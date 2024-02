Recenze notebooku Asus Zenbook Duo. Tohle je nejlepší notebooková inovace za poslední roky

Plusy Dva dotykové displeje

Nový Asus Zenbook Duo není prvním notebookem, který by nabídl dva displeje, je ale prvním notebookem, u kterého nám to dává smysl. Během mnoha let jsme si také zvykli, že se Asus nebojí experimentovat a dokáže uvést v noteboocích inovace, které naplňují tradiční rčení: To, že můžou, neznamená, že by měli. Ani to není naštěstí případ nového Zenbooku Duo.

Asus Zenbook Duo modelové označení: UX8406M-OLED086X procesor: Core Ultra 9 185H paměť: 32 GB DDR5 úložiště dat: 2TB (WD PC SN740 SDDPNQE-2T00-1102) displej: 2× 14", 2880×1800, OLED, lesklý, 120 Hz, dotyk+pero, jas 1,1 až 378 cd/m², ΔE 1,01, max. úhel rozevření 190° grafika: Intel Arc komunikace 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) vstupy a výstupy: 2× USB-C Thunderbolt, USB 3.2, HDMI, audio rozměry notebooku: 31,3 × 21,7 × 2,1 rozměry adaptéru: 7 × 3 × 3 cm hmotnost: 1,7 kg + 113 g (adaptér) kg baterie: 76 Wh ostatní: FullHD kamera s přihlašováním, 2× mikrofon, bíle podsvícená klávesnice (dvě úrovně jasu) příslušenství: napájecí zdroj 65W software: Windows 11 Pro

Model Rozdíly ve specifikaci Cena s DPH UX8406MA-OLED085X Ultra 7-155H / 16 GB / 1TB SSD 49 990 Kč UX8406MA-OLED086X Ultra 9-185H / 32 GB / 2TB SSD 65 990 Kč

Nový Zenbook Duo ostatně není ani prvním notebookem tohoto jména. V roce 2019 představil Asus první Zenbook Pro Duo s podlouhlým displejem nad klávesnicí. Později v dostupnější konfiguraci už s označením Zenbook Duo. První pokusy s druhým displejem u Asusu přitom můžeme datovat do roku 2018, kdy uvedl první notebook se Screenpadem – dotykovým displejem místo touchpadu.

Dvoudisplejové notebooky Asusu často dokazovaly, že Asus je hlavně hardwarová firma a v softwaru tak silná není. Na začátku se dalo říci, že zajímavý koncept zbývá jen dotáhnout po stránce aplikací, ale ani po pěti letech ten software nedokázal Asus doladit tak, aby druhý, obvykle menší a nestandardní displej dával na notebooku reálný smysl.

První notebook se dvěma displeji – Acer Iconia – jsem vám ukázal už v roce 2011. Z těch novějších kousků lze zmínit loňský Lenovo Yoga Book, který jsme si vyzkoušeli v redakci. Všechny měly ale zbytečné kompromisy, kvůli kterým bychom je pro běžné užívání nedoporučili.

Dva displeje bez kompromisů

Nový Zenbook Duo ale takový není. Není absurdně velký, nedostupně drahý, nebo s kompromisy v nabídce konektorů či klávesnice. Jeho hlavní vlastností paradoxně je, že jde v zásadě o zcela běžný nenápadný notebook, ale když potřebujete, bez dalšího připojování a rozbalování držáčků z něj vyrobíte dvoudisplejový pracovní stroj s externí klávesnicí.



Tři různé způsoby, jakými můžete používat Zenbook Duo

Zenbook Duo zcela zapadne mezi jiné 14" kancelářské notebooky. Je sice trochu tlustší (2,1 cm) a těžší (1,7 kg), ale pořád to nejsou nějaké nadměrné parametry. Odpovídají tomu, co nabízely i prémiové stroje jen před pár lety.

Po rozevření máte před sebou skvělý 14" OLED s rozlišením 2880 × 1800 a podporou 120 Hz, který Asus do svých lepších notebooků dává už dlouho. Povědomá je i klávesnice s příjemným rozložením, rovnoměrným podsvícením a jistým stiskem. Nechybí tradiční touchpad, zde bez vychytávek Asusu v podobně numerického bloku.



Běžná nabídka konektorů v nepatrně tlustším těle. Když doma necháte klávesnici, bude to celé ještě tenčí a lehčí

Na bocích nenajdete ústupky v konektorech. Dva USB-C s podporou Thunderbolt, klasické HDMI a normální USB. Nechybí ani audio konektor, s jehož absencí to Asus chvíli zkoušel, ale schytal takovou čočku, že jej stále dává i do opravdu tenkých notebooků.

Celý plát s klávesnicí a touchpadem ale můžete sejmout a odhalit tak další, stejný 14" OLED displej okamžitě připravený k používání. Díky identickým displejům máte zaručené stejné podání barev, stejný jas a tak zcela plynulý přechod z jednoho displeje na druhý.



