Recenze notebooku Dell XPS 16. Nelpěte na minulosti, přivítejte budoucnost

Plusy Výborný zvuk

Dlouhá výdrž

Neviditelný touchpad Minusy Dotykový pruh místo tlačítek

Málo konektorů přímo na notebooku

Vyšší cena 7,5 Hodnocení

Když letos představil Dell novou řadu XPS se zásadně přepracovanou klávesnicí a jen pár konektory po stranách, prohlásil jsem, že Dell zabil XPS.

Nyní, když mi Dell nabídl novinku, konkrétně větší XPS 16 s dotykovým 4K OLED displejem a grafikou RTX 4070, na otestování, souhlasil jsem. Hlavně proto, že jestli mám něco kritizovat, měl bych s tím mít praktické zkušenosti z první ruky.

Změnil se můj názor? Ne, i po několika dnech testování jsem stále přesvědčený, že nové XPS není praktický notebook, a jestli hledáte „normální kvalitní notebook“, v případě Dellu vás osloví spíš Precision nebo Latitude. Nové XPS opravdu není přirozený nástupce rok starého XPS. Během testování jsem ale současně pochopil, že nové XPS je možná mnohem bližší původní myšlence, se kterou Dell tuto řadu před více jak 15 lety zakládal.

To, co dnes máme spojené s designem XPS, tedy hliníkové kryty displeje a spodku notebooku, tenounké rámečky okolo displeje a černou klávesnici s karbonovým okolím, jsme poprvé viděli v roce 2015 na notebooku XPS 13 9343. Tento design tedy dokázal Dell držet téměř deset let.

První novodobý XPS působil tehdy mezi běžnými tlustšími a většími notebooky jako zjevení, ale také schytával kritiku za kameru umístěnou pod displejem (daň za tenké rámečky, kterou Dell opravil až v 2019).

Postupem let ale ostatní konkurence i Dell samotný stáhli rozdíly mezi XPS a ostatními notebooky. XPS téměř vypadal jako Precision s jinými kryty. Ne jako odvážný notebook, který nemá srovnání.

To asi bylo za uvedením nového XPS Plus v roce 2022, jehož designový jazyk přebírají letos všechny notebooky v řadě XPS. Tedy potřeba uvést notebook využívající nové technologie i třeba jen kvůli odlišení se od ostatních. Občas i za cenu praktičnosti, pokud to vyváží šance okouzlit okolí.

Dell XPS 16 9640 Intel Core Ultra 7 155H ● RTX 4070, 8 GB, 70 W ● 32 GB DDR5 ● 16,3" 3840 × 2160 OLED lesklý, dotykový (jas 368 nits, dE 1,12) ● 1 TB (Samsung PM9A1) ● 2× USB-C Thunderbolt, USB-C,audio, čtečka microSD ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (Intel Wi-Fi 7 BE200) ● 99,5 Wh ● 35,8 × 24 × 1,95 cm ● 2,3 kg Cenu této u nás nenabízené nejvyšší konfigurace odhadujeme citelně nad 100 tisíc Kč

Hliník zůstal, mnoho zmizelo

Loňskou a letošní generaci spojuje hlavně vnější design. Kryt displeje a spodní strana notebooku jsou stále z pevného a bohužel ne zrovna lehkého hliníku. Mírné zaoblení stále připomíná kapkovitý design starších modelů a větší důraz na design podtrhují i jinde obvyklé nálepky. Buď tu nejsou vůbec, schovávají se na spodku notebooku nebo je uvidíte jen ve velmi tlumeném provedení.