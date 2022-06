Recenze notebooku Surface Laptop Go 2. Ideální druhý počítač

Microsoft nedávno představil druhou generaci nejmenšího a nejlevnějšího notebooku Surface Laptop Go a rovnou nám jeden kousek poslal na test. Když jsem se vrátil ke své jeden a půl roku staré recenzi první generace, zjistil jsem, že bych se ve většině popisu jen opakoval. Notebook Surface Laptop Go 2 vypadá stejně jako předešlý Go, nabídne stejný barevně výborný displej s menším rozlišením a trpí stejnými kompromisy jako je nepodsvícená klávesnice nebo přihlašování jen čtečkou otisků prstů.

Surface Laptop Go 2 (8QF-00038) Intel Core i5-1135G7 ● Iris Xe ● 8 GB DDR4 ● 12,45" 1536×1024 IPS lesklý dotykový (jas 350 nits, dE 1,51) ● 256 GB SSD ● USB-C, USB 3.0, audio, Surface konektor ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 41,7 Wh ● 27,8 × 20,6 × 1,57 cm ● 1,11 kg

Hlavní novinkou druhé generace je procesor Core i5-1135G7, tedy s mnohem lepším grafickým výkonem i pro nějaké to lehčí hraní, a také nižší startovní cena pod dvacet tisíc u doporučeníhodné verze s 8 GB paměti a 128GB SSD. První generace s procesorem i5-1035G1 a 128GB diskem je ale nyní už za 15 990 Kč až 19 990 Kč .



Druhá generace Surface Laptop Go 2 vypadá zcela stejně jako ta první. Na první pohled se liší jen díky Windows 11 na nové generaci

Samozřejmě jsem novinku tradičně důkladně proměřil a o tato data nepřijdete, ale pro popis notebooku a předvedení jeho funkcí si přečtěte starší recenzi, je stále platná i pro novou generaci.



Při nabíjení nemusíte na notebooku ani pořádně něco dělat a stejně se začne zahřívat a roztočí si ventilátor. Dělala to i předchozí generace

Pro koho ten prcek je?

Když jsem si tak uvolnil ruce, rád bych se zaměřil na to, co vlastně Surface Laptop Go 2 znamená v současné nabídce notebooků. Jaký smysl dává ne laciný (těsně pod 20 tisíc u použitelné konfigurace) ale malý notebook.



Nabídka konektorů se nemění. USB 3.0, USB-C, audio a Surface konektor

První generaci Microsoft uváděl v době uzavřených škol a aktivních protikovidových opatření. Surface Laptop Go tak cílil hlavně na domácí vzdělávání, kde oceníte dotykový displej i základní výkon procesoru Core i5-1035G1, který utáhne videokonference s celou připojenou třídou. Druhá generace hlavně zlepšuje procesorem Core i5-1135G7 grafický výkon, a byť na pohled míří na stejnou skupinu, v dnešní době si už myslím Surface Laptop Go 2 najde širší publikum.