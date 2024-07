Recenze notebooku Huawei Matebook X Pro. Nejlepší notebook, jaký si nemůžete koupit

Huawei se to zase podařilo. Vyrobit produkt, který deklasuje veškerou konkurenci, ale současně naštvat státní instituce tak moc, že si vykoledovali embargo. Zažili jsme to před lety s telefony Mate, nyní s notebooky Matebook. Inženýři Huawei připravili v novém Matebooku X Pro vskutku geniální stroj, co je jim to ale platné, když jejich kolegové z jiných částí Huawei na sebe přivolali hněv amerických úřadů.

Na tomto místě v našich recenzích bývá hodnocení, tentokrát jej však vynechám, protože jde o produkt s neznámou cenou. I přes květnové oznámení se nakonec v Česku nebude prodávat. Model s procesorem Ultra 7 a 16 GB RAM měl stát 50 tisíc, testovaná verze s Ultra 9 a 32 GB RAM by byla znatelně dražší.



Matná bledě modrá notebooku sluší. Díky prémiovým lehkým materiálům i povrch skvěle odolává otiskům prstů

Huawei Matebook X Pro Core Ultra 9 185H ● Intel Arc ● 32 GB DDR5 ● 14" 3120×2080, OLED lesklý, 120 Hz, dotyk (jas 547 nits, dE 1,04 DCI-P3) ● 2 TB ● 2× USB-C Thunderbolt, 1× USB-C ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) ● 71 Wh ● 31 × 22,1 × 1,5 cm ● 0,97 kg Nebude se u nás prodávat

Maximum pod kilo

Přehled parametrů Matebooku X Pro dokáže dojmout i náročné profesionály. Do hmotnosti pod jeden kilogram (0,97 kg) se vešel 70Wh akumulátor, procesor Core Ultra 9 185H s 32 GB paměti, 14" dotykový OLED displej s poměrem stran 3:2 a jemným rozlišením 3120 × 2080. Nízkou hmotnost tady zajišťuje využití hořčíkových slitin, které současně poskytují notebooku jemně sametovou povrchovou úpravu, na které neulpívají otisky prstů. Tlumeně modré provedení pak notebook dostatečně odlišuje od záplavy černostříbrných notebooků.



Jen USB-C konektory pořád budí trochu rozpaky, úhel rozevření displeje je zcela v normě

Notebook sice v nejtlustším místě měří 1,5 cm, ale plynule se ztenčuje směrem k okrajům, takže na stole byste mu nehádali víc jak centimetr. Toto ztenčování má bohužel nemilý výsledek v podobě konektorů. Vlevo jsou dva USB-C Thunderbolt, vpravo jeden USB-C. Napájení notebook přijímá z obou stran, můžete si tedy vybrat pohodlnější cestu k zásuvce. Nic dalšího tu ale není, ani konektor pro sluchátka natož HDMI.

Klávesnici zdobí parádní touchpad, mezi F6 a F7 je nová zbytečná klávesa. Byla v ní dřív kamera, která je nyní nad displejem a umí přihlašování

Výborná klávesnice má pro Huawei typické rozložení s dodatečnou klávesou mezi F6 a F7. Dříve tady Huawei ukrýval výsuvnou přední kameru, která se naštěstí už před lety přesunula nad displej, kde umí i přihlašování obličejem. Klávesnice se ael neměnila, tak místo kamery přibyla další nová klávesa, která standardně spouští hlasové rozpoznávání ve Windows. Výborný prostorný touchpad potom umí haptickou odezvu, takže po celé ploše reaguje na stisk jemným lupnutím, takže i bez fyzického pohybu máte pocit, že jste jej stiskli.