Recenze reMarkable 2. Geniální zápisník, úžasná technologie a e-ink rychlejší než iPad

Píšete rádi? A píšete rádi na papír? Pak pro vás s velkou pravděpodobností nepřipadají v úvahu tradiční tablety typu iPad. Jakkoliv je Apple Pencil povedený stylus, ani s různými fóliemi, které mají texturou proměnit skleněný displej, to zkrátka nefunguje. To změnil až reMarkable 2, který v kombinaci s dodávaným perem vyváří papírový dojem až nečekaně dobře. Pokud tedy patříte mezi notorické poznámkovače a rádi byste nahradili stohy papírů nebo deníků jedním zařízením, tohle může být cesta.

Budu reMarkable nazývat tabletem, i když k dnešním modelům má daleko. A to nejen použitím elektronického inkoustu, ale také minimalistickým pojetím rozhraní a vlastně i funkcí.

Exkluzivní zpracování

Než se dostanu k samotné funkčnosti tabletu, zastavím se u zpracování a konstrukce. Takto precizní hardware jsem už dlouho nepotkal – umocňuje to jednak extrémně tenké tělo, ale i použité materiály a celková pevnost. Ta je daná kovovými okraji, které sice lehce zvyšují hmotnost, díky odolnosti ale zároveň prodlouží životnost. O tu se v případě reMarkable 2 rozhodně nebojím.



Čtečka je velmi tenká, ale zároveň pevná – rámeček kolem displeje je kovový.



Základní kapsa pro přenášení zařízení je pevná s příjemným textilním povrchem.

I za ni si ale připlatíte.

Záda jsou opatřena matným bílým plastem, který imituje přední displej. Rozdílem jsou především gumové nožičky, které zamezí jakýmkoliv pohybům po stole v případě, že budete psát s položeným tabletem.

Jeden z vertikálních okrajů je o kus širší pro co možná nejlepší úchop rukou. Pokud píšete pravou rukou, bude vám vyhovovat výchozí stav s rozšířeným okrajem nalevo. V nastavení lze ale jednoduše tablet přepnout do levorukého režimu, takže se kompletní rozhraní převrátí. Automatické otáčení tady nečekejte – stránky jde případně do horizontálního režimu přepnout manuálně.



Pokud patříte k levákům, lze do levorukého režimu jednoduše přepnout v nastavení. Potom můžete tablet uchopit do druhé ruky stále za rozšířený okraj.



Záda se designem přibližují přední straně, imitují displej. Rozdílem jsou gumové podložky zabraňující klouzání na stole.

Jako s propiskou

Dotykový displej lze ovládat jak prsty, tak perem. První způsob je ale omezen pouze na rozhraní, dotykovou klávesnici a základní gesta jako je šoupnutí pro otočení stránky. Psát a kreslit lze pouze perem. K dispozici jsou přitom dva typy – základní bílý stylus a pokročilejší černý, nazvaný Plus. Ten se liší virtuální gumou, která je umístěna na opačném konci. Funguje skvěle a přesně tak, jak byste čekali. Pera není potřeba dobíjet, dostanete k nim i devět náhradních hrotů a díky magnetům je snadno připnete k tabletu. Jsou trochu těžší (15 g a 19 g), takže budete mít pocit spíše poctivého plnicího pera.



Dražší pero Plus nabídne i aktivní konec s gumou – pro smazání obsahu tak nemusíte přepínat softwarově, ale stačí otočit pero.



79 a 129 eur. Připlatíte si za gumu?

Psaní se svou charakteristikou blíží propisce a běžnému sešitu s několika zbývajícími listy. Plastový hrot totiž způsobí měkčí dojem ze stylusu, takže je příjemnější než psaní na jediný list položený na skleněné desce stolu. Svou reálností se zkrátka displej a pero výrazně blíží běžným zápisníkům a jedinou obavu mám o životnost hrotů. Pera snímají jak náklon, tak především přítlak, takže jsem se často přistihnul při zbytečném tlačení na stylus. Pokud by došlo devět náhradních hrotů z balení, dalších devět koupíte za 350 Kč.

Obrovským překvapením je minimální odezva při psaní. A to především s přihlédnutím k tomu, že jde o elektronický inkoust. Odezvu displeje jsme na vysokorychlostním záznamu srovnali s iPadem Pro a perem Apple Pencil. A reMarkable 2 je i přes e-ink o drobný kus rychlejší. Nic tak nebrání tomu, abyste rychle zapomněli, že nepíšete na papír, ale na elektronické zařízení. Při běžném psaní okem takřka nepostřehnete, že se čára na displeji tvoří o kousíček za hrotem pera.

Slo-mo psaní na reMarkable:

Hlavně minimalisticky

Největším konkurentem pro reMarkable je Onyx Boox Note Air 2 s totožnými parametry displeje a velmi podobnou konstrukcí. Ten ale vsadil na Android a rozšířené funkce jako je možnost připojit klávesnici. Tady naopak najdete velmi ořezané rozhraní, které se soustředí ryze na práci s ručně psaným textem a náčrtky. Vaše výtvory lze třídit do složek, které jsou společně s jednotlivými dokumenty to, co spatříte na domovské obrazovce.



Hlavní obrazovka patří složkám, do nichž lze třídit jednoduše dlouhodobější obsah a také samostatným dokumentům.

Do systémového menu, kde toho kromě nastavení příliš nenajdete, se dostanete až otevřením boční nabídky. V té už je dále jen možnost filtrovat obsah podle typu (PDF, poznámky, ebooky…) a koš. Nastavení potom obsahuje připojení k Wi-Fi, nastavení účtu nebo lokalizace. V Česku to znamená především možnost převádět psaný text na ten strojový – funguje to skvěle pro psací i tiskací písmo i v případě mého hrozivého rukopisu.



