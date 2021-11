Recenze notebooku Asus VivoBook 15. Skvělý OLED za dvacet tisíc

U testovaného Asusu VivoBook 15 upřímně nemá smysl hodnotit výkon či výdrž konfigurace, kterou nám Asus poslal na recenzi. Hlavní roli tady hraje špičkový 15,6" FullHD OLED displej a cena základní (námi netestované) konfigurace Core i5/8GB/512 GB, která se blíží magické hodnotě 20 tisíc.

S procesorem Core i3 by začínal notebook ještě o pár tisíc níž, ale raději vám doporučím konfiguraci s Core i5. Pro Asus je VivoBook 15 mnohem důležitějším produktem, než nějaký manažerský tenký elegantní stroj pro pár zájemců. Dostat OLED do masově prodávaného notebooku za dostupnou cenu je ta pravá revoluce, po které jsme tolik volali.

Asus VivoBook 15 Core i7-1165G7 ● Iris Xe ● 16 GB DDR4 ● 15,6" 1920×1080, IPS matný (jas 335(384) nits, dE 0,96) ● 512 GB ● 2× USB 2.0, USB 3.0, USB-C, HDMI, audio, čtečka microSD ● 802.11ac 1×1, Bluetooth 5.0 ● 42 Wh ● 35,9 × 23,5 × 1,8 cm ● 1,54 kg 26 990 Kč

K513EA-OLED386T

s Core i5/8GB/512GB (Asus K513EA-OLED137T) pod 21 tisíc

Notebooky pod 20 tisíc se obecně nemůžou pochlubit moc dobrými displeji. S vypětím všech sil jejich IPS displeje zvládnou pokrýt základní prostor sRGB a často ani to. No a teď můžete mít OLED s dechberoucím nekonečným kontrastem a dokonce podporou HDR a barevným prostorem přesahujícím už tak velký DCI-P3.

Adekvátní notebook

Samotné tělo a provedení VivoBooku je takové ... v pohodě. Většinou plastové černé tělo má z kovu jen kryt displeje, ale na tuhosti notebooku to zásadně nepoznáte. Tloušťka není rekordní, ale do batohu se notebook s přehledem vejde. Hlavně má dostatek konektorů včetně čtečky microSD karet. Nižší cena se projevuje na konektorech levé strany, které jsou jen USB 2.0, a na USB-C, které neumí nabíjet notebook a nepodporuje Thunderbolt.



Obyčejný černý plastový design nijak zásadně nevadí a působí nenápadně

Kvůli velkému displeji a nižší ceně nechybí klávesnici numerický blok. Osobně mi přijde zbytečný, ale u nás je to prostě pořád žádaná výbava velkého notebooku. Z černého designu vystupuje jen žlutozelený Enter, který dle Asusu zvýrazňuje důraz na mladou generaci a důležitost Enteru jako symbolu pro nevratné odeslání zprávy. Pro nás, co jim to nežereme, je prostě Enter žlutý a snadněji se najde v tom zmatku kláves u numerického bloku.