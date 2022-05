Recenze Steelseries Arctis Nova Pro Wireless. Mají vše, co vás u herních sluchátek napadne

Plusy Aktivní potlačení hluku

Výměnné akumulátory

Možnosti připojení Minusy Šum mikrofonu vyžaduje dodatečné úpravy

Bluetooth jen SBC 9 /10 Hodnocení

Když vymýšleli ve Steelseries tato sluchátka, nejspíš na tabuli napsali všechny nápady, které by mohla ta nejlepší herní sluchátka obsahovat, a pak se rozhodli, že žádný z nich nesmažou.

Výsledkem tak jsou sluchátka, která sice nejsou nejlevnější, ale s tak masívní výbavou, že vám nakonec jejich cena nepřijde nijak přemrštěná. Základní vlastnosti tak zahrnují:

aktivní potlačení hluku (ANC)

výměnné akumulátory pro trvalý provoz bez připojování kabelu kvůli dobíjení

současné přehrávání zvuku z počítače i mobilního telefonu

virtuální zvukové karty pro hru a chat včetně ekvalizéru orientovaného na zvuky v konkrétní hře

Souběžně s bezdrátovou verzí se objeví i drátová varianta Steelseries Arctis Nova Pro, která ale není o tolik levnější a chybí ji užitečné funkce. Spíš tedy platí „když už, tak už“ a raději si trochu připlatíte za bezdrátovou verzi s plnou výbavou.

Steelseries Arctis Nova Pro Wireless 40mm měniče s rozsahem 10-40 kHz ● podpora High-Res Audio ● mikrofon 100-6500 Hz obousměrný, čtyři mikrofony pro potlačení okolního hluku ● Dva akumulátory v balení, výdrž 20 h na baterii při používání PC, ANC a Bluetooth ● Bluetooth 5.0, SBC ● Hmotnost 338 g ● v balení: sluchátka, základnová stanice, 2× akumulátor, 2× 1,5m USB-USB-C kabel, 1,2m audio kabel, molitanový kryt mikrofonu Evropská doporučená cena 380 Euro

Konstrukce pro celodenní nošení

Sluchátka používají pro Steelseries známou kombinaci pevného pružného mostu nad hlavou s neoprénovým proužkem doléhajícím na vlasy. Můžete si nastavit tři úrovně přítlaku a také plynule nastavit výšku náušníků. Ačkoli sluchátka se svými 338 g nepatří k nejlehčím, neměl jsem pocit nepohodlí či nepříjemného tlaku ani po několika dnech celodenního používání.



Členitý design naznačuje větší rozměry, ve skutečnosti jsou sluchátka běžně veliká

Sluchátka svými náušníky obklopí celé ucho a poskytnou dobrou pasivní izolaci proti okolnímu hluku. To ale ještě můžete podpořit aktivací aktivního potlačení hluku. To míří hlavně na potlačení hluku chlazení počítače a klimatizace v místnosti. Rozhodně tedy při hraní a práci na počítači pomáhá, ale není tak intenzivní jako u běžných bezdrátových sluchátek v této cenové kategorii.



Pozici na hlavě doladíte pružným proužkem i výsuvnými mušlemi. Na vnější straně jsou i mikrofony pro aktivní potlačení hluku

Podobně jako u jiných potlačujících sluchátek můžete naopak zapnout transparentní režim, pro zvýraznění zvuků z okolí. A protože jde o herní sluchátka, můžete si ještě k tomu zapnout i příposlech z vestavěného mikrofonu pro lepší zpětnou vazbu při komunikaci se spoluhráči.

Nikdy nemusíte připojit kabel

Bezdrátová sluchátka většinou přestávají být bezdrátová, když vybijete akumulátor. To ale tady neplatí. V pravé mušli je totiž pod magnetickou krytkou výměnný akumulátor a se sluchátky dostanete rovnou dva akumulátory. Ten nepoužívaný zasunete do řídící jednotky, kde se průběžně dobíjí. Prohození akumulátorů zabere pár sekund a na jeden akumulátor jsem fungoval se zapnutým potlačením hluku zhruba něco ke dvaceti hodinám čistého času. Nabitý je přitom za necelé dvě hodiny.



