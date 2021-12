Recenze notebooku Asus Expertbook B5302FEA: výbava pro podniky zaujme i doma

Plusy Matný dotykový přesný displej

Lze přidat disk i paměť

Vestavěná LAN Minusy Slabší grafický výkon

Chybí pero v balení

Umístění vypínače s čtečkou otisků 8 /10 Hodnocení

Podnikový notebook představuje specifickou kategorii. Nehraje se tu na blyštivou výbavu, která zaujme v letáku, ale na poctivost, stabilitu a jednoduchou správu. Stabilita tu neznamená menší počet pádů systému, ale stabilitu platformy: rozmístění konektorů se nemění, stejné dokovací stanice lze používat i u nových modelů, a v případě problémů se vše jednoduše poskládá či vymění. To poslední také spadá do správy, kdy IT oddělení pochopitelně nechce řešit odlišné příchutě různých modelů, líbivý design s prolepenými díly a snadno a neměnným přístupem se může dostat dovnitř a opravit, co se případně pokazilo.



Konvertibilní stroj nabídne více způsobů použití a dotykový displej s podporou pera

Asus Expertbook pak ukazuje, kam se dají posunout hranice takového podnikového stroje. Jde o moderní tenký konvertibilní notebook s dotykovou obrazovkou. Vnější tmavě modré matné kryty dobře odolávají otiskům a konzervativní design bez výstřelků nebudí zbytečnou pozornost. Z Jeho displej je ale stále matný a uvnitř máte prostor na dvě SSD a paměť můžete vyměnit.

Asus Expertbook B5302FEA Intel Core i5-1135G7 ● Iris Xe ● 16 GB DDR4 ● 13,3" 1920×1080, IPS matný dotykový+pero (jas 305 nits, dE 1,34) ● 1 TB ● 2× USB-C Thunderbolt, USB 3.0, HDMI, audio, LAN ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 66 Wh ● 30,8 × 20,9 × 1,7 cm ● 1,25 kg ● Windows 11 Pro 31 990 Kč

B5302FEA-LG0355R

Unikátní LAN v těle

Je tu dokonce i vestavěná síťová karta pro drátovou síť. Záměrně říkám karta a nikoli konektor. Na boku notebooku je totiž speciální malý konektor, do kterého připojíte dodanou redukci na plnohodnotný LAN konektor. Samozřejmě u běžného notebooku si koupíte USB redukci a dosáhnete podobného výsledku, ale Expertbook myslí právě na správce firemního IT. Pokud máte nastavenou správu zařízení podle MAC adres síťových karet, USB redukce by měla svou vlastní MAC adresu nespárovanou s konkrétním notebookem.



Přibalená redukce přidá LAN konektor z vestavené síťové karty. V balení je i 65W USB-C adaptér. Matné tmavěmodré tělo působí odolně

Pokud ale použijete řešení Asusu, můžete mít třeba v zasedačce položenou univerzální redukci pro všechny firemní notebooky a připojená MAC adresa pak bude odpovídat konkrétnímu notebooku. LAN na samostatném konektoru také odlehčí USB sběrnicím a neobsadí další konektor. Při plánovaném kancelářském vytížení ale toto není tak podstatné. Hlavní smysl tu je v MAC adrese spárované přímo s notebookem.

Především ale tyto podnikové vychytávky nějak zásadně nezvedají cenu notebooku, který stále stojí rozumných 32 tisíc. Nejde tu o ultralehký chlubící stroj pro vyšší management. Toto je prostě normální základní notebook pro každého.



Uvnitř najdete místo pro další SSD a volný paměťový slot

To ale neznamená, že s ním budete trpět. Pro kancelářskou práci má zcela pohodový výkon, byť zejména ten grafický jsme u stejného procesoru i5-1135G7 viděli výrazně lepší. Na podobném zařízení stejně nebudete hrát akční hry nebo renderovat 3D modely. Při návrhu efektních prezentací nebo tvorbě perem psaných poznámek na limity narážet nebudete.

