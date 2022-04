Recenze Pocketbook InkPad Lite. Poctivá čtečka s pořádným displejem

Plusy Výborné zpracování hardwaru

Přehledné rozhraní

Široká podpora formátů

Možnost měnit teplotu podsvícení

Podpora microSD karet Minusy Horší rovnoměrnost podsvícení

Nižší hustota obrazových bodů 8 /10 Hodnocení

Velikostním standardem, který nastavil především Amazon se svými čtečkami Kindle se staly úhlopříčky kolem šesti sedmi palců. Čtečky s těmito displeji jsou kompaktní, lehké a hodí se i na cesty. Pro mnohé čtenáře, kteří čtou primárně doma ale může být takový displej malý a je potřeba se porozhlédnout po některém z rozměrnějších modelů. Jedním z nich je Pocketbook InkPad Lite, který nabídne displej s úhlopříčkou 9,7".

Hmotnost 250 stran

Jedním z hlavních benefitů elektronických čteček je jednoznačně hmotnost – ta se u těch menších často dostane hluboko pod 200 gramů a čtečku lze dlouhé hodiny držet pohodlně v jedné ruce. To InkPad je jiný příběh – k desíti palcům úhlopříčky je nutné přičíst i několik gramů kovového rámečku kolem displeje, takže finální hmotnost se zastavila na 369 gramech. Což je srovnatelné s klasickou paperbackovou knihou o 250 stranách. Stále tedy nejde o nic závratného, v ruce už ji ale po delším čtení ucítíte.

Na druhé straně je třeba říct, že se pevný rámeček kolem displeje zasloužit o tuhou konstrukci, kde nelze vypozorovat žádné vrzání nebo kroucení materiálu. V ruce zkrátka působí jako kus poctivého hardwaru. Což u většiny plastových čteček neplatí. Velmi příjemná jsou i záda čtečky – jsou plastová s náznakem soft-touch úpravy. Především jsou ale výrazně zdrsněna vertikálním vroubkováním, které je příjemné a zároveň zabraňuje případnému klouzání v ruce. Samotné hrany jsou potom plastové a hladké, nicméně i při bližším zkoumání stále působí svojí úpravou kovovým dojmem. Po stránce designu ani zpracování tak nemám k InkPad Lite sebemenší výtku.



Záda mají jemný soft-touch povrch a zároveň výrazné drážkování, které zamezí klouzání v ruce a zároveň pohodlné držení

Klasické čtení na prvním místě

Pro dotykový displej zvolil výrobce rozlišení 1 200 × 825, což na úhlopříčce 9,7" znamená hustotu obrazových bodů 150 ppi. To je ještě o kus méně, než nabídne předloňský šestipalcový Kindle s rozlišením 800 × 600. Účel čtečky je tak jasný – čtení běžných knih bez složitější grafiky nebo dokonce komiksů. U běžného textu totiž přestanete viditelnější obrazové body a tím pádem ne zcela ostré písmo vnímat během prvních minut. Pokud ale na displeji otevřete například časopisové PDF, nižší rozlišení se začne projevovat nejen u grafiky, ale třeba také na menším písmu, které u PDF ve většině případů neovlivníte.



Viditelné pixely jsou při rozlišení 150 ppi samozřejmostí. U běžného textu si jich přestanete všímat velmi rychle, u grafiky nebo menšího písma v PDF ale budou překážkou

Ačkoliv je displej dotykový a stránky lze otáčet i pomocí klepnutí na displej, praktičtější jsou přeci jen hardwarová tlačítka na boku čtečky. Dvě prostřední slouží pro listování, krajní potom k přechodu na domovskou obrazovku nebo vypnutí/zapnutí čtečky. Ačkoliv jsou tlačítka pouze na jedné straně, díky automatickému přetáčení displeje je vždy budete mít na té straně, kterou preferujete. Pokud si tak čtečku přechytnete do levé ruky a tlačítka stále chcete pod palcem, stačí ji otočit. Displej se díky gyroskopu přetočí sám stejně jako u telefonů.

Důležitým parametrem je tady podsvícení, které se bude hodit nejen při večerním čtení, ale také denním. Pokud jej totiž ponecháte aktivní i při běžném okolním světle, o kus tím vylepšíte kontrast, a tudíž i samotnou čitelnost. Pocketbooku se přeci jen ani u této černobílé čtečky nepovedlo dosáhnout na krásně bílý papír Kindlů a vinou mírně našedlého podkladu tak není kontrast písma zcela ideální. Podsvícení to ale dobře kompenzuje. Navíc lze plynule regulovat softwarovým posuvníkem a přesně jej vyladit, jak je zrovna potřeba. Spolehnout se případně lze i na automatickou regulaci.

