Recenze notebooku Lenovo Thinkpad Z13. Nový styl Thinkpadu cílí na generaci Z s nejnovějším AMD

Plusy ** Výkon Ryzenu 6000U

** Ač AMD, umí Thunderbolt

** Haptický touchpad Minusy ** Vyšší cena

** Méně konektorů 8 /10 Hodnocení

Notebooky Thinkpad oslavily 30 let od prvního modelu a stále i v tom aktuálním najdete designový odkaz k počátkům. Matné černé provedení, výborná klávesnice, trackpoint pro ovládání kurzoru, tím vším se Thinkpady proslavily.

Lenovo, které od IBM převzalo výrobu osobních počítačů a tedy i Thinkpady, se nejprve snažilo přesvědčit skalní fanoušky, že se Thinkpad nemění, kvalita zůstává a na tradici jim nikdo nesahá.

Lenovo Thinkpad Z13 Ryzen 7 Pro 6850U ● AMD Navi2 ● 16 GB DDR5 ● 13,3" 1920×1200, IPS lesklý, dotek, (jas 393 nits, dE 46) ● 256 GB SSD ● 2× USB-C 4.0, audio ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0, LTE ● 50 Wh ● 29,4 × 19,9 × 1,5 cm ● 1,25 kg přeprodukční u nás neprodávaná konfigurace

nejbližší srovnatelná (větší disk, bez LTE a podobně) bude stát 72 290 Kč

Postupem času se už ale na kořeny v IBM zapomnělo a nová generace zákazníků začala vnímat Thinkpady jako něco zbytečně konzervativního. „Kde jsou dotykové displeje? Proč je na klávesnici přehozený Ctrl a Fn? Proč to vypadá furt stejně?”.

Začaly tak první experimenty v podobě stříbrných Thinkpadů, případně uvedení řady Thinkbook, která má právě představovat pracovní notebook pro mladší generaci.



Z13 na první pohled nepůsobí jako Thinkpad, Lenovo ale garantuje stejnou odolnost a pár designových odkazů na těle najdete

Letos se to ale mění a i samotný Thinkpad prochází nejvýznamnější proměnou za mnoho let. Zcela nová řada Z sice pořád nese modelové jméno ThinkPad, ale od původního zaběhnutého stylu se hodně odpoutává a chce se zbavit svazující zátěže minulosti.

Je to vůbec ještě Thinkpad?

Thinkpad Thinkpadem především dělají jiné vlastnosti jak pogumovaný matný černý povrch a Logo Thinkpad se svítící čtečkou na víku displeje. Je to také zvýšená odolnost proti otřesům, pádům vlhkosti a teplotám. pokud tak uvidíte logo Thinkpadu, máte jistotu, že daný kus splňuje přísnější normy, než nějaký obyčejnější kus hardwaru. Výzvou pro Lenovo je pak vymyslet design, aby nepůsobil jak pancéřovaný outdoorový notebook, ale ideálně zapadl do kanceláře nebo domácnosti.



Spodní část povrchem nejvíc připomíná klasický Thinkpad. Na bocích je ale minimum konektorů, nabíjet můžete z obou stran podle potřeby

Thinkpad Z13 proto do okolí nekřičí nějak zvýšenou odolnost, spíše sází na elegantní styl. Broušené kovové boky odhalují vnitřní nosnou konstrukci a Lenovo netradičně používá pro antény trik poprvé viděný u mobilních telefonů, kdy je boční pruh několikrát rozdělen, aby sloužil jako anténa s definovanými rozměry.

Na bocích ještě zůstaneme. Překvapí vás totiž na Thinkpad nepatrná nabídka konektorů. Jsou tu jen dva USB-C v provedení USB 4.0 a audio (v balení dostanete redukce z USB-C na HDMI a USB 3.0). Napravo je i slot pro SIM kartu a hlavní vypínač. Vypínač je tu špatně dostupný, titěrný, jako by vám Lenovo říkalo, že jej ani nemáte používat. A to je pravda. Běžně se i zcela uspaný Thinkpad Z13 probudí otevřením víka, takže vypínač budete používat jen výjimečně při nějakých problémech.

K otevření víka slouží další designová vychytávka. Zatímco Apple kvůli lepší kameře udělal výřez v displeji, Lenovo naopak přidalo hrb nad displej. Díky tomu tento výstupek ideálně slouží pro prst při otevírání displeje. Nemusíte notebook přidržovat, jde to zlehka jedním prstem a nemusíte hledat nějaký ukrytý designový výstupek.

V tomto větším prostoru se kromě kvalitní kamery pro konference schovává i infrakamera pro přihlašování do systému. jen její zorné pole mi připadá trochu užší, takže občas bude rychlejší se dotknout čtečky otisků vedle mezerníku než hledat správnou polohu před kamerou.

V klávesnici stále najdete trackpoint, tedy malý výstupek se kterým ovládáte kurzor myši jen lehkým tlakem v požadovaném směru. Působí tu spíše jako úlitba konzervativním thinkpadistům, ale asi bylo levnější to sem dát, než řešit v médiích kauzu Thinkpadu bez trackpointu.

Staromilství trackpointu tu vrchovatě nahrazuje touchpad. Konečně do světa Windows nastupuje pevný touchpad, který stisknutí nahrazuje haptickou odezvou. Známe to z Macbooků, zkusili jsme to i u Microsoft Surface Laptop Studio. Provedení na Thinkpad Z13 je pocitově trochu jiné, pocit stisku je méně intenzivní a připomíná víc mikrospínač ve tlačítku myši než trackpadu. V systému můžete intenzitu případně doladit, ale ani maximální intenzita není moc silná. To není přímo chyba, jen že ten pocit více odpovídá mikrospínači v myši.

