Recenze robotického vysavače Roborock Qrevo Pro. Bezobslužný král vyšší střední třídy s dvojitou popelnicí

Plusy Výborná navigace Přehledná aplikace Účinnost rozačních mopů Sušení mopů horkým vzduchem Rozpoznávání překážek Lamelový kartáč Minusy Aplikace bez lokalizace Rameno místy nedosáhne do rohu Občasné přejetí mopů na koberec 9 /10

Také do vyšší střední třídy se postupně dostávají robotické vysavače, které umožňují bezobslužný provoz. To znamená, že se po každém úklidu díky pokročilé dokovací stanici připraví na další použití. Nesmí chybět vysátí sesbíraného smetí do sáčku ve stanici, doplnění vody pro mokrý úklid a také vyčištění a vysušení mopu. Všechny tyto funkce Roborock Qrevo Pro nabízí a zvládá je velmi dobře.

S robotickým ramenem

Výrobce tady zvolil koncept mokrého úklidu, který není mezi vysavači tolik rozšířený – dva rotující mopy v zadní části vysavače. Mnohem častější je varianta s mopovacím hadříkem, která nemusí být tak účinná jako toto řešení. Rotační mopy mají vyšší účinnost při odstraňování nečistot, zároveň ale přináší i nevýhody.



Mopy jsou připevněné ke svým rotujícím platformám díky suchým zipům. Jejich sejmutí například při ručním praní nebo sušení je velmi jednoduché

Těmi je například ještě horší dostupnost v rozích než u běžného robotického vysavače. Roborock nabízí částečné řešení v podobě výsuvného ramene, na kterém je jeden z mopů připevněn. Pokud tedy robot detekuje kout či roh, kde by vysunutí mopu dávalo smysl, použije toto rameno. Stále nejde o dokonalé řešení, výrazně ale eliminuje suchá místa, která při mokrém úklidu zůstávají.

Technické parametry Rozměry robota: 353 × 350 × 96,5 mm Rozměry dokovací stanice: 340 x 487 x 521 mm Objem vnitřní odpadní nádoby: 330 ml Objem vnitřní nádrže na vodu: 80 ml Maximální plocha pokrytí: 300 m² Doba provozu: až 240 minut Doba nabíjení: 4 hodiny Hlučnost: 62 dB Sací výkon: 7000 Pa Navigační systém: laserová navigace (LDS) Bezpečnostní funkce: inteligentní rozpoznání schodů, upozornění na možnost uvíznutí Kompatibilita: Apple Home, Amazon Alexa, Google Home Ovládání: tlačítka na těle, mobilní aplikace, hlasové ovládání Další funkce: zakázané zóny pro mopování, neviditelné stěny a zakázané zóny, zóny čištění, mapy více pater

Suchý i mokrý úklid najednou

Další vlastností, která se ve vyšších třídách robotických vysavačů objevuje, je možnost v jednom úklidu kombinovat vysávání i mopování. Pokud to robot umožňuje, musí jednak přesně rozlišovat druhy povrchů (koberce a pevné podlahové krytiny) a také zamezit znečištění či navlhčení koberců mopem.

Zatímco konkurence v podobě vysavačů Roomba Combo j7+, j9+ či 10 Max má mop upevněn na mechanickém ramenu, které se umí složit na svrchní část vysavače, u Roborocku zvolili snadnější variantu. Oba mopy se při přejezdu na koberec přizvednou asi o 1 cm.

Ve většině případů funguje velmi dobře jak detekce podlahy, tak přizvedávání mopů. Největší výtka tak směřuje především na velmi konzervativní mopování v místech, kde se pevná krytina stýká s kobercem. Vysavač kolem této hranice ponechává asi 10cm zónu, kam si s namokřeným mopem netroufne. Na jedné straně je to ochrana před poškozením koberce, na druhé straně ale docela velké místo bez úklidu. Hodila by se možnost alespoň ve dvou stupních toto chování v aplikaci nastavit.



Místo kudy se do vnitřního zásobníku doplňuje voda ze základové stanice

Jak už bylo zmíněno, mokrý úklid je účinný díky rotačním mopům a podává lepší výkony než pasivní mopy. Výsledek také bude záviset na počtu praní mopu v průběhu úklidu. Nastavit lze nejkratší interval 10 minut, kdy si robot zajede do stanice, mopy vyčistí a následně se vrátí k mopování. Sice to prodlouží úklid, pro větší znečištění se ale tato možnost hodí. Stejně tak je výhodné zaškrtnout čištění mopu například po mokrém úklidu zádveří a dalších exponovaných místech.

Dokovací stanice s ohřevem

Dokončení úklidu znamená hned několik úkonů robota. Po návratu do základové stanice v prvé řadě dojde k odsátí smetí z vysavače do sáčku ve stanici. Hned poté následuje praní mopů, kdy se do stanice napustí teplá voda ze zásobníku a o hrubou strukturu se mopy vyčistí a vyždímají. Výrobce slibuje vodu s teplotou 60 °C, ale tak teplá není. Nakonec se zapne aktivní vysoušení, které zabrání případnému zatuchnutí. Tady opět nejde pouze o vhánění vzduchu pod vysavač, dokovací stanice vzduch pro rychlejší vysušení ohřívá. Druhý kyblík ve stanici je určen pro znečištěnou vodu po praní mopů. Na jeho zaplnění (stejně jako nedostatek vody v zásobníku čisté vody) upozorní aplikace.

