Recenze síťových kamer Arlo Essential. Za silnější pocit bezpečí se platí

Plusy Jednoduchá obsluha

Fyzická krytka interiérové kamery

Rychlá reakce exteriérových kamer Minusy Nemají vlastní úložiště

Tlak na předplatné

Cena kamer i předplatného 7 /10 Hodnocení

Do redakce jsme získali vzorky kamer Arlo Essential, ať se prý podíváme, zda je na nich něco zajímavého. Psát o nich nemusíme, jen jestli nás něco zaujme. Přiznám se, že mne jejich hardware rozhodně nezaujal. Standardní 2K síťové kamery, buď v interiérovém provedení s trvalým napájením nebo ve venkovním odolnějším provedení s chodem na baterii, kdy můžete výdrž prodloužit připojením solárního panelu. K dalším tradičním vlastnostem patří přisvětlovací dioda, noční režim (barevný s přisvícením), obousměrná hlasová komunikace a ručně spustitelná siréna (z reproduktoru).



Exteriérová kamera s akumulátorem a interiérová s napájením přes USB-C kabel

Řada Arlo Essential má jednu zásadní nevýhodu – nemá slot pro microSD kartu ani vlastní paměť. Můžete tedy z kamery streamovat, ale pro záznam událostí potřebujete cloud, což znamená platit měsíční předplatné od 112 Kč za jednu kameru (270 Kč za čtyři, 378 Kč bez limitu kamer).

V této chvíli přestala spousta čtenářů číst a další se k nim přidají, když se podívají na ceny. Arlo není levné a i když kamery prodává v bundlech po více kusech, stále není cena za kus nějak minimální.

Tím se dostáváme k tomu zajímavému – proč by si Arlo někdo vlastně měl koupit a platit k tomu předplatné.

Arlo Essential VMC3250-100EUS rozlišení: až 2560×1440 (4Mpx snímač) ● zorné pole: 130° úhlopříčně ● digitální zoom: 12× ● Detekce pohybu: PIR senzor ● přisvícení: LED 6200K 42Lux@1M, dvojitá IR 850nm LED ● další výbava: siréna, dvojcestné audio ● akumulátor: až 4 měsíce provozu ● konektivita 2,4GHz Wi-Fi ● podpora chytré domácnosti: Amazon Alexa, IFTTT, Google Home ● minimální požadovaný upload: 2 Mb/s

Arlo Essential Indoor VMC3260-100EUS rozlišení: až 2560×1440 (4Mpx snímač) ● zorné pole: 130° úhlopříčně ● digitální zoom: 12× ● Detekce pohybu: pohyb ve snímaném obrazu ● přisvícení: IR 850nm LED ● další výbava: siréna, dvojcestné audio ● napájení: 2m USB-C kabel ● konektivita 2,4GHz Wi-Fi ● podpora chytré domácnosti: Amazon Alexa, IFTTT, Google Home ● minimální požadovaný upload: 2 Mb/s

Proč Arlo?

Arlo vznikla jako podznačka Netgearu, známého amerického výrobce síťových komponent. Před několika lety se osamostatnila, ale stále sídlí v Kalifornii nedaleko původního Netgearu a kamery vyrábí ve Vietnamu. Evropské Arlo je od roku 2020 součástí švýcarské firmy Verisure. Šifrovaná data z kamer se následně ukládají nejspíš v cloudu Amazonu, byť Arlo explicitně neříká, kde jsou data z kamer uložená. Pro mnohé tak bude atraktivní oddělení od čínských serverů a potenciálního tamního šmírování.

Přístup k obrazu z kamer je možný jen přes mobilní aplikaci nebo webové rozhraní my.arlo.com po přihlášení k účtu. Obraz z kamer Essential nelze streamovat lokálně třeba do VLC, nebo si jej ukládat na svůj vlastní server. Arlo má jiné kamery a lokální řídící jednotky do vaší sítě, které lokální ukládání dovolí, ale Essential se k nim zatím nedokáže připojit. Mnohé síťové kamery, které streamují do místní sítě, bohužel skončí vinou mizerně nastaveného zabezpečení na seznamech volně dostupných kamer pro kohokoli z internetu. Essential se tak raději řídí heslem „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.