Naměřili jsme

Asus ExpertBook Asus Flip 13 Lenovo Flex 5 procesor Intel Core i5-1135G7 Core i5-1135G7 Ryzen 5 4500U grafika Iris Xe Iris Xe Radeon Vega paměť 16 GB DDR4 8 GB DDR4 8 GB DDR4 3DMark Night Raid 10 561 Fire Strike 2 509 3 295 2 550 Time Spy 1 129 1 167 924 PCMark 10 Celkem 4 274 4 421 4 861 Essentials 8 380 9 471 9 517 Productivity 5 832 6 080 7 292 Creation 4 336 4 073 4 494 Unigine Heaven Extreme [FPS] 10,9 17,8 14,1 Valley Extreme HD [FPS] 6,5 12,9 9,4 Další v-ray benchmark 6122/32 5297/26 5838/32 Cinebench R20 2 141 1 424 2 341 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 2 420 1 967,0 2 222,0 sekv. zápis [MB/s] 1 973 953,3 1 073,4 4KB čtení [MB/s] 1 761 305,8 741,4 4KB zápis [MB/s] 1 887 952,6 791,2 Výdrž Film 11:54 11:56 9:24 Kancelář bez Wi-Fi 14:32 18:37 10:18

Perfektní displej

Líbí se mi hlavně dotykový displej s matnou povrchovou úpravou. Už jsme u Asusu zvyklí na absurdně přesně nekalibrované podání barev a to platí i tady. Díky přesnosti barev a matnému podání perem ovládaného displeje to je notebook nejen pro kancelář, ale i pro 2D ilustrátory. Pero sice nedostanete přímo v balení, ale můžete použít libovolný aktivní stylus, nejen ten od Asusu. Díky výdrži přes deset hodin se můžete při tvorbě zcela odpoutat a používat notebook dlouho jen na akumulátor.



Displej se může pochlubit příkladně přesnými barvami

Zacílení na podniky pak znamená rozsáhlou nabídku konektorů. Ač jde tedy o tenký notebook, nic podstatného nechybí. Dva USB-C Thunderbolt na levné straně slouží případně i pro připojení napájecího adaptéru, vpravo je klasické HDMI, USB a audio. Zmiňovaný LAN konektor, svým tvarem připomínající microHDMI, leží s USB-C na levé straně. Protože jde o konvertibilní notebook, který možná bude fungovat i v režimu tabletu, není vypínač klasicky u Asusu v klávesnici, ale na pravém boku. Obsahuje také čtečku otisků, jedinou biometriku tohoto počítače. Vypínač elegantně splývá s bokem notebooku, takže jej zpočátku špatně nahmatáte. Časem se naučíte, že leží někde na úrovni mezery mezi klávesami Enter a Shift, ale ze začátku se budete často dívat, kde se váš notebook vlastně zapíná.



Na touchpadu si můžete zapnout numerickou klávesnici. Nabídka konektorů stačí

Protože jde o Asus, samozřejmě nepřijdete ani o numerickou klávesnici v touchpadu. Jde už o moderní generaci, kde při zapnuté numerické klávesnici můžete stále posouvat kurzorem po obrazovce a tisknout tlačítka touchpadu. Jen pochopitelně přijdete o klepnutí či gesta více prsty.

Co je dobré pro podnik, je dobré i pro domov

Když si vybíráte svůj vlastní počítač, většinou vás podnikové řady notebooků budou nejspíš míjet. Proč byste si přece připláceli za funkce, které jako jednotlivec nevyužijete. V případě Expertbooku tady ale těch pár vychytávek oceníte i doma. Skvělý dotykový displej s matnou úpravou se bude líbit všude, robustní provedení s odolnými kryty odolá i domácímu životu a dobrá rozšiřitelnost dává notebooku perspektivu pro delší časové období. Snad jen Windows 11 Pro tu víc cílí na podniky a stačila by levnější verze Home, ale to myslím rozchodíte.