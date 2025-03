Recenze notebooku Dell Pro 14 Premium. Když vás mají ve firmě rádi

Plusy Mimořádná výdrž Nabíjení z obou stran Lehké robustní provedení Minusy Obyčejný displej Menší rozměr SSD 8 /10

Dell na počátku roku razantně překopal názvosloví svých produktů do mnohem přehlednější podoby. My tu tak máme na test notebook se zcela jednoznačným označením – Dell Pro 14 Premium. Nemusíte přemýšlet, do které kategorie patří Inspiron, Latitude nebo Precision, tedy původní názvy Dellu. Tady jde jasně o 14" notebook zaměřený na korporátní profesionály a to na ty lepší či úspěšnější, kteří si zaslouží kategorii Premium. Dříve by se jmenoval Latitude, takže nyní je to myslím rozhodně srozumitelnější.



Dell Pro 14 Premium představuje nové označení pro nástupce řady Latitude

Reálně Dell nyní rozdělil své produkty na tři hlavní bloky. Herní, domácí a běžné pracovní stroje ponesou název Dell. Ty určené pro profesionály v podnikovém prostředí se jmenují Dell Pro. A nakonec maximálně výkonné mobilní pracovní stanice pro náročné se nově jmenují Dell Pro Max. V rámci každé hlavní kategorie potom existují tři stupně: Base (v názvu se slovo Base přímo neobjevuje), Plus a Premium.

K tomu za názvem následuje i číselné označení, které zase dává trochu víc smysl. Testovaný notebook má kód PA14250. P jako Pro, A jako nejvyšší kategorie, 14 pro displej, 25 jako rok uvedení a 0 pro typ procesoru.



Návod na rozklíčování nového modelového označení počítačů Dell

Při domlouvání zápůjčky mi nejprve Dell místo verze Premium omylem poslal verzi Plus se v zásadě stejnou konfigurací procesoru i displeje. Plus jsem pak obratem vracel, ale za těch pár chvil s oběma verzemi jsem velmi rychle cítil značné rozdíly. Dell 14 Pro Plus na mne působil jak obyčejný notebook, který ve firmě vyfasujete, aniž by se vás někdo ptal. Jeho měkčí klávesnice není kdovíjak úžasná, tloušťka neoslní, ale zase měl třeba čtečku smart karet. Vnímám jej jako notebook, který v práci hodíte k většímu monitoru a samostatné klávesnici a jen výjimečně jej budete někam přenášet.



Dell Pro Premium vlevo či nahoře, Dell Pro Plus vpravo či dole

Dell Pro 14 Premium proti tomu působí výrazně lépe. Klávesnice má pohodlnější stisk, lépe tvarované větší klávesy, nižší tloušťku i hmotnost a třeba i USB-C podporující napájení na obou stranách notebooku. Pro 14 Premium tak firma přidělí důležitějším zaměstnancům, jejichž hlas bude mít váhu při výběru notebooku. Samozřejmě v práci k němu také nejspíš připojíte větší monitor případně klávesnici, ale už se tady počítá s častějším přenášením na různá jednání případně s videokonferencemi mimo firmu, kde nesmíte kazit vnímání firmy nějakou mizernou kamerou nad displejem.

Dell Pro 14 Premium Intel Core Ultra 7 258V • Iris Arc 140V • 32 GB DDR5 • 14" 1920 × 1200, IPS, 60Hz, matný (jas 412 nits, dE 2,41) • 1 TB (2550 Micron) • 2× USB-C Thunderbolt, 1× USB 3.2, audio, HDMI 2.1 • Wif-Fi 7, 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi BE201) • 59 Wh • 31 × 21,6 × 1,82 cm • 1,23 kg jde o testovací konfiguraci z irského Dellu, u nás se prodává verze s 512GB SSD

Hvězda v myším kožíšku

Dell Pro 14 Premium vás na první pohled nijak zvlášť neoslní. Matný šedý povrch s nenápadným logem Dell na víku nepoutá pozornost. Po otevření si možná všimnete klávesnice s většími tlačítky, ale touchpad není nezvykle obří či zasahující až ke krajům notebooku. Snad jen v rohu klávesnice po zapnutí svítí vypínač s integrovanou čtečkou otisků a mřížka po stranách klávesnice naznačuje nahoru mířící reproduktory.