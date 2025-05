Recenze tabletu ROG Flow Z13: Herní jednorožec s integrovanou grafikou

Plusy Skvělý procesor Výkonná grafika Příslušenství v ceně Minusy Cena Kompromisy dané tabletem Hůř přenosný hlavní 200W adaptér 9 /10

Nová letošní generace herního tabletu ROG Flow Z13 oproti předchůdci zahodila samostatnou grafickou kartu od Nvidie a přešla na integrovanou grafiku přímo na procesoru. Reálně to ale neznamená pokles výkonu, grafika Radeon 8060S, která je součástí procesoru AMD Ryzen AI MAX+ 395 si troufá i na ty herní samostatné.

Ryzen AI MAX+ 395 nabourá vaše představy, co se skrývá za notebookovým procesorem s integrovanou grafikou. Obvykle vás budou napadat pojmy jako základní, pomalejší, spíš kancelářský a levný. Vše z toho ale v případě tohoto šestnáctijádrového procesoru neplatí.

Jde o nejpokročilejší procesor, který se může výkonem směle měřit s nejvýkonnější a nejžravější konkurencí a grafika přímo na procesoru se vyrovnává výkonu notebookové GeForce RTX 4060. Jeho 16 procesorových jader podporujících až 32 vláken by jen v kancelářském nasazení zbytečně zahálelo a upřímně nejde ani o levný procesor. Hlavně jde o vzácný procesor.

Unikátní herní tablet ROG Flow Z13 je jediným v nabídce Asusu, u nás se prodává ještě notebook HP ZBook Ultra 14 G1a v Evropě se potom ještě nabízí miniPC GMKtec EVO-X2. Dále firma Framework oznámila (zatím neprodává) svůj stolní počítač, který bude tento procesor pohánět.

Asus ROG Flow Z13 AMD Ryzen AI MAX+ 395 • Radeon 8060S • 32 GB DDR5 • 13" 2560 × 1600 OLED, 180Hz, dotyk+pero (jas 445 nits, dE 45840) • 1TB (Kioxia KBG60ZNS1T02) • 2× USB-C 4, USB 3.0, audio, HDMI 2.1, čtečka microSD • Wi-Fi 7, 2×2, Bluetooth 5.4 (Mediatek MT7925) • 70 Wh • 29,9 × 20,9 × 2 cm včetně klávesnice • 1,625 kg (adaptér 570 g)

Dobře známý unikát

ROG Flow Z13 není pro nás něčím neznámým, poprvé jsme jej testovali na začátku roku 2022 a jeho základní koncepce se od té doby nezměnila. Stále jde spíše o tlustší tablet se stojánkem a výklopnou klávesnicí ve stylu Microsoft Surface, ale s mnohem vyšším výkonem.

Kvůli prostorovým a teplotním nárokům uvnitř nikdy nebyla extra výkonná grafika. RTX 3050Ti případně RTX 4050. startoval také s procesory Intelu takže letos se kromě grafiky mění i procesor.



Podobnou koncepci počítače známe z Microsoft Surface

Na to, že jde o tablet, dostanete překvapivě slušnou výbavu konektorů. Dva USB-C 4, klasické HDMI, normální USB, audio a dokonce i čtečku microSD karet. Přívod napájení tu zajišťuje nový hranatý konektor Asusu, ale můžete fungovat jen s USB-C napájením. Jen s dodaným 200W větším adaptérem ale dostanete plný maximální výkon tabletu.



Na tablet je nabídka konektorů mimořádná, výdech chlazení míří vzhůru

Tablet si stále zachovává herní design rodiny ROG, kromě ostřejších hran a výrazných výdechů chlazení jej zdobí i průhledná štěrbina s viditelnou základní deskou, kterou si můžete nasvítit RGB efekty. Při používání ji ale nevidíte a odhalená část desky nemá žádné lákavé součástky, takže to můžete klidně ignorovat.

​

Pod výklopným stojánkem se schovávají dvířka pro M.2 SSD. 200W napájecí adaptér nosit nemusíte, ale jen s ním dostanete maximální výkon

Dovnitř tabletu se snadno nedostanete, ale asi to nebudete ani tam moc potřebovat. Za drobnými dvířky se schovává kompaktní M.2 SSD, takže to jediné, co můžete měnit, je dostupné i bez rozdělání celého počítače.



Součástí tabletu je klávesnice chránící displej, stylus a odolné pouzdro pro přenášení

Magneticky přichytávaná klávesnice držící u spodní hrany tabletu pochopitelně není tak tuhá jak na pořádném notebooku, ale drží si kvality herních klávesnic ROG. Nechybí ji nastavitelné RGB podsvícení pro každou klávesu, slušně prostorný touchpad a dobře dokáže ochránít displej tabletu při přenášení.

V displeji se tady Asus do žádných novot nepouštěl. Jde o slušný IPS panel s rozlišením 2560×1600 a příjemnými přesnými barvami i v rozšířeném barevném prostoru DCI-P3. OLED by určitě nabídl intenzivnější barvy s vyšším kontrastem, ale jeho citlivost na teplotní pohodu by si asi vyžádala kompromisy v dostupném výkonu.



V nativním režimu displej příkladně pokrývá prostor DCI-P3, lze jej přepnout i do sRGB

Neuvěřitelný výkon

O výkon tu přitom jde především. Ryzen AI MAX+ 395 je nastavený v plné zátěži všech jader procesoru i grafiky na trvalých 70 W odběru. Brzdit začne až ve chvíli, kdy teplota začne cvrnkat do 78° C, a od deseti minut zátěže se ustálí na 60 W a frekvenci drží na 2200 MHz. Krátkodobě přitom dokáže výkon čerpat 86 W a na osmi jádrech dosáhne 5140 MHz.

