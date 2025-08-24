Recenze notebooku Lenovo Legion 5 Pro. Dostupný stroj s RTX 5070 Ti a překvapivým displejem

Jasný rychlý OLED displej
Pohodlný výkon pro hraní ve ve 2,5K
Nepřemrštěná cena
Nemá biometriku přihlašování
Konektory vpravo místo vzadu
9 /10
Notebooků s grafickou kartou GeForce RTX 5070 Ti jsme už letos pár testovali. Tento Lenovo Legion 5 Pro je ale podráží cenou za mimořádně zajímavou výbavu bez kompromisů. Ba naopak, jeho OLED displej nás překvapil vysokým jasem a podáním barev, jaké bychom čekali u mnohem dražších notebooků.
Střídmý design Legionu je známý. Verze 5 Pro navíc vypadá velmi nenápadně bez svítících efektů
Legion 5 Pro představuje u Lenova mírně lepší střed nabídky herních notebooků. Není to to nejlevnější, současně ani drahými technologiemi vybavený prémiový kousek. My jsme na test získali konfiguraci 83LU001PCK (), ale neměli byste přehlédnout ani konfiguraci 83LU001RCK (). Za citelně nižší cenu dostanete stejný stroj se dvěma změnami: jen 1TB SSD a OLED displej s frekvencí 165 místo 240 Hz. Tyto kompromisy jsou myslím v pohodě akceptovatelné. Dražší konfigurace má uvnitř dvě SSD, levnější má jeden slot volný. OLED se 165Hz je pak stále mimořádně rychlý bez mazání v pohybu.
Legion 5 Pro 16IAX10H
Intel Core Ultra 9 275HX • GeForce RTX 5070 Ti, 12 GB, 140 W • 32 GB DDR5 • 16" 2560 × 1600, OLED, 240Hz, lesklý (jas 480 (1034 v HDR) nitů, dE 1,14) • 2× 1TB (WD PC SN8000S) • HDMI, 2× USB-C (jeden Thunderbolt), 3× USB, Gb LAN, audio • Wi-Fi 6 (Intel AX203), Bluetooth 5.2 • 80 Wh • 36,4×26,7×2,6 • 2,4 kg
V pokračování pro předplatitele také najdete
Chci Premium a Živě.cz bez reklam
Od 41 Kč měsíčně
Představení notebooku
Testy výkonu
Měření schopností displeje