Prvním posuvníkem lze ovlivnit intenzitu podsvícení, druhým potom jeho teplotu. Obojí lze zároveň regulovat automaticky

U nočního čtení oceňuji podsvícení, kde jeho minimální úroveň nebude rušit nikoho v okolí a zároveň nabízí stále dobrou čitelnost. A stejně tak se hodí i možnost měnit teplotu podsvícení – osobně totiž především večer preferuji teplejší tóny, které jsou příjemnější a tolik neunavují oči. Pokud posuvník teploty posunete zcela doprava, dostanete poměrně věrnou simulaci hezky zažloutlých stránek starých knih.

Jedinou drobností u podsvícení je tak jeho horší rovnoměrnost – u spodního okraje je intenzivnější, což je patrné právě při zvolení teplejších odstínů.

Povedený Linux

Pocketbook postupně svůj systém, a především uživatelské rozhraní vyladil do vysoce funkční a přehledné podoby. Vše je velmi rychle k dispozici, v nastavení se vyzná každý a hlavně – domovská obrazovka je primárně věnována tomu, čemu by se od ní čekalo – rozečteným knihám a samotné poličce. Vše ostatní, jako doplňkové aplikace, bylo přesunuto do samostatné nabídky. A ruku na srdce – prohlížeč, ani kalkulačku, ani šachy na elektronické čtečce zkrátka nechcete používat. Naopak hodit se bude slovník, který lze velmi rychle vyvolat přímo z rozečtené knihy nebo RSS čtečka. Tam lze snadno přidávat svoje zdroje nebo se spolehnout na ty předpřipravené zpravodajské. K dispozici je česko-anglický jazykový slovník a potom anglický výkladový.



Hlavní obrazovka je věnována především knihám – horní část těm rozečteným a samotné poličce, spodní potom integrovanému knihkupectví. V tom ale na český obsah nenarazíte

Jednou z nejdůležitějších funkcí je tady propojení s Dropboxem. Integrovaný obchod s knihami totiž obsahuje cizojazyčné knihy a do čtečky je tak potřeba český obsah dostávat z externích obchodů nebo bezplatných zdrojů je nabídka palmknihy.cz. Nejpohodlnější cestou je tedy stažení knihy v podporovaném formátu a její nahrání do automaticky vytvořené složky ve vašem Dropboxu. Kniha se následně automaticky synchronizuje do čtečky a objeví se ve vaší knihovně. Druhou alternativou je potom odesílání na e-mail, z něhož se rovněž obsah přesunuje do čtečky.

Při čtení lze využívat poznámky, komentáře a další nástroje anotace. Text lze zvýrazňovat, podtrhávat, nebo do knihy rovnou volně kreslit. Záložku lze rychle vytvořit klepnutím někam do rohu čtečky.

Příjemnou funkcí systému je možnost vytvořit více uživatelských profilů. Každý má potom svoje rozečtené knihy na poličce, a především svoje záložky či poznámky.

Naopak velkou pochvalu si zaslouží výdrž na jedno nabití. Při využívání asi třetinového až polovičního podsvícení vychází přibližně každé procento baterky na hodinu čtení. Čtečka zároveň netrpí viditelným samovybíjením. Nabíjení probíhá pomocí dodávaného kabelu s USB-C. Druhým rozhraním v okraji čtečky je potom slot pro microSD kartu, kterou lze rozšířit interní paměť. Ta má kapacitu 8 GB, která je dostatečná pro knihy v nativních formátech ebooků, ale nemusí stačit v případě, že budete číst rozměrnější PDF. Paměťovka potom rozhodně přijde vhod.





Prostředí patří k velmi přehledným, a především pohodlně použitelným. Vše je intuitivní a kompletně lokalizované do češtiny. Tak trochu navíc jsou jen některé aplikace, které se pro použití na e-inkovém displeji nepoužívají dobře.

Pocketbook InkPad Lite patří k nejlevnějším čtečkách s úhlopříčkou kolem desíti palců. Ani to ale neznamená velké kompromisy – povedla se po stránce hardwaru i prostředí. Pokud hledáte čtečku pro běžné knihy, kde se ztratí i nižší hustota obrazových bodů, čtečka nezklame. V opačném případě si budete muset připlatit tři tisícovky za Pocketbook InkPad X. Případně se dostat do zcela jiné cenové kategorie, kde už za cenu jedenácti tisíc vévodí tabletočtečka Onyx Book Note Air.