Klávesnice vypadá zcela standardně, je ale extrémně tenká, bezdrátová a včetně podsvícení

Klávesnice se odcvaknutím promění v tenounkou (5,5mm) externí Bluetooth klávesnici. Klávesnice se při zacvaknutí na spodní obrazovku dobíjí, ale najdete na ní i USB-C konektor, pro dobíjení mimo piny notebooku.



Hlavní vypínač se schoval nad klávesnici. Ta se dobíjí pomocí pinů. Dvířka pod stojánkem neslouží pro výměnu SSD, ale k odpojení akumulátoru a displeje při demontáži

Aby se vám dvoudisplejové řešení lépe používalo, na spodní straně notebooku můžete vyklopit zabudovaný stojánek, který nazvedne oba displeje do ergonomické polohy.

Návykové řešení

Právě ono snadné nadzvednutí hrany horního displeje do výše očí pro optimální ergonomickou práci znamenalo, že jsem velmi často notebook plně rozložil, i když jsem zrovna nepotřeboval používat druhý displej. Optimální poloha displeje, s kamerou přirozeně ve výši očí, s psaním na tenké, v úrovni stolu ležící klávesnici si mne každý den získávala.



Stojánek nadzvedne displeje do výšky, slouží i jako opora s displeji v portrétním režimu

Díky dvěma zcela stejným displejům se Asusu podařilo vyhnout softwarové kletbě. I když nevyužijete žádnou doplňkovou aplikaci, i základní systém Windows si na dvou displejích skvěle vystačí a vše funguje korektně. Asus se stará spíše o detaily, jako je společné ovládání jasu na obou displejích, snadnější přehození aplikace na druhý displej nebo její roztažení přes oba displeje a pak také práce s klávesnicí na obrazovce. Klávesnici na obrazovce jsem ale využíval jen výjimečně. Není to pohodlné a nepřidává to nějaké užitečné vychytávky, spíše jen „taková nouzovka“. Z nadstandardních funkcí by se mohlo snad hodit zapamatování aktuálního rozložení oken na obou displejích a jeho snadné vyvolání.

Nutně účinnější chlazení

Na test jsme získali nejvybavenější verzi Zenbooku Duo, tedy s výkonným procesorem Core Ultra 9 185H, 32GB paměti a 2TB diskem. Asus tak musel notně zapracovat na chlazení. Nejen kvůli chlazení procesoru, ale také kvůli chlazení spodního displeje.

Zatímco u normálních notebooků trošku vyšší teploty u horní hrany klávesnice ničemu zásadně nevadí, tady je druhý dolní OLED přímo položený na hlavních zdrojích tepla. A OLED nemá moc rád vysoké teploty. Asus proto musel zvýšit otáčky ventilátorů do slyšitelné oblasti, aby se uvnitř vše správně uchladilo.



Plocha spodního displeje se více zahřívá v horní části, ventilátory se snaží, aby to bylo stále ve snesitelých limitech

Procesor je tak chlazený výborně a jeho výkon ani po desítkách minut zátěže téměř neklesá. Současně ale jeho výkon není tak výrazně vyšší oproti dříve testovanému Intel Core Ultra 7 155H v notebooku Asus Zenbook 14.

Chlazení také tady uslyšíte více ve srovnání s jinými dnešními kancelářskými notebooky. Samozřejmě můžete zapnout tichý režim s nižším výkonem, ale i v něm při nabíjení akumulátoru zaslechnete slabé ševelení ventilátorů.

Chlazení není rozhodně hlučné jako u běžných herních notebooků, ale je poznat, že Asus tady zvolil bezpečné pracovní teploty pro všechny klíčové komponenty, místo extrémních výsledků v benchmarcích nebo obdivuhodného ticha.

Naměřili jsme

Zenbook Duo Zenbook 14 OLED Surface Laptop Studio 2 procesor Core Ultra 9 185H Core Ultra 7 155H Core i7-13700H grafika Intel Arc Intel Arc RTX 4050, 6 GB paměť 32 GB DDR5 16 GB DDR5 16 GB DDR5 3DMark Speed Way 357 1 871 Night Raid 28 124 26 151 47 022 Fire Strike 8 271 7 965 19 281 Time Spy 3 788 3 805 8 386 Port Royal 1 430 1 569 4 518 Storage 1 899 1 558 PCMark 10 Celkem 7 095 6 520 7 260 Essentials 11 151 10 068 10 639 Productivity 9 228 8 538 9 295 Creation 9 418 8 751 10 501 Unigine Heaven Extreme [FPS] 38,6 39,7 103,2 Valley Extreme HD [FPS] 22,1 21,6 80,9 Superposition FHD Extreme 28,3 36,2 Superposition 4K 18,0 44,0 Další v-ray benchmark 15325/85 14159/77 14069/523 Cinebench R20 5 770 5 664 5 746 Shadow of the Tomb Raider 28 (medium 34) 37 93 AC:Odyssey (vyšší) 31 86 AC:Odyssey (nejvyšší) 29 80 AC:Odyssey (ultra) 22 56 Blender Classroom OptiX - - 00:27.72 Blender Classroom GPU 2:52.63 - 00:52.13 Blender Classroom CPU 7:23.42 7:52.89 07:23.74 Cinebench R23 12577/1720 12700/1482 14625/1839 V-ray 5 CPU/GPU/RTX 10227/270/- 9859/244/- 8988/1050/1529 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 4 332 4 810 2 996 sekv. zápis [MB/s] 4 497 3 438 1 688 4KB čtení [MB/s] 3 776 3 916 2 706 4KB zápis [MB/s] 2 674 2 778 503 Výdrž Film 14:16 17:07 10:43 Kancelář bez Wi-Fi 15:04 19:21 10:44



