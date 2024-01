Recenze notebooku Panasonic Toughbook FZ-40. Extra odolný, extra modulární

Plusy Odolnost

Modularita

Jas displeje Minusy Výkon

Hmotnost

Rozměry 9,5 Hodnocení

Panasonic Toughbook je ve svém oboru již kultovní značkou. Mimořádně odolné notebooky pro ta nejnáročnější nasazení vyrábí Panasonic mnoho let a postupně kromě notebooků začal pod označením Toughbook nabízet i odolné tablety či telefony.

My jsme na recenzi získali notebook s označením Toughbook FZ-40 a pokud bychom jej měli hodnotit jen podle typické notebookové výbavy, moc zajímavý by nebyl. Starší procesor Core i5-1145G7, 16 GB paměti, 512GB disk a 14" FullHD displej nijak neospravedlňují cenu vysoko přes sto tisíc. Snad jen mimořádně vysoký jas displeje 1200 nitů by mohl upoutat pozornost.

Panasonic Toughbook FZ-40 Intel Core i5-1145G7 ● Iris Xe ● 16 GB DDR4 ● 14" 1920 × 1080 IPS matný, dotykový + pero (jas 1129 nitů, dE 8,29) ● 512 GB (Samsung MZVLQ512HBLU-00B07) ● 2× USB-C Thunderbolt, USB 3.2, HDMI, audio ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6 AX201), 4G LTE Sierra Wireless AirPrime ● 68 Wh ● 34,5 × 30,1 × 5,5 cm ● 3,35 kg 144 973 Kč

Podobné notebooky si ale nikdo nekupuje kvůli výkonu, většinou je nekupuje ani samostatně, ale jen jako součást nějakého většího průmyslového řešení. Notebook totiž nabízí nejen extrémní odolnost vůči vodě, prachu a vibracím, ale také výbornou rozšiřitelnost o různé moduly se kterými se dokáže vyladit pro konkrétní terénní využití.



Design Toughbooku se napříč mnoha lety zásadně nemění. Noční červený režim je zajímavý

Schová mnoho dovnitř

Teprve až začnete pátrat, co vlastně notebook dokáže navíc oproti konfekční konkurenci, pochopíte, že cena tu může dávat klidně smysl. Toughbook za dlouhé roky popravdě nezhubnul. Celková tloušťka 5,5 cm a hmotnost přes 3 kila nedává při dnešní velikosti základních desek v noteboocích smysl, pro Toughbook je ale důležité, aby se veškeré doplňkové příslušenství vešlo dovnitř notebooku.