Recenze notebooku HP EliteBook X. Nenápadná podnikovka s funkční AI výbavou

Plusy Robustní provedení Nabíjení z obou stran Užitečný přibalený software Minusy Průměrný displej Jen dvě ze tří USB-C jsou rychlé 8 /10

V případě HP míří řada EliteBook na podnikové zákazníky. Samozřejmě takový notebook můžete koupit i jako koncový uživatel, hlavní cílení ale představují podniky. Takové notebooky musí splňovat trochu jiná kritéria, jak ty pro koncové zákazníky a možná i proto působí na pohled poněkud nudnějším dojmem.



HP design svých podnikových notebooků mění minimálně, má to důvod. Zaměstnanci se nemusí učit nic nového a s novým notebookem se rychle sžijí



HP EliteBook X G1a tak na první pohled působí jako velmi generický notebook nevystupující z davu. Při delším používání ale začnete oceňovat drobné detaily, díky kterým vás nebude tolik zlobit v dlouhodobém pohledu.

HP EliteBook X G1a AMD Ryzen AI 7 PRO 360 • Radeon 880M • 32 GB DDR5 • 14" 1920 × 1200, IPS, 60Hz, matný (jas 431 nits, dE 3,04) • 1 TB (MTFDKBA1T0TGD) • 2× USB-C USB 4, USB-C, USB 3.0, audio, HDMI 2.1 • Wif-Fi 7, 2×2, Bluetooth 5.4 (Mediatek MT7925) • 74 Wh • 31,1 × 21,4 × 1,84 cm • 1,47 kg (100W adaptér 330 g)

Celokovové hliníkové tělo je zaoblené na všech hranách. Nikde nemáte pocit ostrého kontaktu, který by mohl časem vadit. Tmavá klávesnice tu je zasazená do tmavé prohlubně podobně jako u Macbooků Pro a opravuje výtky, které jsme často na adresu HP měli. Tmavé klávesy se světlými popisky výborně zvládají podsvícení, které nemusíte nikdy vypínat, a rozložení klávesnice nezapomnělo na klávesu Insert. Navíc klávesy jako Home, End, Insert, Delete a PgUp, PgDn leží na samostatných klávesách bez nutnosti mačkat Fn. V rohu klávesnice ležící vypínač obsahuje i čtečku otisků a odolává náhodným stiskům. Omylem si tedy počítač snadno neuspíte. Pocit z psaní na klávesnici mám příjemný. Nutný tlak na klávesy je možná lehce vyšší, ale pocit ze stisku je jasný se zřetelně vnímaným bodem záběru.



Tmavá klávesnice je ta správná klávesnice. U stříbrných notebooků to HP často nedodržuje, sám ale ví, co je lepší, a podnikovým strojům to dá

Slabší místo potvrzující spíše podnikové zaměření představuje displej. Je jen FullHD bez dotykové vrstvy a vcelku obyčejným podáním barev. Jeho matná povrchová úprava a vyšší jas přes 430 nitů ale dobře zvládají horší světelné podmínky v prosluněných kancelářích. 5Mpx kamera nad displejem pak podporuje i přihlašování obličejem a má fyzickou zašupovací krytku.



Prostor sRGB je pokrytý korektně s menšími odchylkami,

které kancelářskému notebooku dokážeme odpustit

Za konektory musím HP pochválit i zkritizovat. Chválím, že na obě strany notebooku dali USB-C 4 podporující nabíjení. Kritizuji za to, že na levé straně je z těch dvou USB-C konektorů rychlý a podporující výstup na monitor jen jeden. Musíte si tak hlídat, do jakého USB-C se budete připojovat. Dostanete jinak i normální USB, HDMI a audio. Na množství konektorů si tak nebudete stěžovat.



Nabíjení z obou stran uvítáte, nalevo je ale rychlý a plně vybavený jen jeden USB-C a musíte si to při připojování hlídat

Ač jde o menší 14" notebook, vedle klávesnice se vešly i mřížky pro reproduktory. Ty spolu s těmi mířícími dolů do podložky potvrzují spíše kancelářské zaměření. Zvuk díky těm vedle klávesnice není úplně zahuhlaný, ale spíš reproduktory použijete pro zřetelné videokonference než pro poslech hudby a filmů. Skleněný touchpad pak používá klasickou konstrukci, a tak nejde stisknout v horní části, ale díky matnému povrchu po něm prsty kloužou lehce a dobře se vyrovnává s položenými dlaněmi při psaní.

Na test jsme si půjčili výkonnější variantu s procesorem AMD Ryzen AI 7 Pro 360 a trochu lepší výbavou. Tento letošní Ryzen nabídne 8 jader Zen 5 s 16 vlákny a grafiku Radeon 880M. Hlavním konkurentem pro tento procesoru bude Core Ultra 7 258V se slabším vícevláknovým výkonem, protože jeho osm jader podporuje jen 8 vláken, ale v běžné každodenní práci to bude mezi nimi vypadat velmi podobně. Platforma Intel má na USB-C Thunderbolt, AMD tam má USB 4, což je z praktického hlediska plně srovnatelné. Intel dokáže nabídnout delší výdrž na akumulátor, ale ani s AMD se trápit nebudete.



