Recenze procesorového chladiče Noctua NH-U12A chromax.black

Když vzduchový chladič na procesor stojí přes tři tisíce, vyloženě vybízí k tomu vyvolat pátrací akci, co je na něm tak drahého. Aby to nebyl jen černý nátěr namísto béžového.

Noctua má tři řady chladičů: standardní béžovo-hnědé produkty bez přídavku v názvu, varianty redux nabarvené na šedo, bez největších vymožeností, ale s rozumným poměrem cena/výkon, a konečně prémiové chladiče a ventilátory chromax.black, které – jak napovídá název –, jsou černé a výrobce si za ně účtuje příplatek.

Černá je v módě

Ačkoli má Noctua ve světě chladičů a ventilátorů výsadní postavení, hlavně uživatelé soustředící se na design často kritizovali typickou béžovou a hnědou barevnou kombinaci produktů této firmy. Noctua zareagovala a své portfolio postupně přestříkává na černo a i Noctua NH-U12A chromax.black za 3 300 Kč je toho důkazem. Původní Noctua NH-U12A se stále ještě prodává se stejnými parametry, avšak za cenu o cca 500 Kč nižší než u černé verze.

Příplatky za hezký design jsou sice v tomto segmentu běžné, ale typicky se jedná o RGB podsvícení. Noctua ani v tomto ohledu nechce být pozadu, ale jak je pro ni příznačné, vše si dělá po svém. K chladiči lze dokoupit za necelou pětistovku i kryt chladiče Noctua NH-HC7 chromax.black.swap s měnitelnými barevnými proužky. Ty pochopitelně nevydávají žádné světlo, jinak by to nebyla Noctua. I když by se mohlo zdát, že tento doplněk může zlepšit průtok vzduchu chladičem, změnu v maximálním chladicím výkonu jsem v praxi nezaznamenal.