Mikrofon se při ztlumení rozsvítí, ovládání na pravé mušli. pod krytkami je výměnný akumulátor a USB-C konektor

Navíc, až časem ztratí některý z akumulátorů svou sílu a budete potřebovat výměnu, jde o standardní typ NP-45 pro digitální fotoaparáty, který běžně koupíte.

Na sluchátkách se pod krytkou na levé mušli ukrývá konektor USB-C, ale je záměrně tak hloupě schovaný, aby vás nenapadlo připojovat sluchátka přímo USB kabelem. Tento konektor hlavně využijete pro dobíjení daleko od počítače, kdy používáte sluchátka jako běžná bezdrátová s Bluetooth.

Externí box není jen zvukovka

Bezdrátová herní sluchátka nemohou spoléhat na Bluetooth, který má i v kodeku AptX Low Latency otravně dlouhé zpoždění. Arctis Nova Pro Wireless se umí připojit přes Bluetooth (jen základní kodek SBC), ale k počítači je raději vždy připojíte přes přibalenou externí zvukovou kartu. Připojuje se přes USB a rovnou můžete připojit dva USB-C vstupy, mezi kterými budete přepínat. Jedním USB tedy připojíte počítač a druhým třeba herní konzoli. K tomu ještě máte analogový linkový vstup a linkový výstup – třeba do reproduktorů nebo počítače pro streaming.



Bezdrátový přesnos zvuku zajišťuje externí krabička s displejem a ovladačem. Připojit můžete dva USB-C vstupy a dle potřeby mezi nimi přepínat

Externí box tu ale slouží díky OLED displeji a otočnému ovladači pro nastavování parametrů sluchátek bez přepínání mezi aplikacemi. I během hraní tak upravíte ekvalizér či hlasitost příposlechu mikrofonu. Místo otočného ovladače můžete použít i kolečko přímo na sluchátkách, větší ovladač je ale pohodlnější při rozsáhlejším nastavování více položek. Jen na externím boxu nastavíte příposlech mikrofonu, intenzitu transparentního režimu nebo jas červené diody při ztlumeném mikrofonu.



Ve slotu si dobijete náhradní akumulátor

Hlavně se ale přímo do těla boxu zasouvá druhý akumulátor, který se tu nabíjí, až jej bude potřeba vložit do sluchátek. Díky stavovému displeji, pohodlnému ovladači a dobíjení akumulátoru tak tuto krabičku nejspíš necháte viditelně na stole.

Herní zvuk dovnitř i ven

Arctis Nova Pro Wireless musíte brát hlavně jako herní sluchátka. Poskytnou jasný, rychlý, dynamický zvuk bez vnímatelné latence. V basech jim nechybí sebejistota, kterou levnější sluchátka nahrazují zahuhlaností, na herní využití odkazuje i výraznější separace prostoru pro jednoznačné umístění do levé či pravé strany. Můžete dodatečně v aplikaci Sonar zapnout Spatial audio pro plynulejší pokrytí prostoru, ale samotná sluchátka raději prostor dělí. Zvuk má tradičně líbivější véčkovou charakteristiku se zvýrazněnými basy a středními výškami, což dále zdůrazňuje jejich cílovou skupinu.

Pokud proti nim postavíte například sluchátka Sony WH-1000XM5 v podobné ceně, Sony to vyhraje v poslechu a prostorovém pojetí hudby. Samozřejmě ale sluchátka Sony nelze doporučit jako herní (zpožděný Bluetooth, neumí USB audio), ale toto srovnání pomáhá zařadit Arctis Nova Pro Wireless do kontextu.

U bezdrátových herních sluchátek často bývá zdrojem problémů mikrofon. Bezdrátový přenos snižuje kvalitu a potlačování šumu jde často příliš daleko. Mikrofon na Arctis Nova Pro Wireless ma dva základní pracovní režimy –přirozený bez dodatečných úprav a s doplňkovým ekvalizérem a odšuměním v aplikaci Sonar. Neupravený zvuk mikrofonu není v zásadě špatný, trpí jen vyšším podílem trvalého šumu. S odšuměním třeba v Discordu je zcela v pohodě pro zřetelnou komunikaci se spoluhráči, jako hlavní mikrofon pro streaming na Twitch bych ho ale nedoporučil.

Dodatečně můžete v aplikaci Sonar upravit pro mikrofon ekvalizér, potlačit šum a utlumit cvakání klávesnice a myši. Můžete najít polohu, která je zřetelnější a současně ne tak zprocesovaná, budete si ale muset s nastavením pohrát.