Vzhledem v 13,3” rozměrům displeje potěší prostorná klávesnice vytažená ke krajům. Už používá rozšířenější pořadí kláves Ctrl, Fn, Win, Alt, ale pokud chcete, v BIOSu si klidně to Ctrl a Fn prohoďte. Mezi pravým Ctrl a směrovými šipkami našla místo čtečka otisků. Funguje, nepřekáží, takže v pohodě.

Displej s rozlišením 1920 × 1200 a tedy poměrem stran 16:10 zaujme slušným jasem okolo 400 nitů a také příjemným podáním barev. Není nejpřesnější, ale na podnikově zacílený Thinkpad pořád výborné.



Displej spadá do lepší kategorie, nemá ale dechberoucí parametry

Nová generace AMD vypadá skvěle

Při pohledu na parametry mne ale více než design zaujal procesor. Obvykle novou modelovou řadu dostáváme nejčastěji s procesory Intel, tady je to ale nová generace AMD. Ryzen 7 Pro 6850U je tu doplněný integrovanou grafikou Navi2 vycházející z RDNA2 tedy výkonné řady s podporou ray-tracingu.

Nový osmijádrový procesor AMD je opravdu mimořádně výkonný, současně AMD zvládlo i dřívější doménu Intelu “déle nedělat nic”, tedy při nízké zátěži výrazně prodloužit výkon. Díky tomu notebook navzdory 50Wh akumulátoru vydrží příjemně dlouho.



Ani v maximální zátěži není notebook příliš hlučný, teploty v dlouhodobé zátěži vzrostou, dvojice ventilátorů ale zvládá teplo odvádět, jen jej fouká neviditelnou štěrbinou do kloubu displeje

Přesto u tohoto procesoru hodnotím nejvíc jinou schopnost. Už to zaznělo výš u USB-C konektorů, které podporují USB 4.0, to je totiž nový standard kompatibilní s Thunderboltem, který byl doposud doménou Intelu. I když jsem notebook připojil k Thunderbolt doku, který nevěděl, co je USB 4.0, vše se korektně rozpoznalo a fungovalo na rychlostech Thunderboltu.

​

K notebooku dostanete kompaktní 65W nabíječku a redikce na USB a HDMI. Uvnitř vyměníte SSD menšího rozměru a případně využijete M.2 slot pro LTE modem

Grafika na procesoru pak je už příjemně výkonná a předhání i aktuální řadu Geforce MX. Pro lehké hraní to lze už použít. S ray-tracingem při hraní nepočítejte, ale jeho výkon (3DMark Port Royal) se téměř vyrovná třeba GTX 1660 Max-Q, která jej emuluje a přitom v běžných hrách nabídne dvojnásobný grafický výkon.

Naměřili jsme

ThinkPad Z13 Zenbook Pro 14 Duo Surface Laptop Studio procesor Ryzen 7 Pro 6850U Core i7-12700H Core i7-11370H grafika AMD Navi2 Iris Xe RTX A2000, 4 GB GDDR6 paměť 16 GB DDR5 16 GB DDR5 32 GB DDR4 3DMark Night Raid 21 559 20 769 27 215 Fire Strike 6 220 5 127 10 404 Time Spy 2 351 2 040 4 939 Port Royal 1 218 PCMark 10 Celkem 6 232 5 710 5 556 Essentials 10 720 10 360 8 740 Productivity 7 612 6 959 8 312 Creation 8 052 7 008 6 409 Unigine Heaven Extreme [FPS] 31,8 26,8 67,6 Valley Extreme HD [FPS] 23,2 17,2 61,3 Další v-ray benchmark 12147/62 16132/92 6639/181 Cinebench R20 4 539 6 061 2 514 Cinebench R23 12110/1523 14766/1801 6233/1509 V-ray 5 CPU/GPU/RTX 7564/177/- 10847/282/- 4788/492/566 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 2 836 6 066 3 512 sekv. zápis [MB/s] 2 015 5 136 3 172 4KB čtení [MB/s] 2 188 3 789 1 983 4KB zápis [MB/s] 1 183 3 082 1 552 Výdrž Film 11:24 7:15 13:08 Kancelář bez Wi-Fi 17:23 7:58 15:35

Čelem proti Applu

Výkon, výbava a i provedení Thinkpadu Z13 jasně ukazuje, kdo je pro tento notebook hlavním konkurentem. Jsou to notebooky Apple Macbook Air případně Pro s procesory M1 a M2. Novinka AMD dokáže porazit Apple ve vícejádrových testech a také grafika se dokáže poprat s výkonem té v procesorech Apple. Konektory prakticky kopírují možnosti Macbooku Air, zážitek z touchpadu je také velmi podobný, Thinkpad ale můžete dostat s dotykovým displejem nebo integrovaným LTE modemem. Navíc, protože je to Thinkpad, dostanete se snadno dovnitř, kde alespoň můžete vyměnit pevný disk.

Cílení na tyto prémiové notebooky a současně označení Thinkpad ale také znamená vyšší cenovku. My jsme testovali u nás neprodávanou konfiguraci, ostatně 256GB je tady fakt málo, U nás dostupná alespoň trochu srovnatelná výbava s 512GB SSD pak vyjde na nemalých 72 290 Kč. Verze s procesorem Ryzen 5 pak bude startovat na 63 590 Kč. Do prodeje se Z13 dostane v srpnu.

