Recenze notebooku Asus ProArt PX13: miniaturní výkon ve svém živlu

Plusy Výkon Rozumná výdrž USB-C nabíjení z obou stran Minusy Těžší 200W adaptér Jen 60 Hz displej Čtečka microSD blízko vypínače 8 /10

Malý konvertibilní notebook Asus ProArt PX13 nebude určitě pro každého, ale já jsem jej kromě běžné sestavy tradičních benchmarků proklepl i v jeho téměř vzorovém nasazení. Počítač vybavený výkonným procesorem Ryzen AI 9 HX 390 a slušně výkonnou grafikou GeForce RTX 4070, přitom velikostí a hmotností připomínající běžný kancelářský notebook jsem totiž využil jako svůj hlavní počítač během výstavy IFA a i později na služební cestě do USA.



Malý konvertibilní a výkonný, takový je ProArt PX13

Několik dní jsem jej tedy stále nosil v batohu na zádech, upravoval na něm fotky, stříhal video a psal texty. Cíleně jsem sebou netahal jeho hlavní těžký 200W napájecí adaptér a zvolil jen 65W jednoduchý lehký adaptér.

Asus ProArt PX13 HN7306WI-OLED008X AMD Ryzen AI 9 HX 370 ● RTX 4070, 8 GB, 95 W ● 32 GB DDR5 ● 13,3" 2880 × 1800 OLED lesklý, dotek+pero, 60 Hz (jas 351 nits, dE 0,79) ● 2 TB (WD PC SN740) ● 2× USB-C USB 4, USB 3.2, audio, HDMI 2.1, čtečka microSD ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Mediatek MT7925) ● 73 Wh ● 29,8 × 21 × 1,8 cm ● 1,39 kg

Součást větší rodiny

ProArt PX13 má mnoho společného s nedávno testovaným notebookem ProArt P16. Stejný procesor, stejná grafika (byť s menším výkonem), stejná řada ProArt s ovladačem DialPad v touchpadu. Rozměry a provedením potom Asus ProArt PX13 vycházející z herního konvertibilního notebooku Asus ROG Flow X 13.

Displej s úhlopříčkou 13,3" ale na rozdíl od herně zaměřeného notebooku umí jen 60Hz při rozlišení 2880 × 1800. Samozřejmě jde o dotykový OLED, na kterém můžete kreslit perem. Můžete nastavit barevné prostory Display P3 nebo sRGB s rozumnou tovární přesností, nebo to dále doladit v obslužné aplikaci kalibrací s využitím vaší kalibrační sondy. Konvertibilní podoba pak dovoluje různé režimy práce nebo jen konzumování obsahu.

Napájení z obou stran

ProArt PX13 cílí na mobilní profesionály, kteří potřebují výkon i při častém přenášení. V hmotnosti pod 1,5 kg máte vše potřebné i pro náročnější práci, jako je třeba střih a export videa.

Zatímco herní verze měla speciální konektor XG mobile pro připojení unikátní grafické karty, tady už Asus neexperimentuje a dostanete dvě USB-C s podporou USB 4.0. Pro mobilní práci oceníte, že jedno je vlevo a druhé vpravo. No a napájet notebook můžete oběma. Napájení tedy připojíte na tu stranu, která vám bude vyhovovat lépe.

USB-C tu ale slouží jen jako volitelné napájení pro sice slušný, ale ne maximální výkon. Ten dosáhnete jen s připojeným 200W adaptérem, který využívá nový hranatý konektor Asusu. Jenže tento externí zdroj s kabely váží 0,56 kg, což u notebooku s hmotností 1,4 kg dělá výrazný nárůst hmotnosti, když se to rozhodnete celé přenášet dohromady. Nejspíš tedy hlavní zdroj necháte doma či v kanceláři a do terénu vyrazíte s nějakým kompaktním vlastním USB-C adaptérem.

​

Na malé tělo je nabídka konektorů slušná, velký adaptér ale asi často nosit nebudete

Protože se v malém těle ukrývá pořádný výkon, musel Asus vyřešit i účinné chlazení. Výdechy chlazení jsou tak na obou bocích i zadní straně. Tím pádem se konektory posunuly více k přední straně notebooku. Vlevo je napájení, HDMI, USB-C a audio. Další USB-C je vpravo, spolu s normálním USB, čtečkou microSD a hlavním vypínačem. Vypínač na boku je u konvertibilních notebooků běžný, tady je ale těsně vedle čtečky microSD a má velmi podobný tvar jako microSD karta zasunutá ve čtečce. Takže jsem pochopitelně několikrát notebook uspal místo vysunutí paměťové karty.

DialPad v touchpadu

Není tu čtečka otisků, ale díky přihlašování obličejem kamerou nad displejem to nevadí. Kamera se svým FullHD rozlišením stačí, ale pro efekty Windows Studia, zejména automatické zoomování na obličej v záběru, to už přestává vypadat hezky.



