaný hadřík u dalších vysavačů.

Popelnice v základu



Dokovací stanice je tady kombinována s vysýpací stanicí, do níž se smetí z vysavače autoamaticky přesaje po každém úklidu

Narazíte-li v nabídce na vysavač Roomba, který v názvu obsahuje i Plus, značí to jediné – v krabici kromě samotného vysavače najdete i popelnici. Ta slouží jako dokovací i vysýpací stanice zároveň a po každém úklidu z vysavače veškeré smetí automaticky přesaje do většího pytle.

Ten lze vynášet v mnohem delším intervalu než malý zásobník ve vysavači, což opět zpohodlňuje využívání. Tahle vychytávka ale vyjde na 6 500 Kč, což jako příplatek za příslušenství není úplně málo. Na druhou stranu je ale třeba říct, že se vysavač stane bezúdržbovým a jediným častějším zásahem bude doplnění vody do zásobníku v případě, že budete i pravidelně mopovat.



Roomba nepoužívá rádiovou komunikaci, na kterou konkurence spoléhá jak při dokování, tak vytváření neviditelných zábran. I proto je stanice vybavena vizuálním kódem, který vysavač při dokování hledá v obraze z kamery

Inteligentní mop

Kombinací robotického vysavače s mopem najdete v e-shopech hromady, jen málokterý ale při úklidu opravdu obstojí. U těch levnějších řešení jde o zcela pasivní řešení, kdy voda vytéká z nádobky samospádem, u těch pokročilejších se o dávkování stará elektronika a intenzita lze nastavit alespoň ve třech úrovních. Což platí i o modelu Roomba Combo j7.

Tady se ale dostalo na zcela rozdílnou konstrukci, která technické hračičky musí potěšit. Mop totiž není ve výchozím stavu vespod vysavače, nýbrž důmyslně zaklopen v jeho horní části. Až když je potřeba mokrý úklid, celý adaptér s mopovacím hadříkem se vyklopí a poskládá pod vysavač.

Takhle si Roomba nasazuje mop:

Kromě toho, že jde o velmi efektní řešení, výhodou je především možnost kombinovat suchý a mokrý úklid. U modelů s pasivním mopem je navíc potřeba v aplikaci nebo fyzicky magnetickými páskami vymezovat oblasti s kobercem, kam se vysavač s připnutým mopem nesmí vydat. U Roomby to řeší automatické rozpoznání koberce, který při kombinovaném úklidu vysaje jako první a až poté se vydá na mopování tvrdých podlah.

Provádí to zcela automaticky bez jakéhokoliv dalšího nastavování. Stále je však možné oblasti úklidu (či neúklidu) v aplikaci nastavit manuálně. Pokud například jeden z rohů na chodbě zabírá psí kout, který si žádá častější úklid, jednoduše si lze vytvořit takto malou oblast, kterou může vysavač luxovat každý den.



V balení nechybí dva hadříky k mopu a také čistící přípravek, který pomáhá ke snadnějšímu rozpuštění nečistot. Ty běžné pro ruční mytí podlahy nelze použít kvůli riziku zpěnění. Nechybí ani náhradní filtr a boční kartáč pro vymetení smetí kolem zdí