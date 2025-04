Recenze notebooku Thinkpad X9 14. Opravdu povedený a konečně jiný Thinkpad

Plusy Dotykový OLED Haptický touchpad Nabíjení z obou stran Minusy Slabší plný výkon Nižší kapacita akumulátoru 8 /10

Roky se zájmem sleduji snahu Lenova uniknout z konzervativního sevření designu ThinkPadů. Je to letos už dvacet let, co Lenovo převzalo od IBM notebooky ThinkPad a přitom všechny ThinkPady vypadají plus mínus stejně jako před těmi dvaceti lety.

Jasně, jsou tenčí a lehčí, ale stále drží ostře řezané černé provedení s červenými akcenty, malý čudlík trackpointu vsazený do klávesnice či proti všem dnešním pravidlům v dolní řadě klávesnice nejprve klávesu Fn a až pak Ctrl.

Lenovo udělalo úkrok stranou díky řadě ThinkBook, kde už používá moderní styl a přitom neštve strážce konzervativních hodnot ThinkPadů. Ale nyní konečně svěží vítr dorazil i na produktovou řadu ThinkPad.

Lenovo ThinkPad X9 14 G1 Intel Core Ultra 7 258V • 32 GB DDR5 • 1TB (u nás se prodává s 2TB) • 14", 2880×1800, OLED, lesklý, dotykový, 120 Hz, jas 3,6 až 484 cd/m², ΔE 3,23 DCI-P3, max. úhel rozevření 180° • Iris Arc 140V komunikace Wi-Fi 7, 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi BE201) • 2× USB-C Thunderbolt, audio, HDMI 2.1 • 31,2 × 21,2 × 1,7 cm • adaptér: 4,7 × 3,1 × 3,5 cm • 1,29 kg + 149 g (adaptér) • 55 Wh • QHD 8MPx kamera, 3× mikrofon • napájecí zdroj 65W • Windows 11 Pro

Design se mění

Nový ThinkPad X9 14 od pohledu razí zcela nový designový styl, nesnaží se odkazovat na původní ikonický design ThinkPadu ani kopírovat nějakou jinou značku. V glajchšajtovaném světě notebooků, kde všechno už vypadá víceméně stejně, se Lenovu podařilo vymyslet design, který působí unikátně, a přitom dává smysl.



Toto není ThinkPad, jak je známe desítky let

Tenké štíhlé tělo díky dále zkoseným bokům působí extrémně tenkým dojmem, konektory s chlazením jsou přitom ve zvýrazněném bloku, který poskytuje notebooku jednoznačnou identitu. Vešly se sem nejen dva USB-C porty pro nabíjení z obou stran, ale i HDMI a audio. U tak tenkého notebooku by to tlusté HDMI často chybělo, tady snad můžeme jen postrádat tradiční USB.