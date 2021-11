Recenze SpaceX Starlink. Vesmírný internet v Česku předvádí slibný start

Společnost SpaceX v roce 2018 vypustila první satelity Starlink, které mají zajistit rychlý internet na celém světě. Díky optimalizaci nákladů pomocí recyklace raket se podařilo na oběžnou dráhu dostat už 1 791 satelitů (1 429 už je v provozu). Konečný počet je kolem 10 tisíc, ale už se objevily plány na ještě větší hustotu.

SpaceX také vylepšuje technologii. Na orbitě krouží nejvíce satelitů ve verzích v0.9 a v1.0, ale už se přidává i nejnovější v1.0 s lasery pro rychlejší mezisatelitní komunikaci, tedy vyšší rychlosti a nižší odezvu. Ještě letos začne SpaceX vynášet v1.5 a v roce 2022 se přidá v2.0.

Systém se bude zlepšovat, což ucítí i stávající majitelé přijímačů na Zemi. Jak vypadá aktuální situace v Česku, kde už je Starlink ve veřejné betaverzi? To jsme mohli podrobně otestovat díky společnosti Fiber Connections s.r.o., která si Starlink objednala už v únoru a teď, hned po doručení, nám jej půjčila na recenzi.

V balení jen to důležité

Po otevření krabice na vás jako první vykoukne jednoduchý návod ve třech krocích, který ukazuje, že stačí satelit umístit na podstavec, připojit dva kabely (napájení a přiložený router) a připojit se k Wi-Fi síti Starlink-xxxx.

V krabici je parabola s nohou, podstavec, router, adaptér s PoE a kabel. U něj tuším problém – samotný šedý kabel vedoucí k satelitu je sice dlouhý, ale je pevně přichycen, takže ho nelze vyměnit.

U některých instalací s tím může být problém, obzvláště pokud jste počítali s tím, že už tam máte vlastní ethernet. Dodávaný adaptér má výkon až 180 W a nelze se tomu divit – výkon je na takovou vzdálenost zkrátka potřeba. „Starlink router“ má PoE vstup 56 V/0,18 A a nabízí jen jediný výstup na ethernet pro případný switch. Druhý port ethernet je určen pro spojení s adaptérem a satelitem.



Satelit má průměr přibližně 60 cm a v zadní části je poměrně vypouklý. Vrchní strana je téměř plochá. Další obrázky najdete v galerii.

Instalace – stačí pár kliků v aplikaci

Instalace je jednoduchá, stačí si stáhnout aplikaci Starlink, která vás provede na pár kliknutí. Jakmile vše zapojíte, router už začne vysílat základní Wi-Fi, na kterou se telefonem napojíte pro prvotní instalaci.



Satelit se díky integrovaným motorům natočí a horizontálně srovná s povrchem a po úspěšném propojení si můžete vytvořit i vlastní Wi-Fi přímo na dodaném routeru. Pokud ale využíváte ethernet, nemusíte.

Několik minut trvá, než se Starlink „chytne“. Z počátku zahlásí Online, pak hned vypadne a takhle několikrát dokola, až se spojí s vysokou kvalitou. Přímo v aplikaci máte možnost zkontrolovat viditelnost jak pomocí satelitu, tak i rozšířené reality, vidíte základní statistiky a mžete otestovat rychlost. Pak se satelit sám naklání a udrží si tak ideální spojení s technikou na oběžné dráze.

Rychlost, odezvy a zkušenosti

Návod doporučuje nechat parabolu minimálně 12 hodin na stejné pozici, aby vyzkoušela všechny pozice. Při případných problémech je nutné ladit umístění, vyřešit překážku v podobě stromu a podobně.

Po 10 minutách ale Starlink překvapil a rychlosti začaly být opravdu parádní. Testoval jsem v oblasti Praha-východ s čistým nebem. První důležitá věc – i když se jako ISP hlásí Starlink nebo SpaceX Starlink, IP adresa se hlásí jako Česko, s čímž souvisí řada věcí.

Například to znamená, že některé weby či služby, které nejsou pro české IP adresy funkční, nefungují ani se Starlinkem. Na druhou stranu nejste omezení českým firewallem, který například blokuje zobrazování některých neschválených hazardních webů a podobně. Některé nefungovaly z vlastní kontroly, protože oznámily, že služba není dostupná pro české zákazníky. Jiné bez této vnitřní ochrany ale normálně fungují.