Bohatě dimenzované chlazení dokáže udržet trvalý vyšší výkon procesoru



AMD Ryzen AI 7 Pro 360 slibuje nepatrně rychlejší AI výpočty, ale to reálně stále neznamená nějakou zásadní konkurenční výhodu. HP vám spolu s počítačem dodá aplikaci AI Companion, která by se měla stát spolu s Copilotem Microsoftu tou hlavní aplikací pro věk AI. NPU část procesoru se ale v případě Copilotu i AI Companion zásadně nezapotí.

AI Companion nabízí tradičního chatbota a pak konverzaci nad vašimi soubory. Můžete se ptát klidně v češtině, protože HP aktuálně používá GPT-4o. Veškerá konverzace tedy probíhá s využitím cloudu a NPU jednotka na procesoru leží ladem. To přitom platí i pro analýzu vašich lokálních souborů.

Nikde v dokumentaci se explicitně nepíše, co se se soubory děje, AI chatbot tvrdí, že k tomu bližší informace nemá, ale celý AI Companion není schopen fungovat bez připojení k internetu a při analýze dokumentů se neaktivuje NPU. Z toho lze vyvodit, že zpracování souborů a promptů nad nimi probíhá v cloudu OpenAI kvůli GPT-4o. HP slibuje, že vaše data nebudou použita k trénování LLM, ale to nemusí všem opatrným firmám stačit.

Nedávno jsem testoval notebook Acer Swift 16 AI , který nad soubory uměl konverzovat jen anglicky a ne úplně přesně, ale nic nikam neodesílal a zapojil NPU. Pokud má tedy váš podnik přísnější pravidla pro odesílání firemních dokumentů do AI chatbotů, řešení od HP může vzbudit otazníky.

NPU část na procesoru ale využije další přibalená aplikace – Poly Camera Pro. Ta do obrazu z vaší kamery umí doplnit obrázky a textové informace, umí lépe rozmazat pozadí, vyměnit jej za jiné, upravit obraz pomocí filtrů a podobně. To samé umí mnoho dalších jiných aplikací, v případě Poly Camera Pro je to vše přehledně na jednom místě hned v základní výbavě notebooku.

V rámci předinstalovaného softwaru dostanete i antivir Wolf Security. Naštěstí tu není žádný mekefí či norton otravující prosbou o zaplacení, Wolf Security patří HP a nic po vás za neustálou průběžnou kontrolu nechce. Infolinka HP mi potvrdila, že je ta licence trvalá a nebudete po nějakém čas platit za obnovení licence. Kromě hlídání virů kontroluje, zda nikdo nezměnil BIOS nebo nezasáhl do systémových souborů, a umí to vrátit zpět. Přes rozšíření prohlížeče také můžete surfovat v odděleném prostoru, kde se web nedostane přímo k fyzickému počítači. Používat to samozřejmě nemusíte, ale podle AV-Testu je Wolf zcela srovnatelný s těmi nejznámějšími, takže chrání spolehlivě.

Naměřili jsme

HP EliteBook X Thinkpad X9 Asus Flow Z13 procesor AMD Ryzen AI 7 PRO 360 Intel Core Ultra 7 258V AMD Ryzen AI MAX+ 395 grafika Radeon 880M Iris Arc 140V Radeon 8060S paměť 32 GB DDR5 32 GB DDR5 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 154 475 1 821 Night Raid 28 533 24 473 60 045 Steel Nomad Light 2 532 2 961 9 639 Fire Strike 7 134 9 063 23 052 Time Spy 3 286 3 654 10 253 Port Royal 1 465 1 703 4 970 Storage 2 167 2 263 2 395 PCMark 10 Celkem 7 144 7 034 9 362 Essentials 10 248 10 927 12 148 Productivity 9 943 9 075 11 084 Creation 9 714 9 524 16 537 Unigine Heaven Extreme [FPS] 41,3 21,1 117,0 Valley Extreme HD [FPS] 28,0 14,3 90,7 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 10569/261 6505/168 22774/549 CB R23 15439/1882 9498/1897 31111/2003 Cinebench 2024 Multi 814 475 1 590 Cinebench 2024 single 107 115 114 procyon NPU/GPU/CPU 1 714 1373 GPU 1825 Geekbench CPU 12873/2706 10654/2697 19115/2918 Geekbench GPU 30 877 29 087 89 871 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 7 106 6 578 6 118 sekv. zápis [MB/s] 6 820 5 775 5 283 4KB čtení [MB/s] 4 662 3 660 3 015 4KB zápis [MB/s] 4 064 2 219 3 396 Výdrž Film 11:34 18:08 11:58 Kancelář bez Wi-Fi 11:33 17:42 11:27



V plné zátěži se spotřeba procesoru ustálí na 40W,

chlazení je stále tiché a klávesnice se příliš nezahřívá

Pokud bych EliteBook X dostal od svého zaměstnavatele jako pracovní notebook, brblat rozhodně nebudu. Není nejlehčí, s nejlepším displejem nebo neposkytne tu nejdelší výdrž, ale působí robustním dojmem, nic zásadního mu nechybí a výkonu má dost i pro mé mírně náročnější požadavky. Pokud bych ale měl zvažovat notebook sám pro sebe, z nabídky HP bych asi sáhl po HP ZBook Ultra G1a () s procesorem AMD Ryzen AI Max+ PRO 395. Zbook Ultra stojí podobně jako tento Elitebook X (), ale jeho výkon bude výrazně vyšší. Jeho procesor jsem totiž vyzkoušel nedávno v testu ROG Flow Z13.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost HP.