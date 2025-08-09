Recenze vysavače Eureka J15 Pro Ultra. Plně soběstačný robot si vypere i vysuší mopy

Mezi hlavní lákadla vysavače patří především soběstačný provoz a také výhodná cena, sekunduje jim ale i hlavní parametr v podobě sacího výkonu. Ten výrobce specifikuje hodnotou 16,2 kPa, což by znamenalo naprostou špičku na současném trhu. Vysavačů s vyšším udávaným výkonem není mnoho a v této cenové kategorii ještě mnohem méně.
Udělejte místo pro stanici
Stejně jako u všech plně soběstačných vysavačů je i zde třeba myslet na rozměry dokovací stanice. Protože obsahuje dvě velké nádoby na čistou a znečištěnou vodu, velký sáček na smetí a prostor pro praní mopů, v interiéru bude zabírat dost místa. A když k požadavku na prostor přidáte ještě nutné umístění u zásuvky, může být výběr vhodného místa poměrně složitým úkolem.
Dokovací stanice vás určitě překvapí velikostí, která ztíží umístění v domácnosti.
Kolem dokovací stanice musí zůstat několik centimetrů místa, které umožní vysavači bezproblémové zaparkování. Je tak nutné přijmout fakt, že se vysavač stane velmi viditelnou součástí domácnosti. Naštěstí se ale design stanice i vysavače povedl a ani v běžných obývaných místnostech nebude dělat ostudu.
Vedle mopů, hlavního kartáče a bočního kartáčku najdete v balení rovněž nástroj na vyřezání namotaných vlasů.
Přesně si zmapuje domácnost
Inicializací vysavače vás provede dodávaná aplikace, která umožní registraci uživatelského účtu a například i libovolné pojmenování vysavače. Nejdůležitější operací po prvotním nastavení ale bude mapování domácnosti. Před tím zvedněte židle, odstraňte překážky z podlah a otevřete všechny dveře.
Aplikace hovoří anglicky, byť některé dialogy umí zobrazit v češtině.
Eureka J15 Pro Ultra využívá podobně jako Roborock Qrevo Pro podrobnější mapování domácnosti.
Všechny místnosti projede pomalejší rychlostí a zajíždí rovněž do všech koutů. Díky lidaru se tak postupně v aplikaci objevuje velmi podrobný plán, který aplikace automaticky rozdělí na jednotlivé místnosti. Ty lze rovněž pojmenovat.
O navigaci se stará lidar s tradičním horním umístěním. To bohužel zvětšuje výšku vysavače, který tak nemusí zajet pod něteré kusy nábytku.
Z efektivity mapování nemám tak dobrý pocit jako například u vysavačů Ecovacs. V mapě se objevuje větší množství šumu, který aplikace po prvotním mapování nijak neeliminuje. Hned v druhém kroku tedy doporučuji provést první kompletní úklid (může být pouze nejrychlejší vysávání), při kterém dojde ke zpřesnění mapy.
Orientace v aplikaci je snadná jak v případě úpravy mapy, tak při nastavování plánu vysávání.
To oceníte při následném vytváření virtuálních zón. Těmi můžete definovat zakázané oblasti, do kterých nemá vysavač zajíždět, případně určit zóny pouze pro vysávání bez mopování. Byť totiž vysavač rozpoznává koberce, lze najít i scénáře, kdy se nehodí ani mopování tvrdých podlah – u nás je to třeba dětská hrací podložka, kterou vysavač jako koberec nepozná a běžně by ji mopoval. U ní je ale vhodnější ruční mytí, navíc se na ní pravidelně vyskytují překážky v podobě hraček. Rovnou jsem ji tedy označil jako zakázanou zónu.
Doplní si vodu a vypere mopy
Největším lákadlem velké dokovací stanice je plně soběstačný provoz. Ten znamená, že kromě vyprázdnění smetí z vysavače do velkého sáčku ve stanici zvládá robot rovněž praní a sušení mopů a doplňování vody. Na uživateli je údržba v podobě doplňování vody do velkého zásobníku (4 litry) a občasná výměna sáčku v dokovací stanici. O vše ostatní se postará automatizace.
Smetí z vysavače je odsáto do rozměrného sáčku uvnitř stanice. Ten vydrží na dlouhou dobu, je ale jednorázový.
První výtku mám právě ke zmíněnému praní mopů, které se podle nastavení aplikace může dít v průběhu úklidu pro jeho zkvalitnění, případně až po dokončení. V případě, kdy sáhnete po první volbě, ale narazíte na velmi neefektivní využívání vody, kdy jí používá opravdu velké množství. Tím výrazně zkracuje interval, kdy vysavač vyžaduje údržbu v podobě doplňování a vylévání vody.
Vanička pro praní mopů lze vyjmout, což je třeba při jejím čištění. To je potřeba minimálně jednou za měsíc, kdy se zanese nečistotou.
Zatímco u již zmíněného Roborocku Qrevo Pro nebo modelu Ecovacs Deebot T50 Pro Omni i při praní v průběhu úklidu zásoba vody vydržela minimálně na 4 kompletní úklidové průjezdy, tady to byla polovina.
