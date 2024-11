Recenze notebooku Asus ExpertBook P5. První užitečné AI funkce a levná základní konfigurace

Plusy Solidní konfigurace Jemné rozlišení Doplňky pro videokonference Minusy Textové AI neumí česky Zbytečně jasný vypínač 8 /10

Notebooky řady ExpertBook od Asusu bereme spíše jako takové nudné kancelářské myšky, které vám spíš přidělí korporátní IT oddělení, než abyste si jej sami aktivně vybírali v internetových obchodech. Atraktivní design a poutavou výbavu přece nabízejí spíš Zenbooky než podnikově zaměřené ExpertBooky.

Nový ExpertBook P5 z toho trochu vystupuje. Stále jde hlavně o korporátní notebook, ostatně i softwarová výbava víc cílí na podnikové zákazníky, díky robustnímu decentnímu provedení a novým procesorům Intel ale loví i mezi obyčejnými koncovými zákazníky.

Uvnitř je totiž už nový procesor Core Ultra Series 2 se zabudovaným výkonnějším AI koprocesorem a úspornějším chodem, který se projevuje tichým chodem i v zátěži a dlouhou výdrží na akumulátor.

Asus ExpertBook P5 Intel Core Ultra 7 258V • Iris Arc 140V • 32 GB DDR5 • 14" 2560 × 1600 IPS matný, 144Hz (jas 419 nits, dE 5) • 1 TB (WD PC SN5000S SDEQNSJ) • 2× USB-C Thunderbolt, 2× USB 3.2, audio, HDMI 2.1 • 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi 6E AX211) • 64 Wh • 31,5 × 22,5 × 1,66 cm • 1,26 kg • Windows 11 Pro

Tělo pro kancelář

Pokud otevřete v zasedačce ExpertBook P5, nejspíš si vůbec nikdo nevšimne, že máte nějaký speciální notebook. To v dobrém smyslu slova nejobyčejnější a nejtuctovější provedení ozvláštňuje jen stříbrný štítek Asus ExpertBook na víku displeje. Standardní zkosené boky, standardní klávesnice, standardní touchpad i obvyklé umístění reproduktorů. Asus tady nevymýšlel kolo a vše je podřízené maximální funkčnosti s nadčasovým vyzněním.



ExpertBook P5 vypadá jako zcela standardní notebook, aneb jak se říká: když ve slovníku nalistujete heslo notebook, bude tam obrázek tohoto počítače

Hlavní konektory na levé straně zahrnují dva USB-C Thunderbolt, HDMI, USB a audio. Vpravo je jen základní USB. U jiných ExpertBooků jsme občas viděli i miniaturní LAN konektor, P5 v základu nabízí jen Wi-Fi 6E. Ostatní moderní stroje s novými procesory ale už často nabídnou Wi-Fi 7.



V konektorech dostanete slušný standard bez velkých překvapení

Klávesnice s obvyklým rozložením má v pravém horním rohu vypínač s integrovanou čtečkou otisků. Přihlásit se potom můžete i obličejem přes IR kameru nad displejem. Ve vypínači je ale bohužel svítící dioda, která je jasnější než podsvícení klávesnice. Ve tmě tak dokáže rušit. Ideálně by měla dioda svítit, jen když čtečka čeká na dotek prstu, ale bohužel svítí stále. Klávesy F1 až F4 mají na sobě modrý proužek, zřejmě kvůli funkcím pro ovládání audia. Kdyby jej neměly, nejspíš by se nic nestalo a notebook by byl ještě nenápadnější. Když už jsme u toho vizuálního smogu – nálepek Intelu a dalších se zbavíte, vpravo dole u klávesnice ale stále bude natištěné logo Dolby Atmos. Na podnikovém stroji přece jen rušivá zbytečnost.



Rozložení klávesnice je standardní, čtyři obarvené F klávesy asi zvládnete

Když kritizuji takovéto drobnosti, asi je jasné, že to hlavní je zcela v pořádku. Potěší i velký 180° úhel rozevření displeje, který přijde vhod zejména při usazení do nějakého držáku notebooku na pracovním stole.

