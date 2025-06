Recenze notebooku Asus ProArt P16. Ještě rychlejší, ale za stejnou cenu

Plusy Vyšší výkon za stejnou cenu Tenký a dobře přenosný Dotykový 4K OLED Minusy Stále zbytečný Asus Dial Kromě grafiky se nic nemění 8,5

Letošní generace notebooku pro kreativní profesionály Asus ProArt P16 zejména přidává aktualizaci na novou řadu grafik Nvidie. Konkrétně jsme na test získali variantu s GeForce RTX 5070, ale bude li levnější varianta s RTX 5060.

Tento notebook, ještě s grafikou RTX 4070, jsem recenzoval loni v srpnu. S novou grafikou se tělo a provedení nemění a vše zůstává při starém. Nebudu tak dnes zabíhat do přílišných detailů, protože vás stačí nasměrovat na starší recenzi a tu doplnit nově naměřenými hodnotami pro srovnání s aktualizovanou grafikou.



Asus ProArt P16 byl už loni úžasně tenký a lehký,

takže pro letošní rok nemusel Asus z venku nic měnit

Nabídnu vám starší video k minulé vizuálně shodné generaci. Nová má jen lepší grafickou kartu, a oproti loňsku už AI ve Windows trochu funguje, byť stále nijak úžasně.

Asus ProArt P16 H7606WP-OLED012X AMD Ryzen AI 9 HX 370 ● Nvidia GeForce RTX 5070, 8 GB, 105 W ● 64 GB LPDDR5X ● 16" 3840 × 2400 OLED lesklý, dotek+pero, 60 Hz (jas 360 nits, dE 1,34 DCI-P3) ● 2× 2 TB (WD PC SN740) ● USB-C USB 4, 2× USB 3.2, audio, HDMI 2.1, čtečka SD ● Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (Mediatek MT7925) ● 90 Wh ● 35,4 × 24,6 × 1,8 cm ● 1,84 kg

Asus ProArt P16 představuje v nabídce Asusu jen lehce upravený herní notebook zacílený na profesionály. Jeho předobrazem je Zephyrus G16, tenký celokovový stříbrný notebook s jen nepatrnými prvky herního designu v podobně šikmého bílého LED proužku na víku. Už tedy i ten dokáže obstát v profesionálním prostředí. ProArt P16 se pak zbavuje i tohoto nepatrného prvku a celý notebook barví do černa. Zůstane tak tenký celokovový velmi nenápadný notebook s tloušťkou 1,8 cm.

Klávesnice na 16" nemá numerický blok ale užitečné reproduktory po stranách. V touchpadu je pak naznačený kruhový ovladač

Nejde ale jen o přebarvení, Notebook navíc dostává OLED s rozlišením 3840 × 2400 s podporou dotyků i kreslení perem a v touchpadu je vsazený reliéf kruhového ovladače Asus Dial. Vysoké rozlišení a dotykový displej jednoznačně cílí na profesionály, kteří plně využijí jeho plochu pro rozmístění všech ovládacích prvků.



OLED displej umí rozumně přesné DCI-P3, sRGB a navíc jej můžete sondou zkalibrovat přímo pomocí dodaného softwaru od Asusu

Z pohledu hráčů to smysl příliš nedává – grafická karta má tady jen 8 GB paměti, což na 4K rozlišení ve hrách už naráží do limitů a s vyšším nastavením grafických detailů může být propad výkonu drastický. Displej navíc umí jen 60 Hz. Pro profesionály stříhající video či upravující fotky to ale tak zásadní problém znamenat nebude.



USB-C na obou bocích umí nabíjení. Čtečka SD karet na boku se bude profíkům líbit

Profíci ocení dostupné konektory, kde nechybí rychlá čtečka SD karet, USB-C podporující nabíjení na obou bocích notebooku a alespoň to levé USB-C podporující rychlé 40Gb/s USB 4.0. Procesor zůstává AMD Ryzen AI 9 HX 370, jehož AI výkon už můžeme změřit (je nad úrovní intelů) a pořád notebooku dává slušný výkon i výdrž.



Asus Dial používat nemusíte, Asus jej ostatně nějak zásadně nerozvíjí

Protože je uvnitř méně náročná grafická karta, nemusí notebook bobtnat v rozměrech kvůli chlazení. Díky tomu jeho půdorys nepřekračuje běžné 16" notebooky a tak i díky tloušťce pod dva centimetry a hmotnosti 1,8 kg bude dobře přenosný. Sebou ale budete nejspíš nosit i 200W zdroj, který zavazadlu přidá přes půl kila. 200 W by dnes už zvládlo USB-C, ale Asus raději kvůli robustnosti zvolil vlastní typ napájecího konektoru. Přes USB-C ale notebook můžete nabíjet, takže pro kancelářské nasazení, kdy nepotřebujete trvale zatíženou grafickou kartu, nemusíte tahat i velký adaptér.



Herní geny se nezapřou v chlazení, kdy prostor okolo kláves WASD zůstává i v plné zátěži chladný

Co je nového pro profíky v sérii 50

Naopak v nové generaci grafik GeForce architektury Blackwell ocení profíci podporu pro kódování a dekódování 4:2:2 H.264/H.265 videa, zatímco starší akcelerovala jen 4:2:0. Mnoho moderních fotoaparátů a kamer nabízí možnost záznamu 4:2:2, často v kombinaci s 10bitovou barevnou hloubkou pro přesnější barevné korekce, práci v HDR, přidávání vizuálních efektů a celkovou postprodukci. GeForce RTX 5070 má pak jeden dekodér 6. generace a jeden enkodér 9. generace videa. Až RTX 5080 je zdvojnásobí pro vyšší rychlost a jen RTX 5090 má tři enkodéry videa.