Kromě toho je potom mezi zmíněnými modely praní mopů nejhlučnější, což opět sníží počet potenciálních míst, kam stanici umístit.
Nadprůměrné mopování
Hlavní slovo má v případě soběstačných vysavačů kombinovaný úklid, v němž je ale důležitější především mokrá část, tedy mopování. Zatímco u vysávání záleží především na sacím výkonu (a částečně na navigaci), u mopování hraje roli větší množství faktorů.
V prvé řadě je to dávkování dostatečného množství vody, které tady naštěstí lze snadno nastavit v aplikaci. V nejexponovanějších místnostech tak lze snadno zvolit největší množství vody, které výrazně zkvalitní mopování.
O kvalitní mopovní se stará dvojice protiběžných mopů. Pravý z nich je vysunovací, takže dobře dosáhne ke zdi.
Největší podíl na velmi dobrých výsledcích ale mají rotační textilní mopy, které si poradí i s většími nečistotami. Vícečetný průjezd nebo čistící prostředek přidaný do nádržky s vodou potom zajistí velmi dobré úklidové vlastnosti i v okolí kuchyňské linky, kde se může objevit mastná a na úklid náročnější špína.
Vysavač zároveň díky přední kameře může detekovat skvrny na podlaze, přes které potom přejíždí pomaleji nebo je může přejet dvakrát. V našem případě ale tato funkce nebyla spolehlivá, pravděpodobně za to může složitější textura všech našich podlahových krytin.
Při mopování se mi líbí schopnost zacouvat do rohu, čímž se výrazně zmenší oblast, kam se mop při úklidu nedostane. A protože se o většinu smetí již předtím postaral boční kartáček, ani v koutech nezůstává větší množství nečistot. Na druhé straně ale nejde o tak spolehlivé řešení jako v případě modelů s výsuvným předním bočním kartáčem.
Při mopování kontrolujte koberce
Při prvních mokrých (či spíše kombinovaných) úklidech je velmi vhodné pozorovat vysavač, jeho pohyb po domácnosti, a především jeho schopnost přizpůsobit úklid podlaze. Zatímco samotná detekce koberců problémy nedělá, horší je to s jejím vyhodnocením a následnou interpretací v podobě zvednutých mopů.
Typickou ukázkou špatného fungování se ukázala být kobercová předložka u postele. Na jedné straně je mezi ní a šatní skříní jen asi 20cm mezera, kterou však vysavač celou vyhodnotil jako tvrdou podlahu vhodnou k mopování. Protože je ale mezera výrazně menší, než samotný vysavač pravý mop vlhčil koberec. Naopak na druhé straně tohoto malého koberce potom roztočené a vlhké mopy výrazně zasahovaly na koberec při otáčení vysavače.
Při testování místy vysavač se spuštěným mopem najel na koberec, čímž jej navhlčil.
Pokud tedy v domácnosti budete mít i vy obdobné rizikové místo s kobercem, který by neměl být navlhčen, ideálním řešením bude zóna se zakázaným mopováním. Pro jistotu může být o něco větší než samotný koberec.
Na rozpoznávání překážek příliš nespoléhejte
Především s mokrým úklidem je rovněž spojeno rozpoznávání překážek, ke kterému je vysavač vybaven RGB kamerou. Může jít o kusy oblečení, kabely, dětské hračky a v horších případech také exkrementy domácích mazlíčků. Zatímco v prvních případech se taková překážka maximálně zamotá do kartáče a následuje zastavení vysavače, v posledním případě může jít o katastrofu. Kromě znečištění domácnosti tak prakticky vždy dojde rovněž ke znehodnocení vysavače.
S rozpoznáním visícího kabelu neměl vysavač problém.
Výrobce v aplikaci udává, že na detekci překážek nemáte spoléhat, s čímž jednoznačně souhlasím. Zatímco například s detekcí kabelu vysavač neměl problém, u zmíněného exkrementu už ano – testovací atrapu totiž nerozpoznal vůbec. A jak je vidět na fotografii, naopak malou lego žirafu označil jako psí výkal.
V aplikaci upozornil vysavač na detekci psího exkrementu s přesností 84 %. Ve skutečnosti to byla Lego žirafka.
Rozhodně tedy platí pravidlo, že pokud máte v domácnosti mazlíčky s hrozícím nebezpečím, je dobré se vyhnout plánovaným úklidům mimo vaši přítomnost.
O detekci překážek se stará přední kamera.
Udávaný výkon s velkým otazníkem
U vysávání mám drobnou nedůvěru v udávanou hodnotu sacího výkonu. Na stejných kobercích jsem totiž testoval i Ecovacs Deebot T50 Pro Omni s udávaným výkonem 15 kPa, tedy o 1 200 Pa nižším než v případě testovaného modelu Eureka J15 Pro Ultra. Kvalita suchého úklidu ale hovořila právě pro parametrově méně výkonný Ecovacs. Na zátěžovém koberci subjektivně zůstávalo víc smetí.
