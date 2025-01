Recenze notebooku Asus Zenbook A14. Na dotek jako kámen, přitom lehký jako pírko

Plusy Nízká hmotnost Kvalitní povrch Mimořádná výdrž Minusy Nedotykový FullHD displej 8 /10

Tento notebook jsme vám už krátce představili při jeho lednovém představení a nyní se už reálně dostává na český trh. Zenbook A14 je v mnoha ohledech docela obyčejný notebook s procesory Qualcomm Snapdragon, nicméně má několik parametrů, kterými by u vás mohl zabodovat.

Lehká keramika

Ihned při vyjímání z krabice vás jednoznačně upoutá nízká hmotnost. Notebook se vejde pod jeden kilogram a to mu přitom nic zásadního včetně většího 70Wh akumulátoru nechybí. Jako druhá vás upoutá povrchová úprava. Matný povrch reálně připomíná velmi kvalitní plast, to by ale notebook nemohl být tak pevný a lehký. Povrch na dotek nechladí jako kov a působí jak kvalitní tvrdý papír nebo broušený kámen, reálně jde ale o keramickou vrchní vrstvu, pod kterou se schovává lehká hořčíková slitina. Asus tento materiál nazývá Ceraluminum a doposud jej nabízel jen na zadní straně displejů. V případě Zenbooku A14 jím ale pokryl celý notebook.



Tmavě šedé provedení působí hodně nenápadně,

hmotnosti pod kilo pomáhají lehké a pevné materiály

V nabídce najdete dvě barevná provedení. Tady testované tradiční šedé a potom béžové pískové. Ten světlejší odstín mi přijde zajímavější a významově i bližší reálnému dojmu z povrchu notebooku.

Materiál Ceraluminum by měl lépe odolávat drobným šrámům než běžný měkký hliník, reálně ale především skvěle odolává otiskům prstů a na prostoru okolo klávesnice zlepšuje příjemný pocit ze psaní. Protože jde o keramickou vrstvu, tedy izolant, nepotká vás ani šimrání při pojíždění prstem po krytu notebooku připojeného k napájení. Toto „probíjení“ reálně ničemu nevadí, je zcela běžné u kovových notebooků, ale může v někom budit nepříjemný pocit.

Asus Zenbook A14 Snapdragon X Elite X1E78100 • Adreno • 32 GB • 14" 1920×1200, OLED lesklý, 60 Hz (jas 375 nits, dE 1,69) • 1 TB (MTFDKBA1T0QGN) • 2× USB-C 4.0, USB 3.0, HDMI, audio • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Qualcomm FastConnect 7800) • 70 Wh • 31 × 21,3 × 1,55 cm • 0,98 kg

Pohodová klasika s ventilátorem navíc

Asus se snažil, aby vás na notebooku štvalo co nejméně věcí. Máte všechny podstatné konektory, displej snadno otevřete jednou rukou a kamera vás sama přihlásí do systému. Na klávesnici s klasickým rozložením se v pohodě píše a touchpad sice není moderní haptický, ale zásadní problém to neznamená.



Klasické rozložení klávesnice a nabídka konektorů bez zbytečných kompromisů

Osobně mi vadí, že displej není dotykový. Jde stále o kvalitní OLED (byť jen FullHD) se slušnou antireflexní úpravou, ale dotek by tomuto notebooku slušel. Jasně, s dotykovou skleněnou vrstvou by notebook přibral na váze a možná se víc leskl, takže toto rozhodnutí chápu. Za mne je chybějící dotek jediným ústupkem kvůli nízké hmotnosti.



OLED displej zaručuje živé kontrastní barvy v nativním režimu i v HDR, ale hlavně zcela přesné podání v základním prostoru sRGB

Notebook pohání široké rozpětí procesorů Snapdragon X. Od základního čerstvě uvedeného Snapdragonu X po rychlý Snapdragon X Elite, který je i v testovaném kusu s 32GB paměti.

Snapdragony za necelý rok už ukázaly své silné stránky a podpora aplikací se mírně zlepšuje, stále jde hlavně o procesory pro časté přenášení, dlouhou výdrž bez zásuvky a tichý provoz v běžných kancelářských aplikacích.

V tomto kontextu mi dává větší smysl základní konfigurace se Snapdragonem X (X1-26 -00), která se bude prodávat těsně pod 25 tisíc, než tento výkonnější model (X1E-78-100) s větší pamětí, lepší výbavou, ale také o dvanáct tisíc větší cenou. Konfigurace s 16GB ale budou jen v šedé barvě. Verze se Snapdragonem X pak přijdou na trh začátkem února.