Displej jemný, rychlý, ne zcela věrný

Hlavními lákadly použitého 14" IPS displeje bude jemné rozlišení 2560 × 1600 a matný povrch. Jinak jde o barevně ne zcela přesný nedotykový displej. V ceně nad 30 tisíc jsem zvyklý na rozhodně lepší displeje a byť sice neprzní barvy do tlumených odstínů, barevná přesnost je za poslední dobu testování nejhorší.

Obvykle omlouváme horší barvy podnikovým cílením notebooku, ale ostatní výrobci už ukazují, že se to obejde bez takových kompromisů. Možná Asus uměle zvětšuje rozdíl mezi OLED a IPS displeji, aby jeho notebooky s perfektními OLED displeji nečelily vnitřní konkurenci od IPS modelů.

Pokud ale k displeji přistupujete spíš chlapským přístupem rozlišujícím jen pár základních barev, budete zcela v pohodě. I v v kancelářském nasazení oceníte jeho rychlých 144 Hz, jemné rozlišení a ani při tvorbě prezentací nebudete trpět jeho barevným podáním. Jen si to prostě nepořizujte na přesnou úpravu fotek.



Displej hlavně plně pokrývá prostor sRGB, moc přesný ale není. Od Asusu jsme zvyklí na lepší

Výkon jako ostatní, výdrž o chlup horší

Na test jsme dostali nejvybavenější konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 258V a 32GB paměti. V podobné kombinaci mám za poslední měsíce otestováno více notebooků a ExpertBook P5 vychází zcela stejně jako zbytek konkurence. Vícevláknový výkon při renderování tedy nenadchne, ale pro běžnou práci má zcela pohodový výkon.

Uvnitř je 64 Wh akumulátor, zatímco jiná konkurence nabídne často 70 Wh. Výdrž je tedy stále výborná, ale konkurence snadno překonává 20 hodin, tady to bylo o kousek méně. Samozřejmě pro celodenní práci na notebooku se obejdete bez hledání zásuvek.

Naměřili jsme

Asus Expertbook P5 Lenovo Yoga Slim 7 Expertbook B5 procesor Intel Core Ultra 7 258V Intel Core Ultra 7 258V Intel Core i7-1355U grafika Iris Arc 140V Iris Arc 140V Iris Xe paměť 32 GB DDR5 32 GB DDR5 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 942 940 - Night Raid 37 056 33 839 16 240 Steel Nomad Light 3 217 3 219 - Fire Strike 8 705 8 345 4 487 Time Spy 4 412 4 273 1 667 Port Royal 2 039 2 029 - Storage 1 890 1 671 1 820 PCMark 10 Celkem 6 655 6 811 5 789 Essentials 9 533 9 644 10 755 Productivity 8 806 9 069 7 104 Creation 9 531 9 804 6 890 Unigine Heaven Extreme [FPS] 28,1 28,9 22,1 Valley Extreme HD [FPS] 21,3 21,3 13,9 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 7048/194 6973/191 CB R23 10886/1892 10842/1716 8780/1801 Cinebench 2024 Multi 604 581 517 Cinebench 2024 single 120 118 110 procyon NPU 1670int/929float 1628int/981float Geekbench CPU 11151/2743 10830/2638 Geekbench GPU 29 570 29 005 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 6 344 6 155 5 076 sekv. zápis [MB/s] 5 600 4 658 3 635 4KB čtení [MB/s] 3 122 3 276 2 502 4KB zápis [MB/s] 618 2 392 2 873 Výdrž Film 17:42 20:32 11:49 Kancelář bez Wi-Fi 18:30 21:40 12:30

AI začíná dávat smysl

Asus s ExpertBookem dodává už první AI aplikace využívající NPU na novém procesoru. Sdružuje je pod označením AI ExpertMeet:



Vyskakující panel s AI funkcemi

AI zápis z jednání – pustíte mikrofon nebo nahrajete zvukový záznam jednání a přes NPU se lokálně převede na textový přepis. Případně s využitím GPU se zpracuje textový souhrn probíraných bodů. Data se neposílají do cloudu a hodina záznamu se zpracuje na titulky za zhruba tři minuty. Bohužel to neumí češtinu, v mezinárodních korporacích to ale ocení.