Automatický převod na strojový text z ručně psaných poznámek funguje skvěle i pro češtinu. I když píšete tak strašně jako já. Jde ale o funkci vázanou na předplatné Connect.

Při vytváření dokumentu máte možnost zvolit z mnoha šablon – od těch základních jako je linkovaný sešit s okraji, přes organizační s chlívky pro každý den, až po hexagonový vzor stránky. Šablony lze vytvářet a následně i přenášet. Ohromné množství jich tak najdete ať už k volnému stažení nebo nákupu na webu.

Při práci s textem a náčrtky budete vybírat z několika psacích nástrojů jako je základní tužka, štětec, kaligrafické pero, mechanické pero nebo zvýrazňovač. Gumovat lze buď koncem pera Plus nebo softwarovou gumou. Tou stačí obtáhnout oblast pro smazání – nemusíte tak nic zdlouhavě přeškrtávat. Označování oblasti potom funguje i pro vybrání textu nebo malůvek. Pokud tak několik řádků označíte, můžete je zkopírovat pomocí klasické schránky, přesunout někam v rámci dokumentu, případně změnit velikost vybraného textu.

Při psaní lze schovat okolní rozhraní, takže na displeji budou zobrazeny opravdu jen vaše poznámky, malůvky, či zápisky. Což je ideální pro soustředění. To je ostatně i obrovskou výhodou oproti iPadu, kde často mohou rušit notifikace, zprávy a další funkce, které tady zkrátka nejsou.

Nejen pro psaní

Rovnou se přiznám, že nepatřím k typické cílové skupině pro reMarkable 2. Na poznámky mi stačí výchozí aplikace v macOS/iOS/iPadOS i protože jich nepotřebuji tolik. Nekreslím si myšlenkové mapy ani nepoužívám žádný pracovní systém ke zvýšení efektivity, kde by se tablet uplatnil. I proto jsem uvítal, že je reMarkable 2 i skvělým zařízením pro čtení.



Pokud si nainstalujete doplněk do prohlížeče Chrome, lze otevřený článek velmi rychle odeslat přímo do zařízení.

Díky jednoduchému doplňku pro Chrome do něj lze rychle odeslat jakýkoliv článek z webu, jednoduše do něj synchronizujete dokumenty v PDF nebo eknihy v ePub. A protože knih přečtu velké množství ať už v papírové nebo elektronické podobě, tohle je pro mě výraznou přidanou hodnotou. Stejně jako u psaní tady oceníte i vysokou hustotu obrazových bodů 226 ppi – písmo tady je hezky ostré a rozlišení stačí i na graficky bohatá PDF.



Obsah z webu je převeden do líbivé podoby pro pohodlné čtení. Zároveň lze stále využívat možnosti poznámek či anotace. Tady je mimochodem vidět, že zvýrazňovač na samotné čtečce funguje v odstínech šedi, po uložení a exportu PDF už ale může být tradičně žlutý, případně zelený nebo modrý.



Podobu textu lze upravovat.

Jediným zádrhelem je pro mě absence podsvícení (které zmíněný Onyx Boox nabídne). Při tvoření poznámek to nevadí, pro čtení by se hodilo. Chápu ale, že by tablet nezůstal takto krásně tenký a e-inkový displej by rovněž perfektně nelícoval s okraji tak jako nyní.

Podobně jako u e-inkových čteček, je obrovskou výhodou výdrž na baterii. I přes intenzivní použití po dobu několika hodin denně jej nevybijete za týden.



Jediným konektorem je USB-C, které slouží ryze pro nabíjení. Veškerý přenos dat probíhá bezdrátově pomocí aplikace nebo webového rozhraní.

Prodraží se. Měsíčně…

reMarkable 2 stojí 399 eur, což rozhodně není málo. K tomu je nutné přičíst 79 eur nebo 129 eur za dotykové pero. Za dalších 79 eur si můžete pořídit textilní kapsu Folio, nebo za 129 eur kožené pouzdro Folio Book. Testovaná konfigurace s perem Plus a pouzdrem Folio tak vyšla na 607 eur, tedy 15 000 Kč. Cenu lze opodstatnit perfektním zpracováním a celkovým přístupem k digitálnímu poznámkovníku. Pro intenzivní uživatele tak nemusí jít o přemrštěnou částku.

Je tu ale výrazné ale – předplatné. reMarkable totiž některé funkce vyčlenilo do dvou placených tarifů Connect Lite (4 eura/měsíc) a Connect (6 eur/měsíc).



Lite obsahuje neomezené úložiště pro poznámky v cloudu (bez předplatného se mažou po 50 dnech). Plný tarif Connect navíc přidá konverzi psaného textu, integraci Dropboxu a Google Drive, možnost posílat poznámky přímo z tabletu e-mailem, nebo sdílení obrazovku v aplikaci na desktopu.

Pokud by cena samotného zařízení byla nižší, nad předplatným bych přimhouřil oči. Takto jde ale o jednoznačné minusové body. A to i vzhledem k tomu, že reMarkable zavedlo předplatné až dlouho po uvedení tabletu na trh.

Tablet je dobře použitelný i bez předplatného – funguje synchronizace poznámek do aplikací (desktop, iOS, Android) i doplněk pro Chrome pro odesílání obsahu. V dnešní době předplacených služeb ale další měsíční poplatky nejednoho zájemce odradí.