To v žádném případě neznamená, že by byl sací výkon nízký, jen nemusí odpovídat udávané hodnotě. Běžné koberce i s vyšším vlasem totiž vysavač vysaje velmi kvalitně. Pomáhá tomu i spodní kartáč, který kombinuje lamely a štětiny.
Právě kvůli štětinové části kartáče je vysavač vybaven i systémem, který zabraňuje namotávání vlasů. Uvnitř šachty je totiž ostrý hřeben, který namotané vlasy odřízne a vysavač je následně vysaje. Testování ukázalo, že proti namotaným vlasům je Eureka J15 Pro Ultra odolnější než Roborock Qrevo Pro nebo Ecovacs Deebot X5 Omni.
Vlasům se neubráníte na bočním kartáčku, který vymetá smetí od zdí. Právě z něj budete namotané vlasy odstraňovat nejčastěji.
V aplikaci se snadno zorientujete
Základem každé dobré aplikace pro ovládání robotického vysavače je rychle přístupný jednorázový úklid. Nejinak je tomu u tohoto modelu, kdy lze úklid spustit jediným kliknutím. Ve výchozím stavu tímto způsobem aktivujete kombinovaný úklid celé domácnosti. Velmi snadno ale lze přepnout na tyto režimy:
- vysávání,
- mopování,
- kombinovaný úklid,
- vysávání následované mopováním.
U každého z nich najdete podrobnější parametry jako je možnost upravit sací výkon, dávkování vody, případně počet průjezdů.
Dostupné režimy úklidu | Dálkové ovládání pomocí virtuálního joysticku | Pokročilé nastavení vysavače
Tato volba se tak hodí pro rychlý úklid mimo ty plánované. Tvorba kalendáře je ale jednou z nejdůležitějších bodů každé aplikace. Zde lze do kalendáře vedle standardního úklidu přidat i scénáře, v nichž definujete rozdílné parametry pro každou místnost.
Snadno tak lze například každý den nastavit rychlé mopování kuchyňského koutu a každý třetí den kompletní kombinovaný úklid celé domácnosti. Při té můžete nastavovat jejich pořadí, kdy se hodí nejdřív uklízet méně znečištěné místnosti a končit například zádveřím.
Nastavit lze i dokovací stanici
Aplikace nabízí velmi podrobné nastavení i v případě dokovací stanice, které je u soběstačných vysavačů obdobně důležité jako konfigurace samotného vysavače. V tomto případě lze nastavit tyto parametry:
- interval mezi praním mopů dle rozlohy,
- interval mezi odsátím smetí z vysavače včetně tiššího režimu,
- teplotu vody pro praní mopů,
- sušení mopů – horký/studený vzduch a dobu,
- počet cyklů pro odsátí smetí.
Díky těmto parametrům lze přizpůsobit chování stanice tak, aby efektivně fungovala v konkrétní domácnosti. Jde především o četnost praní mopů, které výrazně zlepšuje mopovací schopnosti. Změnou času a režimu sušení potom můžete měnit provozní vlastnosti stanice jako je hluk a spotřeba.
Nastavení dokovací stanice
Jeden z parametrů v nastavení dokovací stanice ale chybí – množství vody, která je pro praní mopů potřeba. Nyní je totiž enormní, což znamená velmi rychlé vyčerpání čisté vody ze zásobníku. V mém případě, kdy jsem nastavil nejkratší interval praní v průběhu úklidu voda vystačila na necelé tři úklidy celé domácnosti (s rozlohou kolem 90 m2).
I s obrazem z kamery
Protože nabízí robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra přední RGB kameru, vývojáři se rozhodli pro zpřístupnění obrazu přímo v aplikaci. Mimo domácnost je tedy možné otevřít aplikaci, spustit dálkové ovládání a s přímým přenosem z vysavače takto zkontrolovat domácnost. Na displeji se zobrazí joystick, díky kterému lze vysavač ovládat jako gamepadem.
Do aplikace lze přenášet obraz z přední kamery a současně vysavač ovládat.
Stejnou funkci nabízí i Ecovacs T50 Pro Omni, u kterého jsem ocenil jak kvalitu videa, tak minimální zpoždění při dálkovém ovládání. V případě Eureka J15 Pro Ultra je rozlišení nižší (výrobce konkrétní hodnotu neudává) a zároveň využívá o něco agresivnější kompresi. Obraz tak není úplně hezký.
Popravdě mě ale nenapadá mnoho scénářů, kdy by šel tento vzdálený přenos videa z vysavače využít. Snad pro kontrolu podlad před zahájením vzdáleného úklidu.
Robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra se povedl především v kontextu ceny. Velmi vysoký sací výkon je v této cenové kategorii nadstandardní a výrazně nezaostává ani kvalita mokrého úklidu. Zamrzet může jen méně efektivní navigace a také velké množství vody pro praní mopů, které zkracuje soběstačný interval.
Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla značka Eureka.