Generování titulků využívá NPU

Titulky přeložené AI – k libovolnému živému rozhovoru před notebookem můžete přidat titulky (ne v češtině) a rovnou je překládat do dalšího jazyka (ne do češtiny).



Průběžné titulky fungují, ale „AI ExpertMeet od Asusu“ mu dal trochu zabrat

Vodoznak na obrazovce – když sdílíte s někým obrazovku, můžete ji překrýt textovým vodoznakem s vlastním textem, aby druhá strana neookopírovala čistý obraz. Asus to už na mne několikrát využil, když mi třeba prezentoval nové modely před oficiálním uvedením. Mohu tedy naštvaně potvrdit, že to funguje. Spoustu jeho infografiky bych vám rád ukázal v článcích, ale s tímhle vodoznakem to určitě neudělám. Tato funkce ale nepotřebuje NPU na procesoru.



Jednoduché, ale účinné. Přes obrazovku přetáhnete vodoznak s vlastním textem

Videovodoznak – ve vašemu obrazu z webkamery přidá do rohu i vizitku s vyplněným textem, třeba jméno, funkce, telefon a podobně. Nesmíte to ale kombinovat se Studio efekty Windows. Dodatečné rozmazání obrazu z kamery totiž rozmaže i vizitku.



Vizitka vkládaná do streamu z vaší kamery

K těmto základním funkcím cíleným na videokonference pak mají – podle informací Microsoftu – v průběhu listopadu přibýt i doplňky z Copilot+ PC. V druhé polovině listopadu ale zatím marně klikám na kontrolu aktualizací ve Windows Update.

Softwarová AI výbava Asusu tedy především cílí na korporátní zákazníky komunikující v angličtině, němčině, italštině, portugalštině nebo tradiční čínštině. U nás tedy hlavně ty první dva jazyky. Podporu češtiny popravdě raději nečekejte, protože s využitím lokálního modelu běžícího s akcelerací NPU, bude vždy nabídka jazyků omezená. Ostatně zatím chybí i světovější francouzština nebo španělština.

V oblasti lokálního zpracování našeho jazyka to tedy ještě dlouho bude hodně špatné, ale AI zvládne pomoci nejen ve zpracování textu. Obrázky a video budou i pro nás nakonec užitečnější.

Spíš to naznačuje budoucí trend, kdy sami výrobci počítačů budou vyvíjet vlastní AI nadstavbu, kterou se odliší od konkurence. Takové aplikace pojedou jen na jejich hardwaru, ale lokálně bez dodatečného placení.

Testujeme dražší, koukejte po nižší konfiguraci

Obvykle nám firmy na test posílají tu nejlepší konfiguraci, aby vypadala v testech lépe. Tato nejvybavenější konfigurace ExpertBooku P5 s Core Ultra 7, 32GB paměti a 1TB diskem stojí 31 800 Kč až 36 311 Kč, ale zajímavější mi připadá základní varianta s Core Ultra 5 226V, 16 GB paměti a 512GB diskem. Ta totiž stojí jen 21 993 Kč až 23 583 Kč. Ač jde tedy o novou generaci procesoru, stojí podobně jako ty starší s horšími parametry. I ta levná varianta dostane jemný 14" displej a v jejím případě mi tam ten IPS dává lepší smysl. I v případě pomalejšího Core Ultra 5 stále dostanete stejně výkonný NPU koprocesor pro AI funkce.

Maximální konfigurace samozřejmě bude pro někoho dávat smysl, protože paměť není uživatelsky rozšiřitelná a 32 GB se přece jen v budoucnu, kdy paměť bude pro lokální AI modely mnohem důležitější, může docela hodit.