Vše dolaďte s aplikací Sonar

Steelseries zmiňuje aplikaci Sonar jako klíčovou funkci sluchátek Arctis Nova Pro, ve skutečnosti je to ale aplikace zdarma pro libovolná sluchátka i jiných značek. Klidně si ji stáhněte a vyzkoušejte.

Sonar v systému vytvoří dvě virtuální zvukové karty. Jednu pro „hru“ a druhou pro „chat“. Běžné zvuky z počítače nasměrujete do herní karty, Discord či jinou podobnou aplikaci nasměrujete do druhé. Dodatečně pak můžete míchat hlasitost hry a chatu a například při streamingu jen posílat zvuk ze hry, aby vám někdo z chatu nekazil stream.

Tato funkce není dnes nějak unikátní a nabízí ji více aplikací. Sonar ale současně nabídne pokročilý parametrický ekvalizér pro herní zvuky a grafický ekvalizér pro chat a mikrofon. Nastavit správně parametrický ekvalizér pro konkrétní frekvence není upřímně jednoduché, ale Steelseries nabízí unikátní vychytávku. Má už připravenou spoustu profilů pro nejpopulárnější hry a současně k tomu má pro tyto hry i upravený popis frekvencí. Pro CS:GO tak nenastavujete podání zvuku v okolí 200-300 Hz, ale podání kroků. Pro konkrétní hru si tak můžete snadno doladit intenzitu důležitých zvukových signálů a potlačit třeba zbytečné zvuky pro okolní atmosféru.

Díky Sonaru tak dokážete ze sluchátek vytáhnout pro konkrétní využití lepší zvuk a sluchátka Arctis Nova Pro Wireless vám vyjdou vstříc svým vlastním bohatě dimenzovaným zvukem, který dává dostatečný prostor pro případné úpravy.

PC i Bluetooth současně

Už před čtyřmi lety jsem byl nadšený ze sluchátek Arctis 3 Bluetooth, která uměla hrát současně z drátu i Bluetooth. To platí i u sluchátek Arctis Nova Pro Wireless. Můžete si na mobilu pustit Youtube nebo Twitch stream, u toho na počítači hrát svou hru a bezdrátově vám do sluchátek půjde současně zmixovaný zvuk z obou zdrojů. Hlasitost Bluetooth nastavíte na telefonu, hlasitost počítače na externí zvukovce.

Jedinou výjimkou, kde souběžný zvuk nefunguje, je mikrofon. Jakmile aktivujete ten na telefonu, nebude se jeho zvuk posílat do počítače. Tedy při hraní si můžete klidně vykládat s kamarády, jakmile vám ale zazvoní telefon a vy přijmete hovor do těch samých sluchátek, budete přes mikrofon telefonovat, ale nic z něj nebude slyšet v chatu s kamarády. Popravdě to tak jen dává smysl.

Plná palba za tučnou cenu

Arctis Nova Pro Wireless představují z mého pohledu ultimátní herní sluchátka, když chcete to nejlepší. Pohodlí bezdrátového připojení k počítači i mobilu, aktivní potlačení hluku pro lepši izolaci od okolí a chytře vyřešené výměnné akumulátory pro trvale bezdrátové připojení si zaslouží pochvalu.

Nejsem tak nadšený z mikrofonu, u kterého bych v této ceně čekal menší trvalý šum, stejně tak z možností jeho doladění. USB konektor na sluchátkách by také mohl být trochu lépe umístěný, ale chápu, že Steelseries ho dal schválně tak blbě, abyste jej používali jen v nejvyšší nouzi a raději prohazovali akmuluátory.

Pokud chcete hlavně bezdrátová sluchátka s ANC pro připojení k telefonu a chození venku, ze cenu těchto sluchátek vám doporučím mnohá lepší. Arctis Nova Pro Wireless sice také poslouží při cestování v dopravě a díky střídmému designu nebudete budit nepříjemnou pozornost, nemělo by to ale pro ně znamenat hlavní využití. Hráči z nich ale budou nadšení a pro domácí využití, kdy se plynule přesouváte od počítače k mobilu nebo sledování filmů na televizoru vám tato sluchátka poslouží skvěle.