Chlazení si přitom může dovolit i vyšší teploty celého těla tabletu. Při používání tablet stojí přirozeně na výšku a tedy lépe odvádí teplo horní stranou, současně vaše prsty leží na trvale chladné klávesnici a nevadí tak případně vyšší teploty pronikající na vnější kryty tabletu, zadní strana dosahuje maximálně 50° C, displej na přední straně nepřekročí 45°. I při plné zátěži v nejvýkonnějším režimu tak chlazení není nepříjemně hlučné a váš pracovní komfort netrpí prací na přehřáté klávesnici.



Teplotní pohoda na klávesnici trvá i při plné zátěži

V testech výkonu se hlavně přenastaví vaše očekávání rychlosti integrované grafiky. Radeon 8060S nechává za sebou všechny grafiky na procesorech a vyrovnává síly s GeForce RTX 4060. Dokonce občas porazí i RTX 4070 z tenkých notebooků, kde grafika běží na menším povoleném odběru. Oproti kartě Nvidie ale má nastavitelnou paměť přidělenou grafice, takže pro nějaké to náročnější AI počítání může být dokonce lepší jak nabídka Nvidie.

Lepší je pochopitelně i spotřeba, protože se nemusí dělit energie mezi procesor a grafiku a nemusíte ani řešit přepínání mezi integrovanou a dedikovanou grafikou. Trvale jedete na úspornější integrované, jen když je to potřeba, můžete z ní vymáčkout slušný výkon.

Naměřili jsme

Asus ROG Flow Z13 Dell XPS 16 Asus ROG Flow Z13 procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395 Intel Core Ultra 7 155H Core i9-12800H grafika Radeon 8060S RTX 4070, 8 GB, 70 W RTX 3050Ti paměť 32 GB DDR5 32 GB DDR5 16 GB DDR5 3DMark Speed Way 1 821 2 265 Night Raid 60 045 47 320 33 756 Steel Nomad Light 9 639 Fire Strike 23 052 22 131 10 198 Time Spy 10 253 8 915 4 634 Port Royal 4 970 5 648 - Storage 2 395 2 382 PCMark 10 Celkem 9 362 7 035 7 059 Essentials 12 148 9 585 10 391 Productivity 11 084 8 564 10 269 Creation 16 537 11 511 8 948 Unigine Heaven Extreme [FPS] 117,0 128,0 63,1 Valley Extreme HD [FPS] 90,7 100,7 54,1 Superposition FHD Extreme 43,7 41,2 18,3 Superposition 4K 52,9 25,0 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 22774/549 12215/1087/1588 - CB R23 31111/2003 17804/1753 13011/1872 Cinebench 2024 Multi 1 590 887 Cinebench 2024 single 114 101 procyon NPU/GPU/CPU 1825 int 283/791/97 Geekbench CPU 19115/2918 Geekbench GPU 89 871 Blender Classroom GPU 00:57.6 00:38.82 01:42.79 Blender Classroom CPU 03:15.63 06:13.92 07:00.95 Tomb Raider Shadow 102 102 54 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 6 118 7 097 3 343 sekv. zápis [MB/s] 5 283 5 248 3 223 4KB čtení [MB/s] 3 015 4 530 2 199 4KB zápis [MB/s] 3 396 4 419 3 207 Výdrž Film 11:58 16:27 7:03 Kancelář bez Wi-Fi 11:27 17:37 7:00

Kéž by jich bylo víc

Ryzen AI MAX+ 395 je prostě z pohledu testů naprosto geniální procesor a měl by být v co největším počtu notebooků. Při pohledu na jeho zastoupení v reálných produktech se ale musíme ptát, proč je tak vzácný. Jedním z důvodů bude nejspíš cena. ROG Flow Z13 s tímto procesorem stojí zhruba 60 tisíc. Stejně stojí i pracovní notebook HP ZBook Ultra G1a. Běžné herní notebooky s RTX 4060 přitom stojí polovinu.

Můžete ale namítnout, že předchozí generace ROG Flow Z13 stále stojí také kolem 60 tisíc a to měla grafiku RTX 4060 s procesorem Intel Core i9-13900H. Problémem tak asi bude dostupnost samotných procesorů, které AMD nezvládá vyrábět ve větším množství. S partnery jej tak nabízí jen v prestižních modelech, kterých se sice neprodá tolik, ale více podpoří prémiové vnímání výrobce notebooku i procesoru.

Pro vás je hlavním poselstvím to, že se na integrované grafiky na procesorech nemusíte už dívat přes prsty. AMD ukazuje, že dokáže vyrobit mimořádně silný procesor s překvapivě výkonnou integrovanou grafikou, se kterou nebudete toužit po samostatné grafické kartě. Není zatím v mnoha produktech, není ani nějak extrémně levný, ale naznačuje, co můžeme od AMD v budoucnu čekat, až je zvládne vyrábět ve větším množství a zaplavit s nimi trh.

Co se týče ROG Flow Z13, stále jde o unikátní stroj pro nejnáročnější mobilní profesionály. Sice patří do rodiny ROG a měl by tak hlavně cílit na hráče, díky výkonu, dotykovému displeji a snadné přenosnosti ale nabízí příjemnou ergonomii tabletu s výkonem i pro náročné kreslení či modelování v 3D.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.