Recenze tankové multifunkční tiskárny Canon Maxify GX7040

V kancelářích chtějí lidé tisknout rychle, levně a jednoduše. A přesně tak umí pracovat i tanková tiskárna Maxify GX7040 od Canonu. Spořivé potěší i oboustranný duplexní tisk, starou školu zase možnost posílání faxu.

Tankové inkoustové multifunkce začínají vévodit českým kancelářím. Největší předností je úsporný tisk, díky doplňování inkoustu do nádrží (místo kupování drahých cartridgí) se dostáváme na jednotky haléřů za stranu, a to i v případě té barevné. Nejlevnější se pohybují kolem čtyř tisíc korun, ale od nich nelze očekávat uživatelský luxus. Výrobci pochopili, že nízké provozní náklady spojené s větším množstvím funkcí můžou oslovit i firemní zákazníky, kteří si dříve připláceli za robustní laserovky.

Přehledný displej

Jedním z modelů, který je určen zejména do malých a středních firem, je Maxify GX7040 od Canonu. Svoji cenou patří sice k nejdražším A4 tankovým tiskárnám na trhu, nicméně za to nabízí celou řadu nedocenitelných funkcí, a to nejen pro kanceláře. Tiskárna je dodávána se čtyřmi základními inkousty, třemi barevnými, každý o objemu 135 ml, a jedním černým o objemu 170 ml. Podle výrobce by tato základní sada měla vydržet celkem šest tisíc standardizovaných černobílých stran a nějakých čtrnáct tisíc barevných.

V ekonomickém režimu se sníženou spotřebou inkoustu pak dokonce o polovinu více. Doplnění inkoustů není nic složitého a celé základní nastavení vám nezabere víc než čtvrt hodiny, včetně automatické kalibrace a doplnění inkoustu do tiskové hlavy. Instalace tiskárny je velmi intuitivní a jednoduchá, celým procesem vám pomůže projít barevný dotykový displej LCD s uhlopříčkou 2,7".