V nativním režimu dokáže displej přesáhnout prostor DCI-P3 pro skvěle živé barvy



Kdo vyžaduje přesnost, toho přesvědčí perfektní pokrytí sRGB. Oba dva displeje jsou přitom identické se stejně přesným podáním barev

Co vám dojde až časem

Zenbook Duo jsem mohl používat pár týdnů před jeho uvedením na český trh, takže jsem nasbíral více dojmů, než při prvním letmém seznámení na přelomu roku.

Integrovaný stojánek je fakt skvělý. Nemusíte nic hledat bokem, sestavovat nějaké origami stojánky, prostě vycvaknete masivní kovový stojánek a notebook drží. Nadzvednutý notebook ale současně znamená nadzvednuté konektory. Zejména připojené napájení či hub v USB-C konektoru jej bude více zatěžovat, než při volném položení na stole.

Skvělý miniaturní 65W napájecí adaptér má naštěstí vyměnitelný USB-C -> USB-C kabel, takže můžete dodatečně přikoupit třeba kabel se zalomeným konektorem pro menší zátěž nadzvednutého konektoru.



Titěrný napájecí 65W adaptér si oblíbíte

Zatímco u běžných notebooků neváhám sundávat spodní kryt, abych zhodnotil, co se dá uvnitř vyměnit, tady jsem byl opatrnější. Asus šroubky nijak neschovává, ale dolní OLED panel přece jen delikátně doléhá na spodní část a nerad bych byl tím posledním, kdo tento testovací kus vyzkouší. Pod stojánkem se ale schovávají drobná dvířka, tak akorát pro běžné SSD. S nadějí, že tak bude snadná alespoň výměna SSD, jsem je odšrouboval, ale dostal jsem se akorát ke konektorům baterie a displeje. Ploché SSD v běžném M.2 konektoru jsem sice zahlédl, ale jen nedostižně utopené v hlubinách notebooku.



Dvířka pod stojánkem k SSD nevedou. Asus nabízí aplikaci s dotykovými ovladači pro různé aplikace (zde Premiere Pro), používat to ale nemusíte

Asus stále dodává s notebookem svou aplikaci Control panel, která na sekundárním displeji rozmístí ovládací prvky pro vybrané aplikace, třeba Adobe Premiere nebo Photoshop. Pořád to není tak využitelné, abych to doporučil, ale naštěstí to není nutné vůbec používat. Druhý displej je zcela v pohodě využitelný i se základní výbavou systémem Windows.

S notebookem jsem při testování zažil několik různých situací, kdy se nechoval zcela dle mých očekávání, ale hodně vyřešily aktualizace ovladačů grafiky i systému. Zejména grafika Arc prochází častými aktualizacemi zlepšujícími výkon a stabilitu. Ve stavu, v jakém jej vracím, a v jakém se začne prodávat, je už stabilita a jistota při přepínání mezi jedním a dvěma displeji téměř dokonalá.

Samozřejmost druhého displeje

Co mne na novém Zenbooku Duo překvapilo nejvíc, byla samozřejmost využívání dvou displejů. Přitom běžně další displej nepřipojuji, notebooky používám víc pro přenášení než trvalou práci u stolu s připojeným příslušenstvím. I já jsem přitom rychle začlenil druhý displej do svého workflow. S nastaveným černým pozadím může trvale vypadat jako vypnutý, zatímco se soustředím na práci na hlavním displeji, ergonomicky zvednutým do výše očí. Kdykoli si ale na dolní můžu přetáhnout pomocné okno aplikace, webovou stránku s podklady či cokoli jiného. Osobně bych si nekoupil k notebooku další přenosný externí displej, ale tady, když je snadno dostupnou součástí normálního notebooku, jej vítám.

Cenově pak Zenbook Duo nevychází nějak přemrštěně. Není samozřejmě nejlevnější, ale když vezmete cenu normálního slušného kancelářského notebooku doplněněho navíc o externí OLED, zásadně neušetříte. Zenbook Duo vám navíc dá i kvalitní tenkou bezdrátovou klávesnici.

Nemyslím si, že všechny notebooky budou v budoucnu vypadat jako aktuální Zenbook Duo. Tenčí rozměry nebo naopak vyšší výkon pořád snáze dosáhnete klasikou koncepcí. Poprvé mám ale u zcela nového unikátního řešení notebooku pocit, že tady těch kompromisů tolik není a zvažoval bych ho pro sebe i na reálné pracovní nasazení a ne jen chlubení se kolemsedícím v kavárně. Jestli takto bude vypadat budoucnost notebooků, vadit mi to nebude.