Před nákupem je potřeba počítat s tím, že dokovací stanice je opravdu obří – na výšku má 52 cm a její hloubka je 49 cm. V místnosti tak půjde o výrazný prvek a vysavač nikam neschováte.

Spoléhá na Lidar a AI

O navigaci se tady stará Lidar – léty ověřený koncept, který se postupně dostává do všech cenových tříd. Na rozdíl od pokročilé kamerové navigace, kterou používá Roomba, jde o technologicky jednodušší řešení, ale plně funkční a přesné. To ostatně ukazuje i velmi přesná mapa místností, kterou lze následně využít pro tvorbu zakázaných zón nebo naopak zón pro samostatný úklid.



V horním modulu rotuje Lidar, který se stará o přesné zmapování místnosti

Vedle rotujícího laseru ale vysavač disponuje i přední kamerou pro rozpoznávání překážek. Těmi jsou kabely, drobné oblečení nebo psí výkaly. Tomu všemu se vysavač ve většině případů dokáže vyhnout. Nutností je ale dobré světlo, neboť vysavač nedisponuje přisvětlovací LED diodou, jako je tomu u některých konkurenčních modelů. Může se tedy stát, že například tmavý kabel na tmavší podlaze robot nerozpozná. Při testování ale byla úspěšnost velmi dobrá, byť dražší konkurence od Roomby je na tom ještě o kus lépe.

Vysávání? Bez námitek

O běžném suchém úklidu se nemá smysl u vysavačů této kategorie příliš rozepisovat. Funguje zkrátka dobře. Roborock vsází na jeden lamelový kartáč, který má obrovský benefit všude tam, kde žijí dlouhosrstá zvířata či dlouhovlasé osoby. Vlasy a chlupy se do kartáče buď nezamotají vůbec, nebo je lze snadno odstranit. Naopak štětinové kartáče mají o něco lepší účinnost při vysávání tvrdých podlah (například lépe vymetou smetí ze spár v dlažbě), ale vlasy jsou pro ně konečná.



Smetí je samozřejmě možné vysypat přímo z vysavače. Praktičtější je však automatické vyprázdnění do sáčku v základové stanici

Při testování jsme vedle sebe bohužel nemohli postavit Roombu s dvěma protiběžnými lamelovými kartáči a jedním u Roborocku. Dá se tušit o něco lepší efektivita u dvou kartáčů, nicméně ani varianta s jediným na tom není špatně. Jediným úskalím tak budou koberce se středně dlouhým a dlouhým vlasem. Tam nemusí stačit samotný sací výkon. Ten o něco degradovala konstrukce vyvýšená kvůli mopům s možností přizvednutí. Vysavač je zkrátka o něco výš nad kobercem než většině konkurence. U tvrdých podlah a nízkých koberců to vadit nebude.

Perfektní appka bez češtiny

Roborock ke svým vysavačům dlouhodobě dodává aplikaci, která patří ke špičce. Je přehledná, rychlá a nabízí veškeré potřebné nastavení. Snadno tady vytvoříte mapy pro vícepatrový dům, stejně jako naplánujete rozvrh úklidu.

Obdobně snadná je úprava map jako je rozdělování do jednotlivých místností, nebo tvorba zón na mapě. Pokud máte rádi autíčka na dálkové ovládání, v aplikaci najdete i režim pro plně manuální ovládání při úklidu.

Takřka bezobslužný

Byť vysavače tohoto typu označujeme za bezobslužné, jednou za čas samozřejmě obsluhu vyžaduje. V prvé řadě to bude doplňování nádržky na čistou vodu (4 l) a rovněž vyprazdňování té znečištěné (3,5 l). Po zaplnění rovněž bude třeba vyměnit sáček na smetí v dokovací stanice, kdy sada tří velkých pytlů vyjde na 500 Kč. Podle frekvence mokrého úklidu rovněž jednou za měsíc až dva budete chtít omýt spodní část dokovací stanice, kde dochází k praní mopů. Na to výrobce myslel a celé dno lze velmi snadno vyjmout a opláchnout třeba pod sprchou.



Objemný kyblík na vodu zajistí dostatek čisté vody pro praní mopů minimálně na několik týdnů

Roborock Qrevo Pro se povedl, a především v kontextu ceny, která spadla k 16 tisícům, jde o výborný vysavač. Zádrhelem pro někoho mohou být rozměry, pro jiné horší účinnost na vysokých kobercích. Ve srovnání s výrazně dražšími Roombami zároveň nepůsobí tak elegantně. Pokud ale hledáte plně automatizovaný vysavač s vynikajícím poměrem ceny a výkonu, Roborock patří na špičku.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Beryko, oficiální distributor značky Roborock.