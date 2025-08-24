Živě Premium
Lenovo Legion 5 Pro Zdroj: Živě.cz

Lenovo Legion 5 Pro | Zdroj: Živě.cz

Střídmý design Legionu je známý. Verze 5 Pro navíc vypadá velmi nenápadně bez svítících efektů Zdroj: Živě.cz

Střídmý design Legionu je známý. Verze 5 Pro navíc vypadá velmi nenápadně bez svítících efektů Zdroj: Živě.cz

Střídmý design Legionu je známý. Verze 5 Pro navíc vypadá velmi nenápadně bez svítících efektů Zdroj: Živě.cz

Konektory využívají jen levou a pravou stranu. Zadní slouží jen pro výdech chlazení, přičemž žebrování uprostřed nemá za sebou ventilátor Zdroj: Živě.cz

Konektory využívají jen levou a pravou stranu. Zadní slouží jen pro výdech chlazení, přičemž žebrování uprostřed nemá za sebou ventilátor Zdroj: Živě.cz

Konektory využívají jen levou a pravou stranu. Zadní slouží jen pro výdech chlazení, přičemž žebrování uprostřed nemá za sebou ventilátor Zdroj: Živě.cz

Pohodlná klávesnice hráče zaujme odskočenými šipkami, podle barvy vypínače poznáte nastavený režim výkonu Zdroj: Živě.cz

Pohodlná klávesnice hráče zaujme odskočenými šipkami, podle barvy vypínače poznáte nastavený režim výkonu | Zdroj: Živě.cz

Nasávání zespodu míří přímo do ventilátorů Zdroj: Živě.cz

Nasávání zespodu míří přímo do ventilátorů | Zdroj: Živě.cz

Větší 300W zdroj poskytuje notebooku dostatečnou rezervu Zdroj: Živě.cz

Větší 300W zdroj poskytuje notebooku dostatečnou rezervu | Zdroj: Živě.cz

Fotogalerie

Recenze notebooku Lenovo Legion 5 Pro. Dostupný stroj s RTX 5070 Ti a překvapivým displejem

Tomáš Holčík
24. srpna 2025
  • Rychlou grafiku GeForce RTX 5070 Ti doplňuje svižný Core Ultra 9
  • Mimořádně jasný OLED displej nabídne v HDR přes 1000 nitů
  • Výkon pohodlně stačí na 2560 × 1600 na nejvyšší grafické detaily
Plusy
Jasný rychlý OLED displej
Pohodlný výkon pro hraní ve ve 2,5K
Nepřemrštěná cena
Minusy
Nemá biometriku přihlašování
Konektory vpravo místo vzadu
9  /10

Notebooků s grafickou kartou GeForce RTX 5070 Ti jsme už letos pár testovali. Tento Lenovo Legion 5 Pro je ale podráží cenou za mimořádně zajímavou výbavu bez kompromisů. Ba naopak, jeho OLED displej nás překvapil vysokým jasem a podáním barev, jaké bychom čekali u mnohem dražších notebooků.

P7200611.JPGP7200612.JPGP7200607.JPG
Střídmý design Legionu je známý. Verze 5 Pro navíc vypadá velmi nenápadně bez svítících efektů

Legion 5 Pro představuje u Lenova mírně lepší střed nabídky herních notebooků. Není to to nejlevnější, současně ani drahými technologiemi vybavený prémiový kousek. My jsme na test získali konfiguraci 83LU001PCK (), ale neměli byste přehlédnout ani konfiguraci 83LU001RCK (). Za citelně nižší cenu dostanete stejný stroj se dvěma změnami: jen 1TB SSD a OLED displej s frekvencí 165 místo 240 Hz. Tyto kompromisy jsou myslím v pohodě akceptovatelné. Dražší konfigurace má uvnitř dvě SSD, levnější má jeden slot volný. OLED se 165Hz je pak stále mimořádně rychlý bez mazání v pohybu. 

Legion 5 Pro 16IAX10H 

Intel Core Ultra 9 275HX • GeForce RTX 5070 Ti, 12 GB, 140 W • 32 GB DDR5 • 16" 2560 × 1600, OLED, 240Hz, lesklý (jas 480 (1034 v HDR) nitů, dE 1,14) • 2× 1TB (WD PC SN8000S) • HDMI, 2× USB-C (jeden Thunderbolt), 3× USB, Gb LAN, audio • Wi-Fi 6 (Intel AX203), Bluetooth 5.2 • 80 Wh • 36,4×26,7×2,6 • 2,4 kg

V pokračování pro předplatitele také najdete

Představení notebooku

Testy výkonu

Měření schopností displeje

Zahájit diskuzi