Model Konfigurace Cena (Kč) UX3407RA-OLED026X Snapdragon X Elite/32GB/1TB/šedá/WiFi 7/Bluetooth 5.4/Win 11 Pro 37 990 UX3407RA-OLED024X Snapdragon X Elite/32GB/1TB/béžová/WiFi 7/Bluetooth 5.4/Win 11 Pro 37 990 UX3407RA-OLED027X Snapdragon X Elite/16GB/1TB/šedá/WiFi 7/Bluetooth 5.4/Win 11 Pro 33 990 UX3407QA-OLED305W Snapdragon X/32GB/1TB/béžová/WiFi 6E/Bluetooth 5.3/Win 11 Home 27 490 UX3407QA-OLED267W Snapdragon X/16GB/512GB/šedá/WiFi 6E/Bluetooth 5.3/Win 11 Home 24 990

Netradičně Asus vyřešil chlazení. Zdá se totiž, že výkonný a levný model dostanou docela odlišné chlazení. V obou případech jsou uvnitř dva ventilátory. Po otevření testovaného výkonného modelu jsem našel tradiční uspořádání s dvojící ventilátorů chladících jednu sdílenou trubici. Při představování modelu se ale Asus chlubil rentgenovým snímkem, na kterém jeden ventilátor nemá vůbec žádnou přivedenou chladící trubici, neofukuje žebra nějakého chladiče, jen prostě uvnitř víří vzduch. Ofukuje tedy paměti, SSD, napájecí část a pomáhá tak cirkulaci i když zrovna ucpete spodní kryt položením na peřinu. Levnější model tak má šanci na dalších pár gramů z hmotnosti dolů.



Uvnitř výkonné testované varianty chladí procesor oba ventilátory

Více ventilátorů znamená méně práce pro každý z nich, takže notebook může být tišší. V tichém režimu o notebooku prakticky nevíte, má nastavený strop na 25 dB. V plné zátěži výkonného režimu jej už uslyšíte, ale stále to nijak výrazně neruší.

Naměřili jsme

Zenbook A14 Zenbook S 14 Yoga Slim 7x procesor Snapdragon X Elite X1E78100 Intel Core Ultra 7 258V Snapdragon X Elite X1E78100 grafika Adreno Iris Arc 140V Adreno paměť 32 GB 32 GB 16 GB 3DMark Night Raid 28 933 35 139 26 035 Steel Nomad Light 2 239 3 265 1 969 Fire Strike 6 192 8 784 5 805 Storage 2 534 1 797 1 854 Unigine Heaven Extreme [FPS] 22,4 27,3 23,3 Valley Extreme HD [FPS] 19,6 20,6 17,3 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 8984/249 6865/189 6463/177 CB R23 multi/single 11460/1117 10035/1854 8913/1120 Cinebench 2024 Multi 1 064 607 1 011 Cinebench 2024 single 108 122 107 procyon NPU/GPU/CPU 1 651 1803int/938float 1 702 Geekbench CPU 14666/2457 11147/2734 13693/2418 Geekbench GPU 20 736 29 806 20 442 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 7 006 5 018 5 014 sekv. zápis [MB/s] 6 106 3 440 4 639 4KB čtení [MB/s] 3 148 4 245 2 887 4KB zápis [MB/s] 3 531 2 417 2 778 Výdrž Film 27:14 22:28 21:10 Kancelář bez Wi-Fi 28:55 27:06 25:16

Dostupné kilo

Jak vidíte z tabulky, Zenbook A14 dosáhl rekordní výdrže při přehrávání filmů přes 27 hodin. Asus slibuje překonání 32 hodin, ale to bude spíš platit pro úspornější osmijádrový procesor s 16 GB paměti. Hlavně to znamená, že nebudete muset ani pro několikadenní cestu přibalovat napájecí adaptér. Možná právě proto Asus k jinak lehkému kilovému notebooku přibaluje větší 90W adaptér (400 g s nutným kabelem). Notebook doma rychleji nabijete, abyste mohli dál vyrazit na cestu bez hledání zásuvky. Samozřejmě ale můžete využít jakýkoli jiný lehčí USB-C adaptér, kdy notebook jen brblá, že bych chtěl silnější nabíječku. Na výkon v aplikacích to ale vliv nemá.



Základní přehled vlastností notebooku

Vaši pozornost byste měli hlavně namířit na nejslabší konfiguraci s cenou pod 25 tisíc. Notebooky pod jeden kilogram do těchto cenových pater prakticky nemíří a v této ceně potom ani tolik nevadí nedotykový FullHD OLED. Vyšší konfigurace dostane rychlejší procesor, lepší Wi-Fi a více paměti, ale v cenách nad 35 tisíc bych už čekal lepší rozlišení displeje nebo dotykovou vrstvu.

Procesory Snapdragon X potom také lépe sednou notebooku na klidnou práci na cestách. Snapdragon X Elite dokáže výkonem porazit i aktuální procesory Intelu a to i při emulaci, nejen v nativním režimu armového procesoru. Intel nebo AMD ale přesto pro mnohé bude představovat jistotu plné kompatibility, kterou výkon nebo výdrž Snapdragonu neporazí. Levný Snapdragon X rozhodně nebude žádný trhač asfaltu, ale tomu, kdo hledá pohodový lehký notebook na cestovní práci bez velkých nároků na hraní či náročné výpočty, může sloužit skvěle i za citelně dostupnější cenu.