Nejprve jsem otestovat přes Speedtest.net hlavní servery velkých českých operátorů:

Testy Speednet.net Server Stahování Nahrávání Odezva O2 CZ Prague 250 Mb/s 30 Mb/s 64 ms Vodafone CZ Brno 254 Mb/s 12 Mb/s 72 ms T-Mobile CZ Prague 189 Mb/s 21 Mb/s 77 ms Vodafone Frankfurt 128 Mb/s 29 Mb/s 47 ms

Jak je vidět, nejlépe si vedlo O2 a Vodafone s rychlostí stahování kolem 250 Mb/s, avšak při odesílání byl velký rozdíl – 30 Mb/s a 12 Mb/s. Pingy byly 60 až 70 ms. Nejhůře na tom byl T-Mobile s rychlostí stahování kolem 190 Mb/s, nahrávání 21 Mb/s a odezvou téměř 80 ms.

Zkusil jsem cvičně i německý Vodafone a hned se ukázala výhoda Starlinku – rychlost stahování sice byla jen 128 Mb/s a nahrávání 29 Mb/s, ping byl ale jen kolem 50 ms. Starlink tak sice ztrácí výhodu na krátké vzdálenosti, kde jsou lokální poskytovatelé internetu lepší, ale na větší vzdálenosti je mnohdy efektivnější a rychlejší.

S prvními testy se začalo ukazovat, že upload má aktuálně limit někde kolem 30 Mb/s. Kde je limit stahování? Ten se mi podařilo dosáhnout s využitím torrentu a stahování linuxové distribuce Ubuntu. Maximálka velmi rychle stoupla na 270 Mb/s tj. asi 34 MB/s.

Rychlosti jsou tedy velmi slušné, jak je to ale s pingy obecně? Otestoval jsem toho hodně. Nejnižší časy měl český google.cz kolem 31 ms. Na seznam.cz to bylo kolem 50 ms, youtube podobně.

Technické informace z videa na Youtube - detekovaná rychlost 77 Mb/s

Nejlepší zahraniční pingy datacenter byly v oblasti 46 ms až 57 ms a to Amsterdam, Londýn, Paříž a Frankfurt. New York kolem 115 ms a nejhůře Sydney 334 ms. Při testu CDN si nejlépe vedly Alibaba, Cloudfront a Microsoft, kteří se vešli do 40 ms, naopak zklamal Akamai s 76 ms.

Testy odezvy Server Odezva Google.cz 31-41 ms Youtube.com 46-78 ms Theverge.com 31-58 ms Seznam.cz 46-54 ms

Při několikahodinových testech pingu se objevilo několik mikrovýpadků a někteří první uživatelé z Česka hlásí, že je to zatím problém dlouhodobý – v průběhu celého dno mohou mít výpadky dohromady i několik minut. Není to tedy nic pro kritické nasazení, což ani není cílem, ale pro běžné použití tam, kde není lepší volba, to nemusí tolik vadit.

Při zátěži se připojení chová poměrně stabilně – když jsem stahoval zmíněnou maximálkou přes torrent, který spojení vytížil, jak to jen šlo, pingy na seznam.cz se zvýšily ze zmíněných asi 40 ms na přibližně 130 ms.

Vyplatí se?

Starlink není konkurencí lokální Wi-Fi s rychlostmi ve stovkách Mb/s ani jiným připojením s takovými rychlostmi. Jakmile ale máte internet s rychlostí jen v desítkách Mb/s a potřebujete více, ale poskytovatelé jednoduše chybí, je Starlink skvělou volbou. Starlink může v řadě firem sloužit i jako záložní spojení.

Za rychlé a z pohledu pozice neomezené připojení si ale připlatíte. Za hardware a odeslání dáte 12 999 Kč a 1 599 Kč. Měsíční poplatek za připojení je poměrně vysokých 2 579 korun. To staví Starlink do pozice řešení pro hotel kdesi v horách – v takových případech se tento náklad snadno rozmělní.

Navíc se dá počítat, že rychlosti i kvalita porostou s tím, jak bude na oběžné dráze přibývat satelitů a síť se bude modernizovat. S větším počtem uživatelů lze předpokládat i pokles ceny.

Elon Musk sliboval dosažení 1 Gb/s s odezvou kolem 20 ms. K těmto parametrům nemá Starlink zas tak daleko a to i přes to, že v našich končinách je stále ještě betaverzi.

Největší obavy musí mít stávající poskytovatelé internetu, kteří neinovují a nabízí zákazníkům pomalý internet za vysoké ceny.