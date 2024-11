Recenze notebooku Lenovo Yoga Slim 7. Má skvělou výbavu, detaily, které oceníte, a AI funkce, které zatím nepotřebujete

Plusy Kvalitní IPS displej Nabíjení z obou stran Slušná výdrž Minusy Vícevláknový výkon Zbytné AI funkce 9 /10

Ať máme hlavní kritiku z krku: pojmenování notebooků u Lenova je zmatené. Pod stejným názvem Lenovo Yoga Slim 7 můžete sehnat několik zcela různých notebooků lišících se nejen konfigurací, ale i provedením. Nyní testovaný notebook Lenovo Yoga Slim 7 s Intel Core Ultra Series 2 je tak zcela jiný než notebook Lenovo Yoga Slim 7 se Snapdragonem X Elite testovaný před několika týdny. Jiné procesory, displeje, rozměry, rozmístění konektorů, jde prostě o jiné notebooky, které odlišíte při hledání jen přes nezapamatovatelný kód modelu, například 83HM001DCK.



Mírně zaoblené hrany a vystouplá část pro kameru patří k základnímu designu Lenovo Yoga

Tento zbrklý chaos přitom o to víc bije do očí, když začnete notebook důkladněji prohlížet a zjišťovat, že Lenovo hodně přemýšlelo při navrhování detailů, které nejsou levné, ale při užívání notebooku je oceníte.

Lenovo Yoga Slim 7 83HM001DCK Intel Core Ultra 7 258V • Iris Arc 140V • 32 GB DDR5 • 15,3" 2880 × 1800 IPS lesklý, dotek, 120 Hz (jas 519 nits, dE 1,38) • 1 TB (SAMSUNG MZAL81T0HDLB-00BL2) • 2× USB-C USB 4, USB 3.2, audio, HDMI 2.1 • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Intel BE201) • 70 Wh • 34,4 × 23,5 × 1,4 cm • 1,53 kg

Zaoblené provedení kovového těla notebooku s výstupkem nad displejem v oblasti kamery je asi tak to jediné, co mají různé Yogy Slim 7 společné. Navzdory jménu Yoga nejde o konvertibilní notebook, displej můžete vyklopit maximálně do 180°, ale aspoň je dotykový.

Větší než malý, menší než velký

První detail, který vás zaujme, spočívá v úhlopříčce displeje. Notebook totiž nemá dnes běžný rozměr 14" nebo už běžně větší 16". Lenovo tady sáhlo po úhlopříčce 15,3" v poměru stran 16:10. To tedy znamená, že notebook má příjemně větší displej, současně je ale stále dobře přenosný.



Nahoře 14" notebook, uprostřed tento 15,3", naspodu klasický 15,6" notebook