Tradičně příjemnou klávesnici doplňuje větší touchpad s naznačeným kroužkem

Klávesnice a touchpad jsou tradičně velmi slušné, prostorný touchpad má jen klasickou konstrukci s cvakáním kromě 3cm zóny u horního okraje. Naznačený kroužek DialPadu v touchpadu potom vás nenutí nikdo používat. Sice dostanete obslužnou aplikaci a můžete otáčení prstem po jeho obvodu přiřadit akce nebo klávesové zkratky, ale zásadně mi to práci nikdy nezrychlilo či neusnadnilo.

Naměřili jsme

Procesor a grafika tu jsou stejné jako u většího Pro Art P16, ale logicky výkon nebude tak vysoký. Grafika má místo 105 W k dispozici jen 95 W a o tento procentuální rozdíl i pomalejší. Procesor si ale svůj výkon drží i v tom menším těle. Reálně při práci to ale vadit nejspíš nebude. Pořád je tady RTX 4070 rychlejší než grafika v jiných noteboocích tohoto rozměru. Při běhu na USB-C napájení nemůžete jen využít plný maximální výkon, notebook jede zhruba na 90 % svých možností, ale pořád se můžete pustit do činností, které by běžná integrovaná grafika na procesorech počítala zbytečně dlouho.



Matně černá povrchová úprava pozornost nepoutá, uvnitř ale Asus dokazuje, co jeho inženýři dokáží uchladit na malém prostoru

Pro práci v terénu je podstatná výdrž. Asus v nastavení dovoluje automatické vypnutí dedikované grafiky při odpojení napájení. To se hodí hlavně v kancelářské práci, ale pokud máte třeba zrovna puštěnou Adobe Premiere, nebo jinou aplikaci využívající výkonnou grafiku, k jejímu vypnutí nedojde. Výdrž notebooku pro kancelářskou práci určitě stačí. Plné zatížení počítače třeba exportem videa ale dokáže rychle vysávat akumulátor a pak dostanete jen zhruba hodinu výdrže v plném zatížení.



Třístranné chlazení účinně odvádí teplo od výkonných komponent

Hlučnost v plné zátěži už určitě budete vnímat, ale není to nějak nepříjemný svist. V kancelářském provozu je notebook zcela tichý a jen občas si trochu foukne.

ProArt PX13 ProArt P16 Dell XPS 16 procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 HX 370 Intel Core Ultra 7 155H grafika RTX 4070, 8 GB, 95 W RTX 4070, 8 GB, 105 W RTX 4070, 8 GB, 70 W paměť 32 GB DDR5 64 GB DDR5 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 2 684 2 938 2 265 Steel Nomad Light 10 991 12 100 Fire Strike 23 475 26 207 22 131 Time Spy 10 803 11 732 8 915 Port Royal 6 553 7 324 5 648 Storage 1 760 1 225 2 382 PCMark 10 Celkem 7 687 7 707 7 035 Essentials 9 648 9 978 9 585 Productivity 10 153 9 908 8 564 Creation 12 584 12 565 11 511 Unigine Heaven Extreme [FPS] 157,8 156,7 128,0 Valley Extreme HD [FPS] 119,2 124,9 100,7 Superposition FHD Extreme 46,0 53,0 41,2 Superposition 4K 61,6 Další Shadow of the Tomb Raider 122 126 102 AC:Odyssey (vyšší) 107 112 108 AC:Odyssey (nejvyšší) 99 108 93 AC:Odyssey (ultra) 80 87 74 Cinebench R23 21041/1671 22797/2052 17804/1753 V-ray 5 CPU/GPU/RTX 15347/1034/1571 12215/1087/1588 Cinebench 2024 GPU 11111

(9050 USB-C nap.) 11 342 10 044 Cinebench 2024 Multi 1 190 1 197 887 Cinebench 2024 single 116 116 101 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 5 242 5 142 7 097 sekv. zápis [MB/s] 4 432 4 729 5 248 4KB čtení [MB/s] 3 033 3 492 4 530 4KB zápis [MB/s] 2 754 2 800 4 419 Výdrž Film 10:18 10:26 16:27 Kancelář bez Wi-Fi 10:50 10:28 17:37

Během mého testování mi výkon ani výdrž notebooku nečinily žádné problémy. Snad jen bezdrátová síť Mediatek MT7925 občas v prostředí zahlceném různými Wi-Fi sítěmi nenašla žádnou, nebo aspoň tu požadovanou Wi-Fi síť a jediným řešením byl restart počítače. Během testování jsem dostal pár aktualizací BIOSu i ovladačů, takže se to časem nejspíš vše dobře srovná.

Maximální výkon v minimálním těle

Asus ProArt PX13 je přece jen poněkud specifický notebook. Pro kreativní práci v kanceláři asi raději zvolíte něco většího, pro kancelářskou práci na cestách zase nejspíš něco méně výkonného s lepší výdrží. Pokud ale potřebujete špičkový výkon v těle notebooku, který vám nezabere místo, ani nezatíží záda při přenášení, je PX13 skvělou volbou. V listopadu potom i tento notebook dostane zdarma upgrade na funkce Copilot+ PC, takže zapojíte k něčemu i ten jeho koprocesor pro umělou inteligenci. NPU v procesoru Ryzen AI by potom mělo mít ve srovnání s Qualcommem a Intelem nejvyšší AI výkon kolem 50 TOPS.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.