Pro AI výpočty, jako například generování grafiky pak také nová generace podporuje FP4. Většina AI modelů podporuje FP16, tedy desetinná čísla v 16 bitech, FP4 stačí jen čtyři bity. Díky tomu se znásobí výkon souběžných výpočtů a dramaticky sníží paměťové nároky na uložení modelů v paměti. Nižší počet bitů současně ale znamená pokles přesnosti, což se vyvažuje dalšími speciální technikami kvantizace, zaokrouhlování a dalšími optimalizacemi. Při generování obrázků tak nedostanete s FP4 obraz v nižším rozlišení nebo viditelnými chybami, dostanete jej hlavně rychle s menšími nároky na paměť. FP4 podporovaly i grafiky GeForce série 40, ale zpracovávaly jej pomoci FP8. Nová série 50 má pro FP4 už přímo navržené obvody a tak to zvládne citelně rychleji.

Hrubý výkon mírně vyšší

I když ale nebudete využívat speciality nové generace, i v aplikacích, které o nich neví, zaznamenáte mírné zlepšení. Navíc, protože ProArt P16 se mezigeneračně změnil jen v grafické kartě a ta má navíc přidělených stejných 105 W spotřeby jako dřív, můžeme srovnat, co ve stejném těle se stejným procesorem a stejnou pamětí dokáže nová grafická karta.



Tři vnitřní ventilátory, struktura heat pipe či rozmístění dvou SSD zůstává mezigeneračně stejné

V grafických a herních testech je navýšení výkonu průměrně zhruba 8,5 procent. Navíc u nové generace dostanete dopočítávání až tří mezisnímků a vyšší výkon při zpracování nového DLSS 4 využívajícího transformátory. Ale například v Blenderu vyšel render pomocí OptiX téměř stejně v rámci běžné chyby měření.

Naměřili jsme

Asus ProArt 16 Asus ProArt P16 Predator Helios Neo 16S AI procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 HX 370 Core Ultra 9 275HX grafika RTX 5070,

8 GB, 105 W RTX 4070,

8 GB, 105 W RTX 5070 Ti,

12 GB, 115 W paměť 32 GB DDR5 64 GB DDR5 64 GB DDR5 3DMark Speed Way 3 244 2 938 4 111 Night Raid 43 085 39 845 79 280 Steel Nomad Light 12 796 12 100 16 664 Fire Strike 27 908 26 207 32 792 Time Spy 12 302 11 732 16 129 Port Royal 8 393 7 324 10 315 Storage 2 043 1 225 1 886 PCMark 10 Celkem 8 155 7 707 8 809 Essentials 10 801 9 978 11 378 Productivity 10 286 9 908 9 482 Creation 13 248 12 565 17 192 Unigine Heaven Extreme [FPS] 182,4 156,7 224,8 Valley Extreme HD [FPS] 155,0 124,9 180,2 Superposition FHD Extreme 60,0 53,0 54,9 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 16761/1611/2093 17742/1756/2408 Cinebench R23 multi/single 23901/2036 22797/2052 24870/2113 Cinebench 2024 multi 1 231 1 197 1 785 Cinebench 2024 single 116 116 130 procyon Vision NPU int 1 776 - 728 Geekbench CPU 15547/2942 15399/2878 20140/2954 Blender Classroom OptiX 00:18.80 00:18.89 00:19.75 Blender Classroom GPU 00:36.81 00:32.19 00:32.42 Blender Classroom CPU 04:19.50 03:51.69 04:26.89 Tomb Raider Shadow 137 126 144 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 5 236 5 142 5 981 sekv. zápis [MB/s] 4 588 4 729 6 318 4KB čtení [MB/s] 3 582 3 492 2 594 4KB zápis [MB/s] 3 625 2 800 2 903 Výdrž Film 13:38 10:26 5:24 Kancelář bez Wi-Fi 15:30 10:28 4:40

Tabulkově obě konfigurace se starší i novou grafikou stojí stejných 95 990 Kč. Protože je ale novější dostupná ve větším množství, najdete u ní akční ceny i o pár tisíc nižší. Z tohoto pohledu nedává starší generace smysl. Starší možná najdete ve výprodejích či rozbalených kusech, kde někdo zjistil, že je vlastně už nová generace. Pokud ale nedostanete cenu alespoň o deset procent pod srovnatelnou novou generací, moc bych to nedoporučoval.

U 32GB verze jsou větší rozdíly. Varianta s RTX 4070 se prodává za , což je stejně jako nová verze s RTX 5060 (H7606WM-OLED011X). Verze s RTX 5070 a 32 GB paměti pak stojí . V tomto případě bych klidně doporučil starší RTX 4070. Bude určitě výkonnější než nová s RTX 5060 a cena je o více jak deset procent nižší než s RTX 5070.

Protože paměť není kvůli tenkému provedení dále rozšiřitelná, musíte se rozhodnout ještě před nákupem, jaká kapacita vám bude následujících několik let stačit.

